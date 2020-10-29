А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию

После написания кучи подобных постов мне в голову пришла мысль - а может зря мы их ругаем, фыркаем и злимся? Может быть они создают новый словарь, внося туда необычные, но всем понятные слова? Быть может мы в будущем так и будем жить - писать, как слышится, понимать на подсознательном уровне то, что не должны понимать и тем самым развиваться еще быстрее?
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Авторский пост
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