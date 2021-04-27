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На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС

На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС  (3 фото + 2 видео)

Автор:
27 апреля 2021 03:56
Сообщество : Аварии
Метки: jaguar   Москва   Россия   Юго-Запад   видео   дпс   дтп   подрезал   
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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Источник:

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Метки: jaguar   Москва   Россия   Юго-Запад   видео   дпс   дтп   подрезал   
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6  комментариев
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18
ЧиллиВилли 4 часа назад
Одним словом карма. Я думаю кроме маяков еще и пищалки работали. Что могу сказать водителю яги это джекпот парень
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2k
Denis 55 секунд назад
Только в России, выехав на встречу, можно получить удар сзади!
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13k
Jearom 44 минуты назад
оторвали киске лапу..
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−75
Sweetie Час назад
Обычный день в москвабаде. Там все так ездят
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28k
a.fey Час назад
Еще давно меня учили, перед тем, как повернуть налево, посмотри в зеркало.
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36
Племянник Путина 3 часа назад
Торопились и успели )))
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