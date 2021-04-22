FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Животные 10091 пост • 1227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В зоопарке Екатеринбурга белый медведь съел брошенный посетителями резиновый мяч и умер

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь съел брошенный посетителями резиновый мяч и умер (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 09:16
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   видео   глупость   екатеринбург   животные   медведь   мяч   
461
1
1
Трагический случай произошел в зоопарке Екатеринбурга. Кто-то из посетителей бросил белому медведю по кличке Умка детский мячик, несмотря на предупреждающие от таких действий надписи. Хищник начал жевать игрушку и в конечном итоге проглотил её. Это привело к летальному исходу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: 360подмосковье   видео   глупость   екатеринбург   животные   медведь   мяч   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
insaider Полчаса назад
Законодательно закрепить,что всё брошенное в вольер к животному администрация зоопарка ОБЯЗАНА поместить бросившему в задний проход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Roman Полчаса назад
Поэтому в Новосибирске возле вольера всегда стоит специально обученный человек и гоняет любителей кидать медведю что бы то ни было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Полчаса назад
вот же твари....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали На Аляске выбирают самого толстого медведя На Аляске выбирают самого толстого медведя "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа "Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео "Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

620629



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
3
213
"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа
Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек
2
152
Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Трудности удаленки, которую многие так ждали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#аварии#животные#Россия#полиция#прикол#города#путешествие#картинки
#интересно#история#люди#авто аварии#дтп#СССР#природа#сша#дети#кино
#факты#отдых#красота#подборка#интересное#автомир#в мире#навальный#истории#новости

На что жалуетесь?

Вернуться