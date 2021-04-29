FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 698 постов • 181 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Кора Корсетт: фетиш-модель из 70-х с ужасающе перетянутой талией

Кора Корсетт: фетиш-модель из 70-х с ужасающе перетянутой талией (13 фото)

Автор:
29 апреля 2021 09:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кора Корсетт   корсет   красота   талия   фигура   фото   
558
13
О Коре Корсетт (Cora Korsett) известно крайне немного, практически ничего. Она была фотомоделью и работала в германских фетиш-журналах 60-70-х годов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Кора Корсетт   корсет   красота   талия   фигура   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
914
gizmo gizmo 58 минут назад
вот откуда муклы пошли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Без маски Полчаса назад
Больная тварь. Надо удалить все ее изображения а могилу посыпать солью..
Дети не должны это видеть..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
хз Без маски 3 минуты назад
Согласен с Надеждой Константиновной!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 39 минут назад
жуть жуткая, не только талию, скварешник утягивали в тисках слесарных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Достопримечательности Казани Достопримечательности Казани 27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть 27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру 25 главных городов Норвегии 25 главных городов Норвегии
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

409656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
1
177
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице
3
183
«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Весёлые истории о нас ( продолжение)
1
19
Весёлые истории о нас ( продолжение)
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
0
2
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото)
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#природа#красота#история#авто аварии#СССР#интересное#картинки#позитив#города
#фото#прикол#животные#в мире#сша#факты#авария дня#кино#шоу бизнес#Исторические факты
#интересно#дтп#люди#аварии#Россия#подборка#дети#отдых#актеры#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться