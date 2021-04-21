Молодые родители спрятали в детскую коляску украденную бытовую технику

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Супружеская пара из Волжского похитила в одном из сетевых магазинов мясорубку, блендер и миксер и спрятала товар в детскую коляску. Спустя несколько дней кражу увидел сотрудник службы безопасности в ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения.
Злоумышленниками оказались 27-летняя неоднократно судимая женщина и ее 25-летний муж. Во время прогулки с ребенком они зашли в магазин, похитили бытовую технику и вскоре продали её.
Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. Теперь молодым родителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. Теперь молодым родителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
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