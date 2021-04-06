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Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци

Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци (25 фото)

Автор:
06 апреля 2021 14:58
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   соцсети   
1835
25

Да, да, снова мы с самой постоянной рубрикой - сбором всяких высказываний из соцсетей, которые не дают нам пройти мимо. Кого-то они смешат, кто-то впадает в уныние, а кто-то давно перестал обращать внимания и примкнул к плотным, стройным и настойчивым безграмотным рядам

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   соцсети   
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6  комментариев
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1k
Тимур Экгардт 2 часа назад
Жесть.
Я паймал ифект времинной диградации.
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487
kuka 10 минут назад
От таких перлов у меня глаза начинают кровоточить.
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6k
Majul Полчаса назад
Самое печальное, что они искренне не понимают почему подобное невежество плохо.
Даже здесь есть куча людей, котрые абсолютно не понимают этого и начинают писать о "граммарнаци", "какая разница как человек пишет, может ему некогда", "ну ведь понятно что написано, зачем придираться", "какое дело вообще", "ты что училка" и подобные высказывания.

Не страшно быть неграмотным (у всех своя история и возможности), страшно не пытаться искоренять свою неграмотность. А подобные как раз и не желают исправляться. И это пугает
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11k
Элитный тигр 39 минут назад
Аффтор, как я и подозревал, ты тоже умом не блещешь и годишься только на скопировать/вставить. Ты в курсе, что "Дежурант" обозначает?
"Дежурант" - это должность: врач дежурящий по больнице, дежурный медицинский работник в лечебном учреждении или же продавец-фармацевт, в обязанности которого входит консультация и отпуск товаров из ассортимента аптеки по сменному графику работы.
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15k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Mimik 2 часа назад
У корно припадок будет
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