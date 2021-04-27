На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
ДТП с участием Jaguar и автомобиля ДПС случилось на юго-западе столицы. По информации источника, водитель элитного авто был травмирован в результате аварии.
Как видно на записи камеры видеонаблюдения, Jaguar, несмотря на двойную сплошную разметку начал разворот и подрезал машину ГИБДД, которая следовала с включёнными проблесковыми маячками в попутном направлении.
При столкновении оба автомобиля получили серьёзные повреждения. У Jaguar в результате аварии отвалилось левое колесо.
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Следует отметить, что для столицы вышеописанный случай не уникален - не далее как два месяца назад, на Кутузовском проспекте водитель такси на всём ходу выскочил на встречку и протаранил машину ДПС.
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