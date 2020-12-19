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Венгерский художник создает микромиры

Венгерский художник создает микромиры (21 фото)

Автор:
19 декабря 2020 16:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Петер Чаквари   микромир   необычно   сказка в миниатюре   тайные миры   фото   фотографии   фотомир   
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Петер Чаквари - венгерский фуд-фотограф. В свободное от основной работы время он создает свои тайные миры, в которых миниатюрные человечки живут среди предметов привычного нам быта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Петер Чаквари   микромир   необычно   сказка в миниатюре   тайные миры   фото   фотографии   фотомир   
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1  комментарий
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89
Вася с ложкой 23 минуты назад
По своему оригинально. На раз посмотреть пойдет .
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