25 потрясающих фото, которых не касался фотошоп

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Некоторые из этих фотографий кажутся кадрами из фантастических фильмов, другие — рисунками сумасшедшего аниматора, но все они реальны. Эта подборка состоит из фотографий, которых не касался фотошоп, и именно поэтому они поражают воображение.
1. Это фото выглядит как кадр из фильма-катастрофы
На самом деле это обычная взлётная полоса в аэропорту Лейпцига, она проходит над автобаном.
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23. Это не рисунок фантастического животного
Это гривистый волк, который на самом деле выглядит именно так.
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Метки: не касался фото фотографии фотошоп
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