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Натяни пилотку: 10 ностальгических схем

Натяни пилотку: 10 ностальгических схем (20 фото + 2 видео)

Автор:
06 апреля 2021 14:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   воспоминания   газеты   оригами   пилотка   поделки   шапки   
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Помните как в далеком детстве использовали газеты? Их не только читали и топили ими печку, они шли и на более полезное дело - украшение вашей головы и защиты ее от солнца, либо строительного мусора. Вот 15 ностальгических схем применения газет

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Метки: Фабрика идей   воспоминания   газеты   оригами   пилотка   поделки   шапки   
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6  комментариев
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Serg2001 Полчаса назад
Название поста намеренно звучит двусмысленно. А так плюс.
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Егор Serg2001 18 минут назад
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88k
сапер Водичка 15 минут назад
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55k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Вот ГДЕ эти схемы были 40 лет назад???
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46k
Albert GER Парагвайский шпион 21 минуту назад
В журналах типа наука и жизнь или газетах пионерская зорька.
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27k
Седой Полчаса назад
Гусаров не пускайте комментировать...
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