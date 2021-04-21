FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 571 пост • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Молодые родители спрятали в детскую коляску украденную бытовую технику

Молодые родители спрятали в детскую коляску украденную бытовую технику (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   воровство   дети   кража   криминал   родители   
179
1
1
Супружеская пара из Волжского похитила в одном из сетевых магазинов мясорубку, блендер и миксер и спрятала товар в детскую коляску. Спустя несколько дней кражу увидел сотрудник службы безопасности в ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Россия   видео   воровство   дети   кража   криминал   родители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
insaider 53 минуты назад
Кража,совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 58 минут назад
Они еще и плодятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Послание президента уже близко: расчехляем мемасы Послание президента уже близко: расчехляем мемасы Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео В Швейцарии ребенка внесли в базу преступников из-за ненастоящих евро В Швейцарии ребенка внесли в базу преступников из-за ненастоящих евро Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637392



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
0
75
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
Гифки
1
34
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
2
47
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
2
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
В Крым за 150 тысяч: как подорожал отдых на российских курортах (3 фото)
В Крым за 150 тысяч: как подорожал отдых на российских курортах (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#авто аварии#интересное#прикол#авария дня#СССР#автомир#дети
#Юмор#интересно#Россия#дтп#в мире#сша#знаменитости#твиттер#природа#забавно
#история#факты#аварии#подборка#картинки#Исторические факты#кино#шоу бизнес#автомобили#истории

На что жалуетесь?

Вернуться