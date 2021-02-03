Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша

Пользователи стали возмущаться и спрашивать, а как же соковыжималки - ведь они есть в каждом "Макдоналдсе" - почему при приготовлении напитка не используются они? На эти реплики работник фаст-фуда ответил, что из концентрата сок готовится, когда по каким-то причинам невозможно использовать соковыжималку. Но при этом, конечно, покупателя никто не предупреждает, что его фреш - из концентрата.



Обман, обман, кругом обман!