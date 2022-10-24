16 внезапных происшествий, которые закончились небольшой катастрофой

Каждый знает, что в жизни бывает всякое, и иногда с нами случаются вещи, которые могут выбить из колеи на целый день. Например, когда мы утром достаём из духовки сгоревший завтрак или когда к волосам цепляется липкая лента с мухами. Взгляните на героев этого поста, вот уж кому чувство юмора не помешает.

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Приятного аппетита! 0 Источник:

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Я пытался вырастить арбузы в специальной теплице, и вот что получилось 0 Источник:

Набедокурил 0 Источник:

Утренний кофе 0 Источник:

Придётся опять идти за пиццей 0 Источник:

Небольшая катастрофа 0 Источник:

Вот вредитель! 0 Источник:

У кого-то отпуск не задался 0 Источник:

Залезла на табуретку, чтобы достать банку, а когда слезала зацепилась за липкую ленту с мухами 0 Источник:

Моё кресло устало 0 Источник:

Мама ушла и забыла потушить свечу в ванной 0 Источник:

И свисток не помог 0 Источник:

Уронил на работе банку с какао, а переговоры вот-вот должны начаться 0 Источник:

Здесь должен быть водопад, но мы приехали в самую засуху 0 Источник:

Это ресторан, и я не заказывал салат с улиткой 0 Источник:

Подруга неудачно покаталась на велосипеде 0 Источник:

Я был в магазине всего один час 0 Источник:

Видимо у него сломалась крыша 0 Источник:

Когда вентилятор падал, он разнёс полкомнаты 0 Источник: