20 зарубежных звезд в СССР: Софи Лорен, Бельмондо, Челентано и другие

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Сегодня в подборке известные актёры, писатели, путешественники во время своего визита в Советский Союз.
1.
Жан-Поль Бельмондо в аэропорту Шереметьево
Юрий Инякин, 26 апреля 1989 года, Московская обл., ОАО «Газета Известия».
Юрий Инякин, 26 апреля 1989 года, Московская обл., ОАО «Газета Известия».
2.
Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс в Москве
Неизвестный автор, 19 - 23 июля 1926 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Неизвестный автор, 19 - 23 июля 1926 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
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3.
Николай Старостин и Жерар Филип на стадионе «Динамо» перед товарищеским матчем между сборными командами Франции и СССР
Ю. Кун, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Ю. Кун, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
7.
Эдуардо Де Филиппо, Лилия Толмачева, Олег Ефремов, встреча в «Современнике»
Неизвестный автор, 1960 - 1963 год, г. Москва, театр «Современник».
Неизвестный автор, 1960 - 1963 год, г. Москва, театр «Современник».
8.
Космонавт Юрий Гагарин и актриса Джина Лоллобриджида
Сергей Смирнов, июль 1961 года, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
Сергей Смирнов, июль 1961 года, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
11.
Станистав Лем на встрече со студентами и преподавателями МГУ
Всеволод Тарасевич, 1963 - 1964 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1963 - 1964 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
12.
Актеры Жан Маре, Ирина Скобцева и Элина Быстрицкая
Виктор Руйкович, 1963 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Виктор Руйкович, 1963 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
13.
Итальянский кинорежиссер фильма «Восемь с половиной» Федерико Феллини на закрытии 3-го Московского Международного кинофестиваля с Большим призом, присужденному этому фильму
Михаил Трахман, 1963 год, г. Москва, Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск.
Михаил Трахман, 1963 год, г. Москва, Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск.
14.
Итальянская актриса Софи Лорен на IV Московском международном кинофестивале
Евгений Халдей, 1965 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Евгений Халдей, 1965 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
15.
Жан-Поль Сартр. Французский философ
Антанас Суткус, 1965 год, Литовская ССР, пос. Нида, МАММ/МДФ.
Антанас Суткус, 1965 год, Литовская ССР, пос. Нида, МАММ/МДФ.
18.
Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия»
Александр Стешанов, 1982 год, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
Александр Стешанов, 1982 год, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
19.
«Бони Эм.» на Красной площади
Юрий Абрамочкин, 1978 год, г. Москва, Красная пл., из архива Юрия Абрамочкина.
Юрий Абрамочкин, 1978 год, г. Москва, Красная пл., из архива Юрия Абрамочкина.
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Метки: Зарубежные гости СССР интересно фотографии
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