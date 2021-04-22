Белого медведя из екатеринбургского зоопарка не просто так назвали Умкой: его спасли жители Чукотки, выкормили тюленьим жиром, а затем отправили в зоопарк (выживать сами ручные медведи не способны). 25 лет он радовал посетителей, дожил до преклонного возраста, а погиб по глупости: съел резиновый мяч, брошенный посетителями.