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А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию

А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию (22 фото)

Автор:
29 октября 2020 11:28
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность   идея   ошибки   писанина   словарь   эволюция   юмор   
761
22

После написания кучи подобных постов мне в голову пришла мысль - а может зря мы их ругаем, фыркаем и злимся? Может быть они создают новый словарь, внося туда необычные, но всем понятные слова? Быть может мы в будущем так и будем жить - писать, как слышится, понимать на подсознательном уровне то, что не должны понимать и тем самым развиваться еще быстрее?

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Метки: Граммар-наци   безграмотность   идея   ошибки   писанина   словарь   эволюция   юмор   
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Доктор Джонс Полчаса назад
Это не эволюция, это - деградация...
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 14 минут назад
А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию
А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию
А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию
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