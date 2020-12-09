FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5295 постов • 639 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
В самый раз: 50 идеальных фото на радость перфекционистам

В самый раз: 50 идеальных фото на радость перфекционистам (51 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   Приятно посмотреть   перфекционизм   перфекционист   симметрия   фото   
1486
51

Если вам по душе порядок, симметрия и прочие приятные глазу вещи, то сообщество Perfect Fit на Reddit – точно для вас. Здесь пользователи делятся фотографиями разных предметов, которые неожиданно идеально вписываются в окружение — от коврика в ванной, который точно совпал с узором плитки, до саркофага, который удачно поместился в доме (и такое бывает). Настоящая услада для глаз перфекциониста!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Reddit   Приятно посмотреть   перфекционизм   перфекционист   симметрия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
alertol 59 минут назад
В самый раз: 50 идеальных фото на радость перфекционистам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Владимир Полчаса назад
Как бельмо на глазу...
Как бельмо на глазу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Сквозь года: отцы сравнили себя с сыновьями Сквозь года: отцы сравнили себя с сыновьями Заброшенный компьютерный магазин вызвал всплеск ностальгии в сети Заброшенный компьютерный магазин вызвал всплеск ностальгии в сети Еда как арт-объект: геометрические узоры от Адама Хиллмана Еда как арт-объект: геометрические узоры от Адама Хиллмана Девушка бросила наркотики, и теперь ее не узнать Девушка бросила наркотики, и теперь ее не узнать Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились нашими девушками Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились нашими девушками
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237777



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Гоша, дай снежок!
2
35
Гоша, дай снежок!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Не можете позволить себе Mercedes-Benz CLK GTR? Как насчет постройки собственного?
0
1
Не можете позволить себе Mercedes-Benz CLK GTR? Как насчет постройки собственного?
Почему перспективные дети покидают спорт?
0
9
Почему перспективные дети покидают спорт?
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#авария#прикольные#разное#новости#автомир#знаменитости#авария дня
#фото#прикол#интересное#дтп#животные#авто авария#природа#на различный вкус#картинки#дети
#интересно#история#подборка#люди#кино#в мире#смешные#автомобили#позитив#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться