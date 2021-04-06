Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци

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Да, да, снова мы с самой постоянной рубрикой - сбором всяких высказываний из соцсетей, которые не дают нам пройти мимо. Кого-то они смешат, кто-то впадает в уныние, а кто-то давно перестал обращать внимания и примкнул к плотным, стройным и настойчивым безграмотным рядам
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Авторский пост
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Даже здесь есть куча людей, котрые абсолютно не понимают этого и начинают писать о "граммарнаци", "какая разница как человек пишет, может ему некогда", "ну ведь понятно что написано, зачем придираться", "какое дело вообще", "ты что училка" и подобные высказывания.
Не страшно быть неграмотным (у всех своя история и возможности), страшно не пытаться искоренять свою неграмотность. А подобные как раз и не желают исправляться. И это пугает
"Дежурант" - это должность: врач дежурящий по больнице, дежурный медицинский работник в лечебном учреждении или же продавец-фармацевт, в обязанности которого входит консультация и отпуск товаров из ассортимента аптеки по сменному графику работы.