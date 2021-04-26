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25 потрясающих фото, которых не касался фотошоп

25 потрясающих фото, которых не касался фотошоп (26 фото)

Автор:
26 апреля 2021 06:57
Метки: не касался   фото   фотографии   фотошоп   
515
26

Некоторые из этих фотографий кажутся кадрами из фантастических фильмов, другие — рисунками сумасшедшего аниматора, но все они реальны. Эта подборка состоит из фотографий, которых не касался фотошоп, и именно поэтому они поражают воображение.

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Метки: не касался   фото   фотографии   фотошоп   
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6  комментариев
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Подправь подписи к фото.
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6k
Trenzel2003 6 минут назад
25. И все же фотошоп.
Где отражение ноги в зеркале???
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66k
Без маски Час назад
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61k
Viktor Час назад
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