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Удивительно, но ни администрация Airbnb, ни те, кто забронировал домик, подвоха не заметили.
Как часто люди попадают впросак, когда бронируют жилье на сайтах! Жалобами на несоответствие фотографий и реальной квартиры или дома полон интернет.
Блогеры Арчи Мэннерс и Джош Питерс уверены, что зачастую такое случается и по вине арендаторов - ведь именно им стоит быть более внимательными во время просмотра предложения.
Миниатюрный особняк прекрасно детализирован: в нем есть даже книги, и предметы декора, поэтому, глядя на фото, казалось бы, придраться было не к чему. Чтобы дать сайту шанс на разоблачение, молодые люди оставили несколько "пасхалок". Так, на пол в ванной комнате они положили банковскую карту, а в холле оставили обычную бутылку с водой. Кроме прочего, на одной из фотографий в зеркале видны их лица.
Загрузив фото на Airbnb, британцы написали, что сдают в аренду дом 18-го века в южной части Лондона. Им хотелось убедиться, насколько качественно работает на сайте сервис по проверке на мошенничество.
Загрузив фото на Airbnb, британцы написали, что сдают в аренду дом 18-го века в южной части Лондона. Им хотелось убедиться, насколько качественно работает на сайте сервис по проверке на мошенничество.
Каково же было их удивление, когда объявление прошло проверку и за несколько дней блогеры получили заказы на тысячи фунтов (при стоимости аренды 87 фунтов за ночь)! После этого брони пришлось отменить, деньги вернуть, а двум последним клиентам, которые оплатили проживание, шутники Мэннерс и Питерс в качестве извинения даже оплатили номера в пятизвёздночном отеле.
Весь свой эксперимент друзья сняли на видео, предупредив в конце ролика о необходимости быть более внимательными и осторожными при бронировании жилья.
Весь свой эксперимент друзья сняли на видео, предупредив в конце ролика о необходимости быть более внимательными и осторожными при бронировании жилья.
Сравнение фото с сайтов отелей и реальность
Если Вы собираетесь на отдых, не выбирайте отель по фотографиям с сайта отеля. Как минимум эти фотографии хорошо обработали в Photoshop, а как максимум, на фотографиях всего лишь правильный ракурс, который скрывает видимые глазу недостатки.
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Метки: Airbnb prank Кукольный дом аренда жилья
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