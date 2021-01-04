"Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса

Владелица собаки породы леонбергер подробно расписала, чем кормит своего питомца и стала личным врагом пенсионерки, которая может лишь мечтать о рационе Мони.
15 декабря тиктокерша с ником i_love_leonberger решила ответить на вопросы своих подписчиков, что ест ее Моня. Девушка подробно рассказала о рационе роскошного леонбергера и многие россияне сознались, что едят куда хуже этой собаки. Однако одну пенсионерку так задело увиденное, что женщина решила записать ответный ролик.
Выяснилось, что собаке такой большой породы для полноценного питания требуется много мяса, причем разнообразного, а также овощи и фрукты. Раз в месяц хозяйка ездит на оптовый рынок, где закупает провизию для пса впрок. Потом мясо разбирается по отдельным пакетам, которые замораживаются порционно. Ежедневно Моня получает много белка, ест овощные и фруктовые добавки (тертая тыква, кабачок, яблоки), а в качестве лакомства леонбергеру дают рубец.
Этот ролик, видимо, очень задел одну российскую пенсионерку, которая сняла видео с демонстрацией содержимого своего холодильника. Женщина с пенсией в 18 тысяч рублей может лишь мечтать о полном багажнике мяса.
Среди тех, кто посмотрел это видео, нашлись пользователи, посоветовавшие не заглядывать в чужой кошелек. Однако были и те, кто посочувствовал пенсионерке. Впрочем, большинство сошлись во мнении, что Моне повезло.
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Ну ок, у меня зп ХХХ рублей, а КАКОГО ХЕРА у Билла Гейтса миллиарды?
Это вот такая логика, что ли? :)
Бабушку жалко, конечно, но ни моня, ни её собака ни разу не виноваты в размере её пенсии.
Хорошо, что бабка не видела рацион тигра... Она б и кошек возненавидела.
2. Не скушает пенсионерка при всём желании рацион как у Мони.
3. 18к - не плохая пенсия, у моей маман что то 11-12 вроде, не уточнял. Просто как сын ей помогаю и никогда не считал сколько на то выходит. Так что пенсионерка видимо либо без детей, либо как то не так их воспитывала.
4. В жизни сталкивался с такими старушками, вся злоба у них по принципу: "Не в ту сторону воешь".
Почему она не может себе позволить мясо? Ей же не полтора килограмма в сутки надо, как большой собаке.
Собака- виновата , что много жрет.
А тот кто определяет экономику и размер ее пенсии - тут не причем.
вот и вся логика ((((
В то же время ее заботой было вырастить нас такими, которые и сами встали на ноги и ей помогают.
Я наблюдаю много пенсионеров, чьим детям похрен на родителей, хотя сами они не нуждаются ни в чем.
В общем можно рассуждать вечно. Порадуемся за собачку. Мои 2 английских бульдога тоже в месяц потребляют тыс 12-15. И не хрен заглядывать им в рот. Я ответственнен за них, равно как и за свою маму.
только от жизни хуже собачей.
А так-то - неизвестно "кто виноват" и не понятно "что делать".