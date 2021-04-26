Иллюстрации из журнала The New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией

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Американский журнал The New Yorker выходит в печать с 1925 года. Еженедельно в издании публикуются новостные заметки, репортажи, эссе, отзывы критиков и сатирические иллюстрации. Последние хлестко высмеивают текущие события, бытовые проблемы и даже жизни братьев наших меньших.
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