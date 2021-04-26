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Работник Subway показал, как выглядит мясо, которое используют для сэндвичей

Работник Subway показал, как выглядит мясо, которое используют для сэндвичей (10 фото)

Автор:
26 апреля 2021 13:00
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: subway   Разоблачение   видео   еда   из чего это сделано   фаст-фуд   
1390
10
Уже не первый раз работники сетей фастфуда рассказывают, из чего готовятся знаменитые бургеры, бутерброды и прочие блюда, которые с удовольствием поглощают любители подобной пищи. Зрелище еще то.
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Метки: subway   Разоблачение   видео   еда   из чего это сделано   фаст-фуд   
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5k
Александр 20 минут назад
Приятного аппетита!
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1k
GUSAR Минуту назад
Весь фастфуд ГОВНО!!!!
Ссылка youtu.be
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382
Засланный 3 минуты назад
Так подготовленный фарш и выглядит.
Другое дело, то на тот фарш никто вам вырезку перемалывать не будет. Пойдут кроме мяса не самой высшей категории часть туш, где есть жир и соединительная ткань. Это не вредно.
Просто, не так дорого, как вы за то платите. Всё перемолотое и поджаренное – вполне вкусно.
Но... Помните о жире и консерваторах.
Дешевле и вкуснее есть дома.

Автор не был на кухне обычного ресторана (не фастфуд), где нет никаких полуфабрикатов из перетёртых частей животных. Там, типа, всё натуральное. Но всё такое... И с этим делают такое!!!!

Я побывал. Полтора года мне только от мысли зайти в ресторан становилось ДУРНО! (Не шучу.)

Теперь могу максимум при безвыходной ситуации зайти в какой-нибудь сетевой большой фаст-фуд, где хотя бы заводские полуфабрикаты типа этих разогревают или поджаривают. Раз в полгода – не смертельно.
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382
Засланный Минуту назад
Конечно, есть высочайшего уровня заведения и кухня, но сколько человек на миллион населения туда может ходить? (Потому обсуждать, что не все рестораны – дерьмо – бессмысленно! Я говорил о тех местах, куда ходит 90 %.)
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1k
Tiana 5 минут назад
Не знаю что у них с мясом,а тунец из консервной банки примерно так и выглядит. А при смешивании с майонезом из него получается малоаппетитная на вид, но очень вкусная намазка на бутер. С луком и маринованным огурцом так вообще руки с бутером откусить можно.
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2k
Sergei Ogarkov 9 минут назад
Весь фастфуд - это пищевая и химическая промышленность, призванная накормить задешево (не про нас) небогатых людей. Первая составляющая запроса "хлеба и зрелищ", заказанная на государственном уровне у производителей ещё в середине прошлого века. Что вы там ожидаете увидеть? Свежее мясо что-ли?
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3k
aleksei 15 минут назад
Я думаю сильно измельченная масса животного произхождения, а что они хотели? Высокосортное мясо что ли?
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4k
Shtoppi 17 минут назад
По ходу дела измельчили внутренности, рога и копыта в кашу, спрессовали в брикет, и в оборот. Пипл же хавает? Чего добру пропадать то?
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−29
Андрей 22 минуты назад
Ну хз...я сабвей с тунцом брал, так там даже видно филе рыбное. Все от страны зависит.
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