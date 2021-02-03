Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша

И отбил аппетит у любителей натурпродуктов. Последние иллюзии разбиваются о суровую действительность!
Назвать полезной еду в сети быстрого питания "Макдоналдс" язык не поворачивается, и все, кто помешан на натуральных продуктах, обходят ее стороной. Впрочем, до недавнего времени поклонники McDonald's были уверены, что уж апельсиновый фреш в этой закусочной не содержит ничего кроме свежевыжатого фруктового сока и льда. Работник фаст-фуда доказал, что все не так просто.
Пользователь тиктока под никнеймом mcdonaldshunt работает в "Макдоналдсе" и регулярно публикует видео о своих буднях. В роликах он показывает, как готовит фаст-фуд, следит за уборкой помещений и, как правило, увиденное фанатам этой закусочной нравится, ведь всегда интересно посмотреть на процесс изнутри. Однако новый ролик вызвал массу возмущений: подписчики mcdonaldshunt недоумевали: неужели их обманывают? Где же апельсины и почему свежевыжатый сок готовится из каких-то концентратов?
На видео блогер продемонстрировал пару плотных пакетов, наполненных желтой жидкостью, которую он вылил в специальное ведро, добавив туда также льда и определённое количество воды, отмеренное на весах.
Пользователи стали возмущаться и спрашивать, а как же соковыжималки - ведь они есть в каждом "Макдоналдсе" - почему при приготовлении напитка не используются они? На эти реплики работник фаст-фуда ответил, что из концентрата сок готовится, когда по каким-то причинам невозможно использовать соковыжималку. Но при этом, конечно, покупателя никто не предупреждает, что его фреш - из концентрата.
Обман, обман, кругом обман!
Обман, обман, кругом обман!
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А как по мне, то фастфуд должен быть строго с 18. А кому интересно, читайте историю о создание Dick-Mac MC Donalds .
Старая тема, которая ничему не учит наших людей...
Постепенно отучаю от этого дерьма.
А по мне - лучше уж дошика навернуть, чем это говно жрать.
У меня тапки от смеха перевернулись! :-)
с мякотью
Мне макдачина и кола нравятся, а то, что это не самое популярное мнение на фишках, меня не сильно волнует.
Хотя, бургеры у тимати гораздо прикольнее. И дело не в тимати, который мне не нравится, а в самой еде.
А беляши, пирожки и прочие хычины с осетинскими пирогами я терпеть не могу. Вкусовщина.