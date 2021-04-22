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30 вещей, абсолютно нормальных для некоторых стран и удивительных для остального мира

30 вещей, абсолютно нормальных для некоторых стран и удивительных для остального мира (31 фото)

Автор:
22 апреля 2021 15:21
Сообщество : Факты
Метки: забавно   страноведение   страны мира   традиции и обычаи   увлекательный мир   факты   хочу все знать   
1159
31
Почему люди так любят путешествовать? Не только чтобы вырваться из повседневности, посмотреть новые места, но и для того, чтобы оценить культурные различия разных стран - то, то делает их уникальными. Скажем, в Швеции считается нормальным есть тухлую рыбу, а в Шотландии - жареные батончики Mars. И это далеко не всё!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   страноведение   страны мира   традиции и обычаи   увлекательный мир   факты   хочу все знать   
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22  комментария
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−1
alex 56 минут назад
столько бреда, и кстати, сюрстрёминг, это не тухлая рыба, а квашеная селедка! и опять же кстати, у нас есть селедка печорского посола, не менее "тухлее" сюрстрёминга
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19k
Слепой Пью 13 минут назад
Неплохо бы в Гонконге в этот институт устроиться - определять размеры вручную!
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2k
александр 17 минут назад
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34k
figny 23 минуты назад
23. В Бразилии осветление волос так же популярно, как и удаление волос
-----
вот уж не думал, что в Бразилии российские номера!

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8k
Кыся 36 минут назад
Вообще-то бесплатным транспортом уже не удивить. В Эстонии в некоторых городах тоже такое, довольно давно. В Таллинне бесплатный городской транспорт для жителей города. В Нарве пригородный, зато для всех.
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3k
Борис Карабанов 38 минут назад
Типа того, кроме шведов, больше нигде напитки на улице зимой не охлаждают? У нас в России ни-ни? Никто?
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23k
Vazari 39 минут назад
Больше половины утверждений не соответствуют названию поста.
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27k
Седой 51 минуту назад
Многие страны имеют по два паспорта
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46k
Нанук Паналык 54 минуты назад
Не жрут шведы тухлую селедку!Сюрстрёмминг - это замануха для туристов.
Я там два года жил...
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18k
SolomonA Нанук Паналык Полчаса назад
Я тоже сомневался - мне видос подбросили:
Ссылка www.youtube.com
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Хой - с нами!
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46k
Нанук Паналык Алекс Чебурашкин 54 минуты назад
Хой жив!
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23k
Vazari Алекс Чебурашкин 37 минут назад
Всего-навсего Хой, по-нидерландски-это "привет".
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6k
Ф Ив Час назад
Власти Люксембурга назвали бесплатный транспорт «важной социальной мерой», так как нововведение затронет 40% домохозяйств и поможет им сэкономить примерно по €100 в год.
Бесплатный проезд в транспорте, по мнению правительства Люксембурга, поможет сделать общественный транспорт более привлекательным и решить проблемы пробок.
Вот это я понимаю забота о народе. Вот это и есть примета развитой страны.
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40k
Александр Ф Ив Полчаса назад
У нас народу чуток побольше чем в Люксенбурге. Представь оплатить всех людей, передвигающихся на общественном транспорте сколько нужно денег?
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7k
Majul Ф Ив Полчаса назад
100 рублей в год на каждого, хотя бы раз?
145 млн. населения умножаем на 100.
14,5 млрд. разово. Экономику с школе всегда прогуливал? Принципа ценообразования совсем не понимаем?

Позорище какое-то.

Иди в школу и учись нормально, "икспэрт".

Как подобная ересь вообще в голову приходит. Аналитики мамкины.
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36k
Андрей Ф Ив 23 минуты назад
Слово "бесплатный" означает, что за услугу проезда в общественном транспорте перестали платить прямые потребители и стали за них платить третьи лица, ибо зарплаты у шоферов, бензин для автобусов и т.д. не стали бесплатными. Интереско, кто же стал оплачивать люксембуржцам поездки в общественном транспорте?
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10k
Bill Ф Ив 23 минуты назад
Т.е. один только Люксембург - развитая страна, остальные неразвитые?
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19k
Слепой Пью Majul 15 минут назад
Площадь Люксембурга всего в 5 раз больше Новосибирска. Но это площадь всего государства, а не одного города. Население - 614 тысяч, Новосибирск - 1.5 миллиона. А вот бюджеты даже сравнивать неприлично: Новосибирск 50 млрд рублей, Люксембург 1.543 млн евро.
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