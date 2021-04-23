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Тест на внимательность: британские ютуберы выставили на сайте для аренды жилья фото кукольного дома

Тест на внимательность: британские ютуберы выставили на сайте для аренды жилья фото кукольного дома (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Airbnb   prank   Кукольный дом   аренда жилья   
917
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Удивительно, но ни администрация Airbnb, ни те, кто забронировал домик, подвоха не заметили.

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Метки: Airbnb   prank   Кукольный дом   аренда жилья   
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2  комментария
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Максим 47 минут назад
С рестораном было веселее. Помните, когда ребята зарегистрировались в доставке и продавали там еду "из ресторана высокого уровня", разогревая готовые блюда из ближайшего супермаркета. Там идея и реализация была. А тут скучно, картинки из качественной игрушки и всё.
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Александр 58 минут назад
Бездельникам заняться нечем...
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