Кора Корсетт: фетиш-модель из 70-х с ужасающе перетянутой талией

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О Коре Корсетт (Cora Korsett) известно крайне немного, практически ничего. Она была фотомоделью и работала в германских фетиш-журналах 60-70-х годов.
У нее была ужасно тонкая талия — результат долгих лет стягивания корсетом. Во многом такой пугающий эффект достигался за счет того, что она была выше 6 футов ростом — не меньше 185 см.
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Зачем она это сделала? Повторяя за знаменитым анекдотом про другую известную бодимодификацию: «Во-первых, это красиво…».
Кстати, вот как выглядят внутренние органы женщины при длительном ношении корсета:
Сама Кора Корсетт рассказывала в одном интервью: «Люди всегда задаются вопросом: какая степень уменьшения талии с помощью корсета возможна в принципе? Ну, это в первую очередь зависит от телосложения человека. Например, у меня довольно длинная и узкая верхняя часть тела при нормальной ширине плеч и относительно большой ширине бедер. Расстояние между моими бедрами и нижними ребрами довольно велико, что дает больше простора для сужения талии. А еще так вышло, что мои ребра способны сжаться намного сильнее, чем у обычного человека с широкой грудью».
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