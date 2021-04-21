Роскошная дача Путина/Ротенберга на Валдае: затяжная реакция соцсетей

1301
20
1
В интернете никак не утихнет буря, разыгравшаяся после очередного расследования ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Речь идет о (якобы) очередной секретной резиденции Владимира Путина, которая находится на Валдае. Сам факт пользования такой роскошью, а также интересные подробности, описанные в видео, заставили пользователей соцсетей целую неделю обсуждать данную новость.
1. То самое видео ФБК, с которого все и началось (если вы его еще не видели)
Источник:
Ссылки по теме:
- Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце
- Что за беспредел творится в тиктоке
- В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике
- "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции
- "Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...