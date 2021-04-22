Почему люди так любят путешествовать? Не только чтобы вырваться из повседневности, посмотреть новые места, но и для того, чтобы оценить культурные различия разных стран - то, то делает их уникальными. Скажем, в Швеции считается нормальным есть тухлую рыбу, а в Шотландии - жареные батончики Mars. И это далеко не всё!

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1. С 2020 года в Люксембурге общественный транспорт стал бесплатным 0 Источник:

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2. Флаг Непала - единственный в мире государственный флаг непрямоугольной формы 0 Источник:

3. В Японии зеленый фонарь светофора выглядит синим 0 Источник: Поскольку в Японии долгое время не существовало слова "зеленый", а "синий" использовался для обозначения как зеленого, так и синего, в светофорах там используется самый синий оттенок зеленого, который возможен по закону.

4. В Японии используются ванны из дерева 0 Источник: Ванны офуро предназначены для сидения и замачивания в горячей воде, и это истинно японская традиция.

5. В автопарке итальянской полиции есть Lamborghini 0 Источник: Несколько лет назад в парк полицейских машин Италии был добавлен Lamborghini. Выглядит впечатляюще.

6. В скандинавских странах родители оставляют своих детей спать на улице в холодную погоду 0 Источник: Большинство скандинавских родителей считают, что детей надо закалять и почаще оставлять на свежем воздухе. Поэтому они оставляют их вздремнуть на улице даже в мороз.

7. Колумбийцы пьют горячий шоколадный сыр 0 Источник: Сладкий какао-напиток употребляют с несладкими ломтиками сыра. И если вы его пробовали, то знаете, что это довольно вкусно, но, конечно, не распространено где-либо еще.

8. Во Франции молоко не охлаждают 0 Источник: Большая часть продаваемого во Франции молока пастеризуется при сверхвысокой температуре, поэтому его не нужно хранить в холоде.

9. Тауматохакатангихангакоооотаматпокайухенукитанатау 0 Источник: В Новой Зеландии есть холм с самым длинным в мире названием географического места.

10. Жители Великобритании соревнуются в скорости с гигантским колесом сыра 0 Источник: Ежегодно проводимый Cooper's Hill Cheese-Rolling - это соревнование, в котором люди бегут по 200-метровому холму в погоне за гигантским колесом сыра.

11. В Нидерландах лестницы обычно очень крутые и узкие 0 Источник: Исторически сложилось так, что постройки строились в высоту, а не раздвигались, экономя каждый сантиметр.

12. Монако можно пересечь с севера на юг примерно за час 0 Источник:

13. В Гонконге есть научная лаборатория по исследованию бюстгальтеров 0 Источник: В Гонконгском политехническом институте вы можете специализироваться на исследованиях бюстгальтеров. Производитель Top Form имеет там свою лабораторию и фабрику.

14. В Италии рестораны включают в чек плату за обслуживание 0 Источник: В Италии от вас не ждут чаевых, так как плата за обслуживание добавляется к счету.

15. В Шотландии едят жареные в кляре батончики Mars 0 Источник:

16. В Сингапуре бамбуковые шесты используются в качестве сушилок для белья 0 Источник:

17. В Таиланде в апреле проходят общенациональные "водные бои" 0 Источник: Если вы, как и тайцы, увлекаетесь водными боями, вам следует принять участие в Сонгкране, национальном празднике тайского Нового года (13 апреля). Водный бой - это часть ритуального очищения в период празднования.

18. В Коста-Рике нет названий улиц 0 Источник: Хотя некоторые улицы могут иметь названия, на них не обязательно есть указатели, поэтому адреса в Коста-Рике по-прежнему описываются местными достопримечательностями.

19. В Словакии живого карпа держат в ванне, прежде чем готовить его к рождественскому ужину 0 Источник: Согласно рождественской традиции в Словакии, карп, предназначенный для ужина, плавает в ванне в течение нескольких дней.

20. Люди в Нидерландах не используют шторы 0 Источник: Похоже, голландцы не против, чтобы люди заглядывали в их дома. Возможно, это связано с протестантскими религиозными традициями и позицией "Мне нечего скрывать".

21. У россиян 2 паспорта 0 Источник: У граждан России есть два паспорта: один внутренний, второй - для выезда за границу.

22. Южнокорейцы считают, что писать красными чернилами - плохой знак 0 Источник: В старые времена запись чьего-либо имени красным в книге регистрации означала, что этот человек умер.

23. В Бразилии осветление волос так же популярно, как и удаление волос 0 Источник: Некоторым женщинам в Бразилии нравится обесцвечивать волосы на теле, а не удалять их полностью, чтобы сохранить легкий пушок.

24. Люди в Сингапуре резервируют места в общественных ресторанах 0 Источник: Сингапурцы оставляют что-нибудь - от зонтиков до пакетов салфеток, - чтобы зарезервировать себе места, а потом уже идут покупать еду.

25. В Турции есть десерт, содержащий филе куриной грудки 0 Источник: Кто-нибудь хочет измельченную куриную грудку в молочном десерте? Tavuk göğsü - это сладкое, которое подают в Турции, и оно может прийтись по вкусу далеко не всем.

26. В Дании 25-летних неженатых одиночек посыпают корицей 0 Источник: Эта традиция происходит от продавцов специй в Дании 16-го века, которые были известны тем, что были одинокими, и их называли "перцовыми людьми".

27. В Швеции едят тухлую рыбу 0 Источник: Слабосоленая и ферментированная балтийская сельдь используется в шведской кухне с 16 века и славится своим необычайным вкусом.

28. Шведы зимой охлаждают напитки на улице 0 Источник: Плюс холодной зимы в Швеции в том, что вы можете охладить напитки на улице в снегу.

29. Великобритания и некоторые другие страны по-прежнему предпочитают левостороннее движение 0 Источник: Вождение по левой стороне дороги - феодальное наследие тех дней, когда было удобнее держать и использовать меч в правой руке и при встрече с потенциальным врагом на дороге иметь возможность сразиться с ним.