Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды

Сын пранкер - горе в семье. Подрастающее поколение порой ставит свои интересы и выгоды выше всего на свете и использует крайне неуместные методы для того, чтобы засветиться в Сети.

В соцсетях стало вирусным видео, на котором парень отрезает спящему отцу кусочек бороды. Юнцу эта шутка, видимо, кажется вполне достойной, потому он улыбается и выглядит вполне довольным своей смекалкой.