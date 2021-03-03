Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды

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На что только не идут молодые люди, ради лайков в соцсетях! Юный мусульманин захотел подшутить над родным отцом, но не учел его нрава. Видео рекомендовано к показу поколению тиктокеров.
Сын пранкер - горе в семье. Подрастающее поколение порой ставит свои интересы и выгоды выше всего на свете и использует крайне неуместные методы для того, чтобы засветиться в Сети.
В соцсетях стало вирусным видео, на котором парень отрезает спящему отцу кусочек бороды. Юнцу эта шутка, видимо, кажется вполне достойной, потому он улыбается и выглядит вполне довольным своей смекалкой.
В соцсетях стало вирусным видео, на котором парень отрезает спящему отцу кусочек бороды. Юнцу эта шутка, видимо, кажется вполне достойной, потому он улыбается и выглядит вполне довольным своей смекалкой.
Вот только проснувшийся отец его оптимизма не разделил и на деле показал свое отношение к подобным розыгрышам. И мальчик должен был знать, что для мусульманина борода - важный атрибут внешности.
Интересно, после такого наказания захочет ли когда-нибудь юный пранкер подшутить над взрослыми или перейдет на сверстников?
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Если не постанова, респект отцу, все правильно сделал. Еще бы до ремня дотянулся бы... )))
Восток - дело тонкое. Так подрезать бороду - нанести чуть ли не смертельное оскорбление, кучу спящему на голову сделать будет менее оскорбительно, в некоторых районах батя за такую выходку прирежет и его оправдают и мула и судья. А так подстричь в наказание голову - как грязь на полу за грязнулей самим грязнулей вытереть - досадно, обидно но не смертельно - все равно что батя поленом сынулю отходит.
Он что, каждые две недели пытается это сделать?
Мазохист, однако!
*****
Каждые две недели ЭТО появляется на сайте...
но с другой стороны, он сам такого барана воспитал.