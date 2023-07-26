Это Камчатка, детка: фотоистории неожиданных туристов 2023

1246
20
Герои данного поста и подумать не могли, что когда-нибудь, свой отпуск они проведут не на привычных европейских пляжах, а на Камчатке. В интересное время живём!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
А вообще цены Камчатского туризма просто зашкаливают.
Я как-то интересовался
Мне одному на неделю стоит как всю семью на Мальдивы свозить
А природа зачетная- плюс.
Баба- минус
А если нет, то египет дешевле.