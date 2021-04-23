Миниатюрный особняк прекрасно детализирован: в нем есть даже книги, и предметы декора, поэтому, глядя на фото, казалось бы, придраться было не к чему. Чтобы дать сайту шанс на разоблачение, молодые люди оставили несколько "пасхалок". Так, на пол в ванной комнате они положили банковскую карту, а в холле оставили обычную бутылку с водой. Кроме прочего, на одной из фотографий в зеркале видны их лица.

Загрузив фото на Airbnb, британцы написали, что сдают в аренду дом 18-го века в южной части Лондона. Им хотелось убедиться, насколько качественно работает на сайте сервис по проверке на мошенничество.