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16 внезапных происшествий, которые закончились небольшой катастрофой

16 внезапных происшествий, которые закончились небольшой катастрофой

Автор:
24 октября 2022 23:05
Сообщество : Юмор
Метки: Внезапные   Выбить   День   Из колеи   Небольшая   катастрофа   происшествия   
549
21
Каждый знает, что в жизни бывает всякое, и иногда с нами случаются вещи, которые могут выбить из колеи на целый день. Например, когда мы утром достаём из духовки сгоревший завтрак или когда к волосам цепляется липкая лента с мухами. Взгляните на героев этого поста, вот уж кому чувство юмора не помешает.
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Источник:

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Метки: Внезапные   Выбить   День   Из колеи   Небольшая   катастрофа   происшествия   
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8  комментариев
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12k
Alex Djeff 5 часов назад
Шарниры прикручены прямо к машинке, причём этот придурок сначала прикрутил к правой стороне, нахерачив гору дырок, подумал, что не по фэн-шую и прикрутил к левой. Пиндосы, одним словом...
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1k
S__D 2 часа назад
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S__D 2 часа назад
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S__D 2 часа назад
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-Официант, что это копошится в моём салате?
-Как?? Мсье ничего не слышал о витаминах?
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S__D 2 часа назад
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Высокий блондин в..
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