Талия, которая потрясла мир: история Коры Корсетт

Корсетт не скрывала, что её талия - результат не только постоянного стягивания, но и анатомических особеностей.

"У меня довольно длинная и узкая верхняя часть тела при нормальной ширине плеч и бёдер. Расстояние между тазовыми костями и нижними рёбрами у меня относительно большое", - объясняла немка.