В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку

1595
4
1
Чтобы показать, что просящая милостыню женщина не старушка, а вполне молодая и трудоспособная особа, достаточно было сдернуть с нее платок. А вот в соцсетях некоторые возмутились: по какому такому праву в обращении с людьми кто-то применяет силу? И вообще, каждый может зарабатывать, как хочет.
Попрошайничество - бич современных городов. Порой и не разберешь, кто перед тобой - реально нуждающийся человек или наглый лентяй, обирающий добросердечных людей.
В Мичуринске прохожий не прошел мимо попрошайки, которая в одежде старушки стояла на коленях на мокром асфальте. Парень просто стянул с нее платок - оказалось, что под непрезентабельной одеждой скрывается молодая девушка. Смутившись, та стала прикрывать лицо рукой.
Среди пользователей соцсетей, в которых выложили этот ролик, оказались противники подобных разоблачений, посчитавшие, что парень поступил слишком грубо и недостойно. Между тем, многие, рискуя нарваться на подобных попрошаек, оставляют без помощи действительно нуждающихся людей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Толстенькая нерпа застряла в проталине
- Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью
- Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия
- Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам
- В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
А мошенничество - это уже уголовная статья, вообще-то.
мы так с женой делаем..