Молодые родители спрятали в детскую коляску украденную бытовую технику

Злоумышленниками оказались 27-летняя неоднократно судимая женщина и ее 25-летний муж. Во время прогулки с ребенком они зашли в магазин, похитили бытовую технику и вскоре продали её.



Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. Теперь молодым родителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.