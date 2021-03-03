FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2503 поста • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды

Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Мгновенная карма   борода   видео   наказал   подшутил   
2058
3
1
На что только не идут молодые люди, ради лайков в соцсетях! Юный мусульманин захотел подшутить над родным отцом, но не учел его нрава. Видео рекомендовано к показу поколению тиктокеров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: prank   Мгновенная карма   борода   видео   наказал   подшутил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Три долбаёпа, один злой как собака, второй тупой как валенок, третий снимаем а не разнимает )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Димка Смола/67 Час назад
Всё проще, это постановка. В результате у ролика гораздо больше просмотров чем у просто пранка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer Минуту назад
Не жизнь, а именины сердца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной 36 минут назад
Интересно, кто в сеть ролик выложил, сын или папа??? Подозреваю постанову...
Если не постанова, респект отцу, все правильно сделал. Еще бы до ремня дотянулся бы... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карагандинская Полиграфия 37 минут назад
Может постановка, но может некоторым долбодятлам, особенно на Востоке, мозги вправит, может даже жизнь спасёт.
Восток - дело тонкое. Так подрезать бороду - нанести чуть ли не смертельное оскорбление, кучу спящему на голову сделать будет менее оскорбительно, в некоторых районах батя за такую выходку прирежет и его оправдают и мула и судья. А так подстричь в наказание голову - как грязь на полу за грязнулей самим грязнулей вытереть - досадно, обидно но не смертельно - все равно что батя поленом сынулю отходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Марсианин 40 минут назад
Ну постанова же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
440
*опа 41 минуту назад
Опять?
Он что, каждые две недели пытается это сделать?
Мазохист, однако!
*****
Каждые две недели ЭТО появляется на сайте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Племянник Путина 55 минут назад
батя прав прям на 108%
но с другой стороны, он сам такого барана воспитал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Палыч Племянник Путина 15 минут назад
От осинки не родятся апельсинки. ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сережа. 57 минут назад
Милота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max Час назад
Сколько же еб@н@шек на свете. Когда же они все самоубьются об стену!!!????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Brawl Час назад
Истерички эти пранкеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе "Не брат ты мне!": владелец магазина заставил мародера ползать по земле "Не брат ты мне!": владелец магазина заставил мародера ползать по земле Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье Виктория Боня озвучила сумму, за которую готова агитировать против поправок в Конституцию Виктория Боня озвучила сумму, за которую готова агитировать против поправок в Конституцию Воры-неудачники, чей план не удался: нелепые ограбления с неожиданным финалом Воры-неудачники, чей план не удался: нелепые ограбления с неожиданным финалом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664368



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
5
49
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
6
51
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Живущий 20 лет в&nbsp;России француз, рассказал об&nbsp;отсутствии у&nbsp;русских страха смерти
0
24
Живущий 20 лет в России француз, рассказал об отсутствии у русских...
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
2
83
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#аварии#авто аварии#искусство#шоу бизнес#в мире#прикольные
#фото#интересное#животные#СССР#кино#подборка#падение#Разное#звезды#авария дня
#история#факты#люди#картинки#сша#знаменитости#приколы#Россия#новости#истории

На что жалуетесь?

Вернуться