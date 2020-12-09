В самый раз: 50 идеальных фото на радость перфекционистам

Если вам по душе порядок, симметрия и прочие приятные глазу вещи, то сообщество Perfect Fit на Reddit – точно для вас. Здесь пользователи делятся фотографиями разных предметов, которые неожиданно идеально вписываются в окружение — от коврика в ванной, который точно совпал с узором плитки, до саркофага, который удачно поместился в доме (и такое бывает). Настоящая услада для глаз перфекциониста!