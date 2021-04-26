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Уже не первый раз работники сетей фастфуда рассказывают, из чего готовятся знаменитые бургеры, бутерброды и прочие блюда, которые с удовольствием поглощают любители подобной пищи. Зрелище еще то.
Точки сети Subway многие любители фаст-фуда ценят за разнообразные сэндвичи, в состав которых входят самые разные ингредиенты. На свой вкус можно заказать саб с мясной котлетой, говядиной, тунцом, курицей терияки или кучей других начинок. Большинство поклонников этой сети питания уверены: все составляющие для вкусных багетов с начинкой - натуральны и чуть ли не вчера еще жили на ферме.
Работник сети SubWay под ником travis2official._ показал, как выглядит говядина, когда её привозят в кафе. Понятно, что это полуфабрикат, однако даже с учетом этих сведений, мясо совсем не похоже на фарш или на нарезанную кусочками говядину.
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Брикеты с суррогатом очень странного цвета очевидно с помощью магии становятся котлетками или кусками мяса, которые после пойдут в качестве начинки в сэндвич.
@travis2official._
Just to let y’all know how subway steak looks. Behind closed doors 🤢😂 ##fyp ##greenscreen ##FreeFreeDance ##viral ##foryou ##foryoupage♬ original sound - CITYGURLS1
Некоторые посмотревшие этот ролик утверждали, что именно так выглядят консервы с собачьей едой - и по цвету, и по консистенции.
- Люди прикалываются над веганами, а потом едят буквально собачью еду, @meirelices
- Люди прикалываются над веганами, а потом едят буквально собачью еду, @meirelices
Впрочем, с тунцом дело обстоит, похоже, ровно также. Вот так выглядит полуфабрикат, который используют для начинки в багет. Чтобы довести его до готовности, работник Сабвей добавил в рыбу нечто белое с клейкой консистенцией и принялся энергично перемешивать содержимое миски.
@travis2official._
This subway tuna 🤢😂 ##fyp ##foryoupage ##foryou ##viral ##greenscreen♬ original sound - Travis2official
А вот так выглядит тот самый саб с тунцом в рекламе этой сети.
Кстати, в "Макдональдсе" все то же самое. И все составные части для большинства бургеров приходят на кухню фаст-фуда в виде практически готовых полуфабрикатов. По ссылкам ниже можно посмотреть, как там готовят сок и даже лук!
Кстати, в "Макдональдсе" все то же самое. И все составные части для большинства бургеров приходят на кухню фаст-фуда в виде практически готовых полуфабрикатов. По ссылкам ниже можно посмотреть, как там готовят сок и даже лук!
Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда
Оказывается, чтобы получить гору лука, никто не тратит кучу времени и обходится без слез.
А вы едите в этих ресторанах быстрого питания?
А вы едите в этих ресторанах быстрого питания?
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Другое дело, то на тот фарш никто вам вырезку перемалывать не будет. Пойдут кроме мяса не самой высшей категории часть туш, где есть жир и соединительная ткань. Это не вредно.
Просто, не так дорого, как вы за то платите. Всё перемолотое и поджаренное – вполне вкусно.
Но... Помните о жире и консерваторах.
Дешевле и вкуснее есть дома.
Автор не был на кухне обычного ресторана (не фастфуд), где нет никаких полуфабрикатов из перетёртых частей животных. Там, типа, всё натуральное. Но всё такое... И с этим делают такое!!!!
Я побывал. Полтора года мне только от мысли зайти в ресторан становилось ДУРНО! (Не шучу.)
Теперь могу максимум при безвыходной ситуации зайти в какой-нибудь сетевой большой фаст-фуд, где хотя бы заводские полуфабрикаты типа этих разогревают или поджаривают. Раз в полгода – не смертельно.