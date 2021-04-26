А вот так выглядит тот самый саб с тунцом в рекламе этой сети.

Кстати, в "Макдональдсе" все то же самое. И все составные части для большинства бургеров приходят на кухню фаст-фуда в виде практически готовых полуфабрикатов. По ссылкам ниже можно посмотреть, как там готовят сок и даже лук!