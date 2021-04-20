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20 зарубежных звезд в СССР: Софи Лорен, Бельмондо, Челентано и другие

20 зарубежных звезд в СССР: Софи Лорен, Бельмондо, Челентано и другие (20 фото)

Автор:
20 апреля 2021 20:48
Метки: Зарубежные гости   СССР   интересно   фотографии   
560
20
Сегодня в подборке известные актёры, писатели, путешественники во время своего визита в Советский Союз.
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Метки: Зарубежные гости   СССР   интересно   фотографии   
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Petrov 4 часа назад
На первом фото за Бельмондо стоит актриса из фильма Курьер)
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