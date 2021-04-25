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Подборка атмосферных фотографий из 90-х

Подборка атмосферных фотографий из 90-х (21 фото)

Автор:
25 апреля 2021 20:53
Метки: 90 годы   Юмор   прикол   смех   смешно   
951
21
Подборка интересных и атмосферных фотографий из 90-х. Страшные моменты истории, войны, митинги, политики, знаменитости, а также печальные и яркие фрагменты из той эпохи.
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Метки: 90 годы   Юмор   прикол   смех   смешно   
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17  комментариев
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349
Палыч 2 часа назад
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Дельфин Красивый 2 часа назад
чёт Ян Гиллан херню спорол
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349
Палыч 2 часа назад
Александр Сергеевич Пушкин читает поэму "Бородино" Александру II-му, 1852 год

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Палыч 2 часа назад
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349
Палыч 2 часа назад
История СССР. Литва, 1980-е . Раввин с калмычкой спрашивают у местных, как пройти в синагогу.
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Палыч 2 часа назад
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Палыч 2 часа назад
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349
Палыч 2 часа назад
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10k
Bill Палыч Час назад
Из-за этой фотки всегда путаюсь кто из них Салтыков, а кто - Щедрин.
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10k
ss Bill 56 минут назад
Так называй их сразу Салтыков-Щедрин. Они всё равно всегда в месте тусуются.
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349
Палыч 2 часа назад
Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев показывает молодой советской группе как правильно нужно играть песню "...и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди".
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65k
Вит Вит 3 часа назад
Комментарий к фото
Тупая либерастня не изменилась за 30 лет....
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1k
GUSAR Вит Вит 2 часа назад
Комментарий к фото
Ты про своего Господа - Бога, либерала Пыню ботоксного?
Это правда, он нихрена не изменился! Как был ворюгой так и им и остался!
Ссылка youtu.be
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842
sedoisever GUSAR 2 часа назад
Комментарий к фото
Собираю информацию для суда в Гааге. Подскажи, что он украл именно у тебя.
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1k
GUSAR sedoisever Час назад
Комментарий к фото
Пожалуйста.
.
https://glavred-info.turbopages.org/glavred.info/s/opinions/10075457-skolko-uspeli-nagrabit-putin-i-ego-druzhki.htmlhttps://glavred-info.turbopages.org/glavred.info/s/opinions/10075457-skolko-uspeli-nagrabit-putin-i-ego-druzhki.html

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842
sedoisever GUSAR Час назад
Комментарий к фото
Мда... Материал, где написано: "Зеленский является началом конца Путина" и "Первым твердым доказательством состояния Путина стала брошюра Путин и Газпром, опубликованная в 2008 году бывшим вице-премьером Борисом Немцовым" не может вызывать никаких сомнений. ))) Брошюра – веское, бл@дь, доказательство.
Так же нравятся фразы: "По всей вероятности..." и "Если эти утверждения верны, то картина ясна..."
Это даже не зашквар... ) Вы свой уровень днищенский осознаёте?
И всё же. У тебя-то он что украл?
Я-то думал, что мне дадут доказательства для суда...
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10k
ss sedoisever 53 минуты назад
Комментарий к фото
Не боИсь! Гаагский суд такие статейки в качестве доказательств охотно принимает... Если они конечно не о "правильных" людях, типа Нахального.
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