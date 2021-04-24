Разрушая шаблоны: нюансы, которые не вписываются в общую картину

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Мы привыкли, что зеленый сигнал светофора предупреждает о том, что можно переходить дорогу, что крышка у любимого напитка - красного цвета, однако иногда предметы и даже живые существа выбиваются из привычной картины мира. Давайте посмотрим на тех, кто против системы, на предметы, разрушающие шаблоны.
Пользователи сайта Reddit создали целую группу, в которой делятся кадрами с предметами и живыми существами, выделяющими среди остальных.
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А как вы относитесь к индивидуальности? Нужно ли выделяться из толпы? Ведь и люди иногда становятся белыми воронами, как предметы на этих кадрах...
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Сейчас усиленно вдалбливают тупой молодёжи, что нужно выделиться из серой толпы. А те и стараются. Не понимая, что тут же попадают в толпу пёструю. Таких идиотов что выделились - каждый второй. Тебя тупо не видно в толпе выделившихся. Но зато ты обогатил армию дармоедов впаривающих тебе способы выделиться.
И забывается как то что индивидуальность никак не связана со стремлением выделиться из толпы. Индивидуальность - это не внешний признак. (Получается покрасил волосы в серо-буро-малиновый - ты индивидуален, перекрасил в каштановый - уже серость).
По законам Гавайев, нельзя использовать свои знаки похожие на официальные. Это "самодельный" знак на частной дороге, поэтому еще и такой низкий. Типа вот так ) https://goo.gl/maps/aQUfNVU1RHPdNmoy8https://goo.gl/maps/aQUfNVU1RHPdNmoy8