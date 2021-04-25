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Подборка интересных и атмосферных фотографий из 90-х. Страшные моменты истории, войны, митинги, политики, знаменитости, а также печальные и яркие фрагменты из той эпохи.
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Вокалист группы Deep Purple — Иэн Гиллан, со своей женой Брон, на церемонии венчания в Тбилиси, СССР, 1990 год.
Милиционеры осматривают машину после того, как она взорвалась у посольства США в центре Москвы. 17 января, 1999 года.
В 1991 году поздравить страну с наступающим Новым годом было некому, Горбачев уже не был первым лицом, а Ельцин еще не взял бразды правления. Почетное дело доверили сатирику Михаилу Задорнову.
Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны в Кремле 25 декабря 1991 года, на данный момент хранится в Екатеринбурге
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Это правда, он нихрена не изменился! Как был ворюгой так и им и остался!
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https://glavred-info.turbopages.org/glavred.info/s/opinions/10075457-skolko-uspeli-nagrabit-putin-i-ego-druzhki.htmlhttps://glavred-info.turbopages.org/glavred.info/s/opinions/10075457-skolko-uspeli-nagrabit-putin-i-ego-druzhki.html
Так же нравятся фразы: "По всей вероятности..." и "Если эти утверждения верны, то картина ясна..."
Это даже не зашквар... ) Вы свой уровень днищенский осознаёте?
И всё же. У тебя-то он что украл?
Я-то думал, что мне дадут доказательства для суда...