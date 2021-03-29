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В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку

В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Разоблачение   видео   мичуринск   платок   подайте копеечку   попрошайка   
1595
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Чтобы показать, что просящая милостыню женщина не старушка, а вполне молодая и трудоспособная особа, достаточно было сдернуть с нее платок. А вот в соцсетях некоторые возмутились: по какому такому праву в обращении с людьми кто-то применяет силу? И вообще, каждый может зарабатывать, как хочет.

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Метки: Разоблачение   видео   мичуринск   платок   подайте копеечку   попрошайка   
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10  комментариев
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7k
Кенвуд Час назад
Попрошайничество - это целый организованный бизнес. Хочешь помочь этим уродам - раздавай "милостыню" (я бы сказал, налог для лоха)
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8k
Сергей Попов Полминуты назад
Зачастую попрашайки - это те же мошенники. То есть они на самом деле не инвалиды, не нуждаются, не старые и немощные, но при этом специально вводят в заблуждение людей, которые им стараются помочь.
А мошенничество - это уже уголовная статья, вообще-то.
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27k
Acu900 37 минут назад
Ну есть другие способы разоблачения. Ну там спрятавшись проследить за ней, поймать ее когда будет передеваться или когда с поддельниками будет встречаться , тогда вот можно будет даже написать что разоблачил целую мафию. Но для этого надо потратить несколько часов, а тут ему сразу результат подавай. А если бы и вправду старушка оказалась? А даже если и не старушка, не от хорошей жизни милостыню просят. Да и подавать никто насильно не заставляет. Не хочешь помагать попрошайнической мафии - просто пройди мимо. Нарушает закон - сообщи куда следует. Хотя вроде нет такого закона что попрашайка должна стоять с открытым лицом(еще бы и бейдж на себя нацепила с фотографией и надписью: "ФИО. Попрошайка"). Так что я вижу что "разоблачитель" ничем не лучше. Да и свое "разоблачение" больше для собственных лайков чем если бы реально помочь обществу с этой проблемой
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3k
Денис Колосов 51 минуту назад
самая лучшая борьба с такими - перестать им давать денег.. То в детские дома подарки /вещи сдай...Всяко больше пользы..
мы так с женой делаем..
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2k
Запускайте Берлагу! Денис Колосов 22 минуты назад
Заодно от ненужных вещей избавляетесь
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3k
Денис Колосов Запускайте Берлагу! 12 минут назад
да нет, я новые вещи только дарю в детский дом.. Поношенные вещи от своих детей я друзьям раздаю..
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7k
alex9845 57 минут назад
Защитники этой " старушки" просто не представляют сколько она может в день зарабатывать
, а ведь в России люди такие сердобольные))
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2k
Brataxe Час назад
Вот поэтому я и перестал помогать всяким типа бедным и несчастным. Лучше персональную помощь окажу через фонд действительно нуждающимся.
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824
Дмитрий Час назад
Не надо лезть куда не надо и подменять собой специальные органы. Не хочешь подать, пройди мимо. Ничем она ему не мешала. Если попрошайничество запрещено у нас (не слышал этого) то позвони в полицию и сообщи об этом.
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6k
Pillin Alex Час назад
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