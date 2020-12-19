Венгерский художник создает микромиры

Петер Чаквари - венгерский фуд-фотограф. В свободное от основной работы время он создает свои тайные миры, в которых миниатюрные человечки живут среди предметов привычного нам быта.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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