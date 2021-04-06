Натяни пилотку: 10 ностальгических схем

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Помните как в далеком детстве использовали газеты? Их не только читали и топили ими печку, они шли и на более полезное дело - украшение вашей головы и защиты ее от солнца, либо строительного мусора. Вот 15 ностальгических схем применения газет
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Делается, как и кораблик, только края не разгибайте до конца, а середину сомните
Авторский пост
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