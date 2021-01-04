"Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса

Выяснилось, что собаке такой большой породы для полноценного питания требуется много мяса, причем разнообразного, а также овощи и фрукты. Раз в месяц хозяйка ездит на оптовый рынок, где закупает провизию для пса впрок. Потом мясо разбирается по отдельным пакетам, которые замораживаются порционно. Ежедневно Моня получает много белка, ест овощные и фруктовые добавки (тертая тыква, кабачок, яблоки), а в качестве лакомства леонбергеру дают рубец.