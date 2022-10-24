16 внезапных происшествий, которые закончились небольшой катастрофой

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Каждый знает, что в жизни бывает всякое, и иногда с нами случаются вещи, которые могут выбить из колеи на целый день. Например, когда мы утром достаём из духовки сгоревший завтрак или когда к волосам цепляется липкая лента с мухами. Взгляните на героев этого поста, вот уж кому чувство юмора не помешает.
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Залезла на табуретку, чтобы достать банку, а когда слезала зацепилась за липкую ленту с мухами
Источник:
АНТИФИШКИ
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