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Роскошная дача Путина/Ротенберга на Валдае: затяжная реакция соцсетей

Роскошная дача Путина/Ротенберга на Валдае: затяжная реакция соцсетей (20 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 13:49
Сообщество : Политика
Метки: ФБК   валдай   дача   навальный   путин   расследование   
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В интернете никак не утихнет буря, разыгравшаяся после очередного расследования ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Речь идет о (якобы) очередной секретной резиденции Владимира Путина, которая находится на Валдае. Сам факт пользования такой роскошью, а также интересные подробности, описанные в видео, заставили пользователей соцсетей целую неделю обсуждать данную новость.

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Метки: ФБК   валдай   дача   навальный   путин   расследование   
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699
накладчик в угол Час назад
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KOSTELLO 21 минуту назад
Судя по потугам агитаторов, походу вообще никто на митинг не вышел
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6k
vitenok Полчаса назад
Свежих методичек, наверное, не подвезли.
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20k
hebpat Полчаса назад
Человеку уже нельзя нормально отдохнуть, он каждый день навиду, когда ему всей этой хернёй пользоваться
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24k
Е-Лена Полчаса назад
Недолго ФБК осталось - а тем, кто работает на эту конторку (в том числе и на этом сайте) - стоит задуматься о том, к чему это их может привести.
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66
onelm Е-Лена 10 минут назад
удивляет как терпилы радуются закрытию т д подобных организаций , в чем радость то ,в том что вас будут иметь уже без огласки?
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24k
Е-Лена onelm 4 минуты назад
Удивляет другое. То, как мало уважают целевую аудиторию создатели подобных организаций, за каких дураков они держат своих "хомячков" - и то удивляет, насколько они оказываются правы в этом своём отношении к своей целевой аудитории.
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9k
Antique computer 38 минут назад
Кто эти пользователи, обсуждающие целую неделю выдумку преподобного сисяна? На лесоповал их. Все равно не работают.
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46k
Нанук Паналык 41 минуту назад
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41k
Andrey 42 минуты назад
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66
onelm Andrey 7 минут назад
САЙТ ПОЛНОСТЬ ПОД ПРОДАЖНОЙ ВАТОЙ ,ТАКИЕ КАРТИНКИ ВЫЗЫВАЮТ У НИХ АЛЛЕРГИЮ .МИНУСЫ ДОКАЗЫВАЮТ.
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508k
Alexey Berestenko 55 минут назад
Строительство объекта 201 (так в официальных документах именовалась резиденция) было начато в 1934 году для Сталина, который недолго был здесь лишь однажды, в 1939 году, однако глухомань этого укрытого в еловых лесах места, которое с «материком» связывала единственная дорога, смутила «вождя народов». В 1940 году на берегу озера Ужин было завершено строительство трёх зданий: соединённые в единый комплекс «Дача № 1» и «Дача № 2», ближе к деревне Долгие Броды здание для охраны «Дача № 3». Архитектурно Дачи повторяют сталинскую дачу в Волынском. В августе 1948 года в санатории ЦК ВКП(б) на территории нынешней резиденции скончался на отдыхе Андрей Жданов. Здесь же состоялась свадьба сына Жданова Юрия и дочери Сталина Светланы Аллилуевой. В резиденции отдыхали Никита Хрущёв, Николай Рыжков и др. В 1980-е годы резиденция была расширена и построен новый комплекс. Здесь любил отдыхать и рыбачить первый президент России Борис Ельцин. С 2000 года в резиденцию приезжает Владимир Путин.
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10k
Bill Alexey Berestenko 11 минут назад
Т.е. это государственный объект для отдыха первых лиц? Почему тогда достроить не могут, если вся его предполагаемая стоимость - две опоры Крымского моста?
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Преподобный Стасян

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