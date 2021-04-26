FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Юмор 12163 поста • 2632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Иллюстрации из журнала The New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией

Иллюстрации из журнала The New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией (17 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   журнал The New Yorker   забавно   иллюстрация   ирония   комикс   подборка   
871
17
Американский журнал The New Yorker выходит в печать с 1925 года. Еженедельно в издании публикуются новостные заметки, репортажи, эссе, отзывы критиков и сатирические иллюстрации. Последние хлестко высмеивают текущие события, бытовые проблемы и даже жизни братьев наших меньших.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   журнал The New Yorker   забавно   иллюстрация   ирония   комикс   подборка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Хью́берт 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
topol-m Полчаса назад
Мдаа. Задорнов все таки прав...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки Развидеть не получится: странные модные вещи Развидеть не получится: странные модные вещи Художник рисует забаыные комиксы Художник рисует забаыные комиксы Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

241032



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
9
36
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
11
60
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
﻿
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#прикол#картинки#прикольные#забавно#смех#сатира#факты#познавательно
#фото#интересно#Россия#люди#Фотографии.#красиво#страна#смешно#эстетика#художник
#история#животные#фотографии#сша#природа#пейзажи#комментарии#смешные#на различный вкус#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться