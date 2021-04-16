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Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети

Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети (20 фото)

Автор:
16 апреля 2021 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   за кадром   забавно   по ту сторону   подборка   фото   
12049
20

В интернете появляются только самые лучшие снимки, прошедшие тщательную проверку и обработку фотошопом. Иногда, для того чтобы получить хороший снимок, приходиться идти на особые хитрости!

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Метки: Юмор   за кадром   забавно   по ту сторону   подборка   фото   
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18  комментариев
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55k
Парагвайский шпион 5 часов назад
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10k
Bill 2 часа назад
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10k
Борис Азачемвам 2 часа назад
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33k
Олег Борис Азачемвам 2 часа назад
за время фотосессии утопили 15 негров
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4k
Lola 2 часа назад
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4k
elllfa 3 часа назад
Здесь на обоих снимках видно, что она в луже сидит
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477
Roman Ivanov 4 часа назад
Автор, сам ты, цуко, "обрезка"! Этот прием в фотографии называется "кадрирование"!!! И никак иначе! Обрезка, это то что у многих с мозгом произошло.
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587
Оксид Бетона Roman Ivanov 2 часа назад
Хотел сделать обрезание, но не нашел режущего инструмента. Пришлось сделать обгрызание...
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10k
paranoid Roman Ivanov 2 часа назад
Угу. От авторов "корабль не плавает а ходит", "не последний, а крайний" и всего вот этого.
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123
Ник Лу 5 часов назад
тут как бы не обрезка, тут все вместе... и кроп фотки, и фокусное расстояние, и уловки со светом и воображением человека, который смотрит
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518
Лимонадный Джо 5 часов назад
Искусство фотографа,свет,композиция многого стоят. И это прекрасно видно на данных примерах. Спасибо мастерам объектива и штатива!
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123
Ник Лу 5 часов назад
Комментарий к фото
Ага, только для нормальной сьемки этого кольца нужен или макрообьектив или фулфрейм с подальшим "безвредным" кропом кадра. А так любое зеркало сошло бы или кусок замши.
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477
Roman Ivanov Ник Лу 4 часа назад
Комментарий к фото
Макро объектив - пожалуй соглашусь, но можно и без него обойтись. Фулл фрейм - вообще не из этой оперы. Нахрена?
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17k
nobody® Ник Лу 3 часа назад
Комментарий к фото
Поэтому кольцо лежит на старом айфоне, а фоткают более современным телефоном
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123
Ник Лу Roman Ivanov 2 часа назад
Комментарий к фото
Для такого размытия задника, сфоткайте на телефон и посмотрите как там размоет. Тут или 1.4 диафрагма или 1.8 на фуле, или третий вариант это длиннофокусный объектив... Но там тоже вопросы есть
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12k
Совранский 5 часов назад
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10k
Борис Азачемвам Совранский 2 часа назад
Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сетиПосмотреть
Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети
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433
Сергей 5 часов назад
кругом .... даже не обман, а найопка!
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