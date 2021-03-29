В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку

Чтобы показать, что просящая милостыню женщина не старушка, а вполне молодая и трудоспособная особа, достаточно было сдернуть с нее платок. А вот в соцсетях некоторые возмутились: по какому такому праву в обращении с людьми кто-то применяет силу? И вообще, каждый может зарабатывать, как хочет.

0 Источник: Попрошайничество - бич современных городов. Порой и не разберешь, кто перед тобой - реально нуждающийся человек или наглый лентяй, обирающий добросердечных людей.

0 Источник: В Мичуринске прохожий не прошел мимо попрошайки, которая в одежде старушки стояла на коленях на мокром асфальте. Парень просто стянул с нее платок - оказалось, что под непрезентабельной одеждой скрывается молодая девушка. Смутившись, та стала прикрывать лицо рукой.

Среди пользователей соцсетей, в которых выложили этот ролик, оказались противники подобных разоблачений, посчитавшие, что парень поступил слишком грубо и недостойно. Между тем, многие, рискуя нарваться на подобных попрошаек, оставляют без помощи действительно нуждающихся людей.

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