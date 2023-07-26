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Это Камчатка, детка: фотоистории неожиданных туристов 2023

Это Камчатка, детка: фотоистории неожиданных туристов 2023

Автор:
26 июля 2023 15:57
Сообщество : Путешествия
Метки: Камчатка   отдых   отпуск   природа   путешествие   рыбалка   
1246
20

Герои данного поста и подумать не могли, что когда-нибудь, свой отпуск они проведут не на привычных европейских пляжах, а на Камчатке. В интересное время живём!

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Метки: Камчатка   отдых   отпуск   природа   путешествие   рыбалка   
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8  комментариев
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13k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Испортили прекрасную природу, своими силиконовыми харями и татуированными сраками

А вообще цены Камчатского туризма просто зашкаливают.
Я как-то интересовался
Мне одному на неделю стоит как всю семью на Мальдивы свозить
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5k
Евгений Д Полминуты назад
Немного попутали рекламу Камчатки с рекламой какой то дуры.
А природа зачетная- плюс.
Баба- минус
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59k
Александр Минуту назад
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
Никак не думал я в молодые годы, что посмотреть свою собственную страну станет когда-то роскошью, доступной лишь для неких богачей. И никто не думал. Фантасмагория какая-то. Звучит, конечно, крайне не патриотично, но, уж, извиняйте.
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3k
Ухалус Посовиномус 49 минут назад
Если денег до жопени матери, то камчатка это хорошо.
А если нет, то египет дешевле.
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