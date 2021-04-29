Кора Корсетт: фетиш-модель из 70-х с ужасающе перетянутой талией

Сама Кора Корсетт рассказывала в одном интервью: «Люди всегда задаются вопросом: какая степень уменьшения талии с помощью корсета возможна в принципе? Ну, это в первую очередь зависит от телосложения человека. Например, у меня довольно длинная и узкая верхняя часть тела при нормальной ширине плеч и относительно большой ширине бедер. Расстояние между моими бедрами и нижними ребрами довольно велико, что дает больше простора для сужения талии. А еще так вышло, что мои ребра способны сжаться намного сильнее, чем у обычного человека с широкой грудью».