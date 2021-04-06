Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци

Да, да, снова мы с самой постоянной рубрикой - сбором всяких высказываний из соцсетей, которые не дают нам пройти мимо. Кого-то они смешат, кто-то впадает в уныние, а кто-то давно перестал обращать внимания и примкнул к плотным, стройным и настойчивым безграмотным рядам