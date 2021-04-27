Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора

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Добрая история произошла в городе Бисмарк (Северная Дакота, США). Пожилая Трина Бернс в один из апрельских дней потеряла на работе обручальное кольцо. Женщина заметила потерю кольца, которое носила 32 года, только вернувшись домой.
Следующие пару дней по графику она должна была работать из дома удалённо. Поэтому с утра женщина позвонила коллегам в банк и попросила посмотреть, не уронила ли она кольцо около рабочего места или в мусорное ведро.
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Сослуживцы не нашли там ценность и решили пойти дальше – перебрать весь мусор, который был выброшен накануне.
Именно в этот момент их и сфотографировали.
На кадрах видно, как серьёзные и хорошо одетые мужчины и женщины роются в мешках с мусором, а один из них даже залазит в мусорный бак.
К сожалению, кольцо так и не было найдено. Сотрудники филиала банка очень расстроились.
Но они не растерялись и расклеили объявления о пропаже. На следующий день одна из посетительниц банка занесла потерянное кольцо, которое нашла на парковке.
Но они не растерялись и расклеили объявления о пропаже. На следующий день одна из посетительниц банка занесла потерянное кольцо, которое нашла на парковке.
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То кольцо, то браслет, то колье.
Даже никто не искал...
Не "залазят", а залезают.
Что делают? Залезают. А потом - вылезают.