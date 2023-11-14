Талия, которая потрясла мир: история Коры Корсетт

В 1960-70-е годы в мире фетиш-моды появилась личность, которая привлекла всеобщее внимание, - Кора Корсетт. Эта немецкая БДСМ-госпожа и модель прославилась благодаря своей удивительно тонкой талии.
О личной жизни Коры известно очень мало, но она запомнилась уникальной внешностью. Её отличительной чертой была невероятно узкая талия, достигнутая благодаря использованию тугих корсетов. У модели ростом 185 см была большая грудь и крупные бёдра, поэтому на контрасте талия казалась еще меньше.
Представьте песочные часы. Средняя часть, или талия, кажется невероятно тонкой по сравнению с верхом и низом, верно? Тот же принцип действовал и в случае Коры. Увеличивая грудь и ягодицы и уменьшая объём талии с помощью корсета, она подчеркивала эффект "песочных часов".
Корсетт не скрывала, что её талия - результат не только постоянного стягивания, но и анатомических особеностей.
"У меня довольно длинная и узкая верхняя часть тела при нормальной ширине плеч и бёдер. Расстояние между тазовыми костями и нижними рёбрами у меня относительно большое", - объясняла немка.
Такое анатомическое строение, по её мнению, даёт больше возможностей для сужения талии. Она также уверяла, что её ребра можно сжать гораздо сильнее, чем у человека с широкой грудной клеткой.
Экстремальная модификация тела и смелость сделали Кору символом дерзости и бунта против общепринятых стандартов красоты. Выбор в пользу столь радикального изменения тела был не просто эстетикой, но и мощным самовыражением.
Необычная внешность и готовность менять своё тело сделали Кору звездой фетишистских журналов 60-70-х годов. Загадочная личность вызывала восхищение, а её изображения только подогревали интерес публики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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