Mr. Jingles
В самый раз: 50 идеальных фото на радость перфекционистам
(51 фото)
Автор:
09 декабря 2020 13:36
Если вам по душе порядок, симметрия и прочие
приятные глазу вещи, то сообщество Perfect Fit на Reddit – точно для вас. Здесь пользователи делятся фотографиями разных предметов, которые неожиданно идеально вписываются в окружение — от коврика в ванной, который точно совпал с узором плитки, до саркофага, который удачно поместился в доме (и такое бывает). Настоящая услада для глаз перфекциониста!
1. Закат выглядит как пламя из пасти дракона
3. Лондонский глаз в иллюминаторе
8. Работали профессионалы
10. Пазл из 5000 деталей идеально уместился на столе
12. Тень от жалюзи падает под тем же углом, под которым установлены перила
14. Даже песель радуется такому порядку
15. Отель для перфекционистов
18. Прикупил саркофаг на распродаже, не замерив, а он взял и вписался
19. Линзы для очков идеально встали в маску
20. Идеальный пылесос для дома или идеальный дом для пылесоса?
21. Рука не поднимется что-нибудь взять с этих полок
22. Карантинное искусство
23. Обручальное кольцо жены идеально помещается в кольцо мужа
24. "Let It Snow" на оберточной бумаге превратилось в "сиськи"
26. Коврик застрял в стиральной машине
28. Коврик в ванной идеально вписался в узор плитки
30. Коробка для хранения подушек
31. Фургон с наклейкой удачно припарковался по соседству
32. Работник в магазине постарался
33. Запястье и манжета ведущего идеально дорисовывают голову спортсмена
35. Когда не стал ничего замерять, но все сложилось удачно
39. Весы отлично вписались в узор плитки
40. И только сыр все портит
42. Изогнутый телевизор в углу спальни
44. Почтальон-перфекционист
45. Не так впечатляюще, как пункт 27, но все равно приятно
47. Кастомное парковочное место
49. Поставил новый телик и выдохнул
Источник: — переведено специально для
fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: