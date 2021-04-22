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Почему люди так любят путешествовать? Не только чтобы вырваться из повседневности, посмотреть новые места, но и для того, чтобы оценить культурные различия разных стран - то, то делает их уникальными. Скажем, в Швеции считается нормальным есть тухлую рыбу, а в Шотландии - жареные батончики Mars. И это далеко не всё!
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3. В Японии зеленый фонарь светофора выглядит синим
Поскольку в Японии долгое время не существовало слова "зеленый", а "синий" использовался для обозначения как зеленого, так и синего, в светофорах там используется самый синий оттенок зеленого, который возможен по закону.
4. В Японии используются ванны из дерева
Ванны офуро предназначены для сидения и замачивания в горячей воде, и это истинно японская традиция.
5. В автопарке итальянской полиции есть Lamborghini
Несколько лет назад в парк полицейских машин Италии был добавлен Lamborghini. Выглядит впечатляюще.
6. В скандинавских странах родители оставляют своих детей спать на улице в холодную погоду
Большинство скандинавских родителей считают, что детей надо закалять и почаще оставлять на свежем воздухе. Поэтому они оставляют их вздремнуть на улице даже в мороз.
7. Колумбийцы пьют горячий шоколадный сыр
Сладкий какао-напиток употребляют с несладкими ломтиками сыра. И если вы его пробовали, то знаете, что это довольно вкусно, но, конечно, не распространено где-либо еще.
8. Во Франции молоко не охлаждают
Большая часть продаваемого во Франции молока пастеризуется при сверхвысокой температуре, поэтому его не нужно хранить в холоде.
9. Тауматохакатангихангакоооотаматпокайухенукитанатау
В Новой Зеландии есть холм с самым длинным в мире названием географического места.
10. Жители Великобритании соревнуются в скорости с гигантским колесом сыра
Ежегодно проводимый Cooper's Hill Cheese-Rolling - это соревнование, в котором люди бегут по 200-метровому холму в погоне за гигантским колесом сыра.
11. В Нидерландах лестницы обычно очень крутые и узкие
Исторически сложилось так, что постройки строились в высоту, а не раздвигались, экономя каждый сантиметр.
13. В Гонконге есть научная лаборатория по исследованию бюстгальтеров
В Гонконгском политехническом институте вы можете специализироваться на исследованиях бюстгальтеров. Производитель Top Form имеет там свою лабораторию и фабрику.
14. В Италии рестораны включают в чек плату за обслуживание
В Италии от вас не ждут чаевых, так как плата за обслуживание добавляется к счету.
17. В Таиланде в апреле проходят общенациональные "водные бои"
Если вы, как и тайцы, увлекаетесь водными боями, вам следует принять участие в Сонгкране, национальном празднике тайского Нового года (13 апреля). Водный бой - это часть ритуального очищения в период празднования.
18. В Коста-Рике нет названий улиц
Хотя некоторые улицы могут иметь названия, на них не обязательно есть указатели, поэтому адреса в Коста-Рике по-прежнему описываются местными достопримечательностями.
19. В Словакии живого карпа держат в ванне, прежде чем готовить его к рождественскому ужину
Согласно рождественской традиции в Словакии, карп, предназначенный для ужина, плавает в ванне в течение нескольких дней.
20. Люди в Нидерландах не используют шторы
Похоже, голландцы не против, чтобы люди заглядывали в их дома. Возможно, это связано с протестантскими религиозными традициями и позицией "Мне нечего скрывать".
21. У россиян 2 паспорта
У граждан России есть два паспорта: один внутренний, второй - для выезда за границу.
22. Южнокорейцы считают, что писать красными чернилами - плохой знак
В старые времена запись чьего-либо имени красным в книге регистрации означала, что этот человек умер.
23. В Бразилии осветление волос так же популярно, как и удаление волос
Некоторым женщинам в Бразилии нравится обесцвечивать волосы на теле, а не удалять их полностью, чтобы сохранить легкий пушок.
24. Люди в Сингапуре резервируют места в общественных ресторанах
Сингапурцы оставляют что-нибудь - от зонтиков до пакетов салфеток, - чтобы зарезервировать себе места, а потом уже идут покупать еду.
25. В Турции есть десерт, содержащий филе куриной грудки
Кто-нибудь хочет измельченную куриную грудку в молочном десерте? Tavuk göğsü - это сладкое, которое подают в Турции, и оно может прийтись по вкусу далеко не всем.
26. В Дании 25-летних неженатых одиночек посыпают корицей
Эта традиция происходит от продавцов специй в Дании 16-го века, которые были известны тем, что были одинокими, и их называли "перцовыми людьми".
27. В Швеции едят тухлую рыбу
Слабосоленая и ферментированная балтийская сельдь используется в шведской кухне с 16 века и славится своим необычайным вкусом.
28. Шведы зимой охлаждают напитки на улице
Плюс холодной зимы в Швеции в том, что вы можете охладить напитки на улице в снегу.
29. Великобритания и некоторые другие страны по-прежнему предпочитают левостороннее движение
Вождение по левой стороне дороги - феодальное наследие тех дней, когда было удобнее держать и использовать меч в правой руке и при встрече с потенциальным врагом на дороге иметь возможность сразиться с ним.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вот уж не думал, что в Бразилии российские номера!
Я там два года жил...
Бесплатный проезд в транспорте, по мнению правительства Люксембурга, поможет сделать общественный транспорт более привлекательным и решить проблемы пробок.
Вот это я понимаю забота о народе. Вот это и есть примета развитой страны.
145 млн. населения умножаем на 100.
14,5 млрд. разово. Экономику с школе всегда прогуливал? Принципа ценообразования совсем не понимаем?
Позорище какое-то.
Иди в школу и учись нормально, "икспэрт".
Как подобная ересь вообще в голову приходит. Аналитики мамкины.