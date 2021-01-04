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"Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса

"Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса (4 фото + 2 видео)

Автор:
04 января 2021 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: бюджет   видео   еда   животные   пенсия   рацион   собаки   
3039
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Владелица собаки породы леонбергер подробно расписала, чем кормит своего питомца и стала личным врагом пенсионерки, которая может лишь мечтать о рационе Мони.

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Метки: бюджет   видео   еда   животные   пенсия   рацион   собаки   
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11k
Денис 2 часа назад
Не понял только как пенсионерка смогла увязать размер своей пенсии (безусловно небольшой) с тем, сколько тётка тратит на свою собаку?
Ну ок, у меня зп ХХХ рублей, а КАКОГО ХЕРА у Билла Гейтса миллиарды?
Это вот такая логика, что ли? :)
Бабушку жалко, конечно, но ни моня, ни её собака ни разу не виноваты в размере её пенсии.
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0
Роман 3 минуты назад
1b2k.info - Крутяк
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2k
Нескучный сад 22 минуты назад
А на выборах за кого эта пенсионерка голос свой отдавала? Может, это как раз ему нужно вопросы про пенсию задать?
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7k
Prostovopros Нескучный сад 2 минуты назад
Вот когда ей в будку придётся переселиться, тогда об этом задумается.
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8k
Кыся 24 минуты назад
И что теперь, псине с голоду сдохнуть? Ну большая она, что ж делать. Такая родилась. Соответственно размеру и ест.
Хорошо, что бабка не видела рацион тигра... Она б и кошек возненавидела.
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42k
SinigamiRuuk Полчаса назад
1. Естественно виновата Моня, а не те псы, что ей назначили такую пенсию.
2. Не скушает пенсионерка при всём желании рацион как у Мони.
3. 18к - не плохая пенсия, у моей маман что то 11-12 вроде, не уточнял. Просто как сын ей помогаю и никогда не считал сколько на то выходит. Так что пенсионерка видимо либо без детей, либо как то не так их воспитывала.
4. В жизни сталкивался с такими старушками, вся злоба у них по принципу: "Не в ту сторону воешь".
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19k
pssst Полчаса назад
Мне вот интересно это нытье про пенсионеров, продавливаемое, что характерно, сверху. Ну ок, 18 тысяч пенсия у бабки. Пусть даже 15. Но... детей воспитывать не надо. Ипотеку платить не надо. Одежду на работу покупать не надо. Квартплата субсидирована. Если все эти расходы сложить - минимум полтос будет. Что, как бы, достойным доходом уже считается
Почему она не может себе позволить мясо? Ей же не полтора килограмма в сутки надо, как большой собаке.
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10k
Сибирячка Полчаса назад
А вот не верю. У меня пенсия на 1 тыс меньше чем у данной пенсионерки , но у меня в холодильнике нет свободного места. В морозилке 3 ящика. нижний всегда с рыбой для кота и 3 контейнера по 1 литру ягод протертых с сахаром. Второй ящик с полуфабрикатами. Котлеты, блины с мясом, вареники 3 видов. Картошка, капуста и творог по 30 штук и 1 кг пельменей. получаю пенсию и наготавливаю про запас. С осени намораживаю укроп, петрушку, щавель, томаты, тертые- морковь и свекла и по мешочку ягод. Верхний ящик мясо: говядина свинина и курица, И горбуша (у нас она дешевая) Мясные продукты по 1 кг. покупаю раз в месяц. Рыбу для кота каждую неделю В верхнем отделение молочные продукты, яйца , колбасные изделия и баночки с домашними вареньями и овощными зимними запасами. Если сидеть на попе и не делать запасы то действительно можно сидеть на пайке. А в чужие кошельки заглядывать последнее дело.
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17k
иванов дмитрий Полчаса назад
Почему то даже не сомневаюсь за кого голосовала эта возмущенная старушка.
Собака- виновата , что много жрет.
А тот кто определяет экономику и размер ее пенсии - тут не причем.
вот и вся логика ((((
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35k
Бабай Полчаса назад
У меня кошка съедает за 6 месяцев 10 кг мешок сушняка за 6 тысяч, ну в месяц получается тысяча +/-. И то мне все говорят "да ты иобнулся". Причём покупают своим кошкам китекэт в розницу, и я не уверен что это дешевле выходит.
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38k
Александр 40 минут назад
Не нужно заглядывать в чужой кошелёк. Мне реально жаль пенсионеров нынешних, которые работали при СССР - они реально потеряли много. Но жизнь меняется и сейчас люди зарабатывают много - очень много, ну, кроме тех, кто сидит дома и ноет как ему Путин жизнь испортил - это да. Но селяви как грится- пусть у детей просит полный холодильник.
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1k
Вадик Бондаренко 40 минут назад
Я думаю недовольна она должна быть совсем не собакой и ее хозяйкой.
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34k
dima423 42 минуты назад
бабка наверно всю пенсию на тотализаторах просаживает) иначе не могу понять как ей 18 тыс на еду не хватает, учитывая что почти все остальное для пенсионеров у нас бесплатно) ...а вообще зависть плохое чувство... почему кто то успешный и много зарабатывающий должен равняться на бабкину пенсию в своих расходах?
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1k
Роман Бумеров 48 минут назад
Это называется зависть. Современные пенсионеры - наша забота, их детей. Ну да, у моей матери пенсия 21000, не будь меня и брата, ей было бы тяжело. Ну а так, каждый год ездит отдыхать (за последние 10 лет, вся европа, половина азии), сажает на даче цветочки, не знает цены на лекарства и половину того, что у нее регулярно в холодильнике. Должно это быть нашей заботой - ДА, в нашем государстве, да и в любом другом где нет суперсоциалки(а она далеко не везде).
В то же время ее заботой было вырастить нас такими, которые и сами встали на ноги и ей помогают.
Я наблюдаю много пенсионеров, чьим детям похрен на родителей, хотя сами они не нуждаются ни в чем.

В общем можно рассуждать вечно. Порадуемся за собачку. Мои 2 английских бульдога тоже в месяц потребляют тыс 12-15. И не хрен заглядывать им в рот. Я ответственнен за них, равно как и за свою маму.
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38k
Александр Роман Бумеров 38 минут назад
Чел, у моей матери 24 пенсия - так она ещё нам бабки шлёт на день рождения внучек. Ей позаглаза ее пенсии - она ещё и мебель себе покупает новую
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1k
Роман Бумеров Александр 36 минут назад
Чувак, о том и речь. Очень многие живут и не тужат. Моя бы не прожила, но ей с онкологией все сожрали бы медпроцедуры, которые нельзя ждать, как нынче соцмедичка требует
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38k
Александр Роман Бумеров Полчаса назад
Это да, другое дело, здоровья вашей матери
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3k
RALEXXX 50 минут назад
Это она ещё рацион тигров и львов из зоопарка не видела.
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38k
doker 52 минуты назад
Пенсионер бывает кусачий,
только от жизни хуже собачей.

А так-то - неизвестно "кто виноват" и не понятно "что делать".
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2k
Слава Кокаинум 53 минуты назад
Моня инстаграм не смотрит. Пусть пенсионерка придет и лично отожмет у нее миску.
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1k
zenon 59 минут назад
Надо было в предыдущее время не мечтать о кружевных трусах, о жвачке и штанов типа парусина, а читать Ленина, Сталина и думать головой, а не сидением.
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3k
RALEXXX zenon 51 минуту назад
Забыл ещё упомянуть про великие труды Мао Дзе Дуна и Ким Ир Сена.
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357
Виталий Касандров Час назад
Ну говядина там если что не вырезка а как раз наоборот всякие срезки и проч по 250 кг. беру . Печень на оптовке говяжья 168 ,свиная 75 . Раньше гречку активно брал, сейчас больше специализированный корм .Ну и местный фермер кости свиные иногда дает по 100 руб 3 кг.
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503
Обратная сторона Луны Час назад
Заведите себе пенсионера. Это намного дешевле
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4k
Александр Иванов Час назад
!8 тысяч!!! Нам в провинции такое и не снилось! Моя пенсия 12 000, всю жизнь проработал на нефтехимии.
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38k
Александр Александр Иванов 36 минут назад
Какой выкиздабол
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11k
Oleg Час назад
Спасибо товарищу, сказочному президенту, за нашу счастливую пенсию.
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503
Обратная сторона Луны ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 59 минут назад
Ну как ваш темнейшенький сказал, что бабка это средний класс! Действительно, что возмущаться то!? Жирует!
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40k
Митрий Oleg 55 минут назад
Думаю, Ельцину твоя благодарность нахер не нужна.
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11k
Oleg ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
Экое каторжное условие то!! детей вырастить !!! Методичка жжёт!
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11k
Oleg ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 39 минут назад
А ты по стране то путешествовал? Москва , Питер? Может в буржундиях был? И если да, то тогда смело назовешь кого просто дохера везде! Везде! В каждой бочке китайцев как грязи! Нищих то и без пенсии
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24k
Мрачный мачо ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
пох...й че там в китае.
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