Разрушая шаблоны: нюансы, которые не вписываются в общую картину

Мы привыкли, что зеленый сигнал светофора предупреждает о том, что можно переходить дорогу, что крышка у любимого напитка - красного цвета, однако иногда предметы и даже живые существа выбиваются из привычной картины мира. Давайте посмотрим на тех, кто против системы, на предметы, разрушающие шаблоны.

0 Пользователи сайта Reddit создали целую группу, в которой делятся кадрами с предметами и живыми существами, выделяющими среди остальных.

1. Разгневанный авокадо 0 Источник:

×

2. Затесался 0 Источник:

3. Перепутал грядку 0 Источник:

4. Среди морковки есть враг 0 Источник:

5. Добавил ярких красок 0 Источник:

6. Сломал систему 0 Источник:

7. Дорожный конус выделился 0 Источник:

8. Одна ветка дерева - яблоня 0 Источник:

9. Из 10 птенцов 1 желтый 0 Источник:

10. Брак или отсутствие оболочки? 0 Источник:

11. Свой среди чужих 0 Источник:

12. Особенный в банде 0 Источник:

13. Черепаха-альбинос 0 Источник:

14. Немного ужаса перфекционистов 0 Источник:

15. Сахарный хлопушек 0 Источник:

16. Он синий! 0 Источник:

17. Текстуры не прогрузились 0 Источник:

18. Надо брать 0 Источник: