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Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша

Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 17:42
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: McDonald's   fresh   апельсиновый сок   видео   концентрат   натурпродукты   обман   
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И отбил аппетит у любителей натурпродуктов. Последние иллюзии разбиваются о суровую действительность!

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Метки: McDonald's   fresh   апельсиновый сок   видео   концентрат   натурпродукты   обман   
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42  комментария
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Скажу своё. сугубо личное мнение. В макдональдсах зха всю свою жизнь (а мне 51 с половиной годиков) бывал раз пять. 1-й раз из любопытства и сильно позже, чем открылся первый в Москве, потом "за бугром" и у нас, исключительно "за компанию". И скажу одно. В эту забегаловку меня ни когда не тянуло. Лучше я наш пирожок в мутном месте куплю жаренный или печёный, чем туда пойду по собственному желанию. Рыгаловка и тошниловка редкая. Нет. С голодухи можно и там перекусить, елси нет ни какой альтернативы. Но... Понимаю. Многие мне минуснут. Много гамбургеролюбителей. И я их даже понимаю. Но то - не моё. совсем не моё! Может я слишком стар. но поесть в какой-от советской столовой или пельменной куда как полезнее для желудка и вкуснее. Благо, нынче почти мода пошла. Возрождаются много где просто столовые и просто пельменные. Где можно просто поесть нормальную еду. Ну, если там хозяин нормальный...
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6k
Vlad 49 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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386
Alex 7 минут назад
Ребят, пейте просто воду и будет вам здоровье.
А как по мне, то фастфуд должен быть строго с 18. А кому интересно, читайте историю о создание Dick-Mac MC Donalds .
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15k
Александр Сучков 18 минут назад
А секрет замороженных котлет из непонятного фарша, который хз сколько хранился и хз где- никто не знает))) аааа, ну да,- гамбургеры у них из "свежака"!))) И этим дерьмом ВЫ пичкаете своих детей!!!! СуперСок! А еще там, в этой помойке, ДР детишкам делают......
Старая тема, которая ничему не учит наших людей...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Хожу в эту тошниловку только ради мелких (уж не знаю почему дети любят именно это).
Постепенно отучаю от этого дерьма.
А по мне - лучше уж дошика навернуть, чем это говно жрать.
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20k
Влад Полчаса назад
Фреш это страшно? А такие сроки хранения "только свежих" продуктов вам как?

Фреш это страшно? А такие сроки хранения "только свежих" продуктов вам как?
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264
Игорь Меншиков 39 минут назад
а по... у нас их всеравно нет )))
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3k
Dmitry_61rus Игорь Меншиков Полчаса назад
Вы, так я понимаю из Республики Крым?
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6k
Pillin Alex Dmitry_61rus 21 минуту назад
Может из Северной Кореи
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264
Игорь Меншиков Pillin Alex 41 секунду назад
хорошая попытка )))
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28k
LEPA 54 минуты назад
Я не могу понять людей питающихся в этих рыгаловках. Сейчас полно альтернативных столовок,кафешек,закусочных... Там мало того,что вкуснее,так и по деньгам дешевле,а ещё и алкоголь есть.
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3k
Dmitry_61rus LEPA Полчаса назад
Единственное что в Макдахах привлекает, это что при поездке через треть страны, ты не отравишся и не будешь останавливаться в каждой второй лесополосе. Всё, больше ничего.
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28k
LEPA Dmitry_61rus Полчаса назад
Ещё туалеты там хорошие. Раньше приезжая поездом в 4 утра в Симферополь,единственным работающем культурным местом рядом с вокзалом был работающий круглосуточно Мак.
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6k
Pillin Alex LEPA 11 минут назад
Ты можешь приехать в любую страну уверенным в том, что тебя не будут кормить бараньими/лошадиными глазами, есть туалет не сильно загаженный, ты не выпадешь из жизни опять на три-четыре дня после экспериментов с опробованием сырых моллюсков. Плюс(а возможно основное) добавки вызывают зависимость, я так на KFC подсел, еле слез.
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1k
Влад Чернов 54 минуты назад
наивные эстонские дети ))) хотите найти в этой рыгаловке сок и мясо натуральное
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39
Анатолий Влад Чернов Полчаса назад
Я так понимаю, в других рыгаловках сплошь натурпродукт?
У меня тапки от смеха перевернулись! :-)
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31k
Опаньки 56 минут назад
весь мир пьет восстановленные соки и вот посетители шикарного шесть звезд Мышлена ресторана "Золотые дуги" обиделись, что им к круассанам с черной икрой не свежевыжатый сок подают
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9k
Леонович 56 минут назад
Наивные люди, думали что им апельсины прям жмут в выжималках.
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31k
Опаньки Леонович 55 минут назад
это они еще про наггетсы видимо не в курсе
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31k
Опаньки 58 минут назад
сок березовый Fresh

с мякотью
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7k
Прохожий3 Час назад
Как-то разок попал в Макдак во Флоренции на воскресенье (многие заведения закрыты были и жрать где-то надо было). Там отдельно было какое-то "подкрученное" меню - если обычный гамбургер стоил один или два евро, то этот стоил 8. Вместо непонятной котлеты был кусок хорошего мяса и т.д. Было очень вкусно, но больше нигде такого не видел.
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9k
Лехахуторской Час назад
Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша
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2k
Ivan Час назад
Да и пофиг. Все равно, если уж пришлось там хавать, то делаю это с колой.
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3k
Свирепый Бамбр Ivan Час назад
Ща кто-нить выложит видос, где понос, вода, газики и отдушка ))))
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2k
Ivan Свирепый Бамбр Час назад
Да пофиг! Главное, что мне нравится :)
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31k
Опаньки Ivan 59 минут назад
все дело в секретном ингредиенте
все дело в секретном ингредиенте
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2k
Ivan Опаньки 53 минуты назад
Шутки за 300...
Мне макдачина и кола нравятся, а то, что это не самое популярное мнение на фишках, меня не сильно волнует.
Хотя, бургеры у тимати гораздо прикольнее. И дело не в тимати, который мне не нравится, а в самой еде.
А беляши, пирожки и прочие хычины с осетинскими пирогами я терпеть не могу. Вкусовщина.
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А где в маке соковыжималки? Всегда сок просто из крана рядом с колой наливали, я и не надеялся что там внутри настоящие апельсины внутри
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2k
Core 2 часа назад
Мне просто интересно, а возмущенные догадываются из чего делаются пакетированные соки?
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7k
Cornho 2 часа назад
То про соус был пост, теперь вот про фреш... К чему бы это?
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21k
Vazari 2 часа назад
А может просто надо быть внимательнее?
А может просто надо быть внимательнее?
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59k
Доктор Джонс Vazari 2 часа назад
Вы смотрите видео на грузинском языке?
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