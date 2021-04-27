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Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора

Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора (5 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: банк   бисмарк   коллеги   кольцо   мусор   мусорный бак   потеря   сша   
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5
Добрая история произошла в городе Бисмарк (Северная Дакота, США). Пожилая Трина Бернс в один из апрельских дней потеряла на работе обручальное кольцо. Женщина заметила потерю кольца, которое носила 32 года, только вернувшись домой.
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Метки: банк   бисмарк   коллеги   кольцо   мусор   мусорный бак   потеря   сша   
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7  комментариев
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1k
Никита Час назад
Благодарю,хороший пост о человеческой доброте и отношениях.
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5k
insaider 4 минуты назад
Кольцо,ага!
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46k
Albert GER 4 минуты назад
жена так себе на парковке находила
То кольцо, то браслет, то колье.
Даже никто не искал...
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7k
Izrin Maria Час назад
Ирина Николаевна!
Не "залазят", а залезают.
Что делают? Залезают. А потом - вылезают.
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6k
Летучий Мыш Izrin Maria Час назад
А потом все вместе вылазим

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21k
Батончик с маком 2 часа назад
"в один из апрельских дней ". Видимо этот день был 1 апреля
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8k
Васильевна Батончик с маком 43 минуты назад
Да, в апреле есть только первое апреля
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