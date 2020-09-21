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Когда уснул водитель: Tesla попыталась удрать от полиции

Когда уснул водитель: Tesla попыталась удрать от полиции (3 фото)

Автор:
21 сентября 2020 11:20
Сообщество : Автомир
Метки: tesla   автопилот   водитель   канада   полиция   электрокар   
2010
3
Дело было в канадской провинции Альберта. Электрокар под управлением автопилота прибавил газу, завидев дорожный патруль...

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Метки: tesla   автопилот   водитель   канада   полиция   электрокар   
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7  комментариев
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212
Vladimirs Orlovskis 40 минут назад
Эх, знал бы Пашаев возможности Теслы, линия защиты Ефремова была бы другая.
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1k
Outcast 12 минут назад
А ещё она может напоить водителя, сбить пешехода и спрятать его труп в багажнике. Всё сама, честное слово. Вот до чего техника дошла.
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388
Zavrrr Полчаса назад
Будь я судьей Ефремова, яб в его дтп все гнал на автопилот :)
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2k
aleksei Час назад
Хорошо, что отстреливаться не начала
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9
Андрей 2 часа назад
Странная история. И обложка грузовика...

Похоже на мульку. Теста знает о разрешенной максимальной скорости. И в режиме автопилота Модэо Эс наказывает водителя, если отпустить руки с руля на долгое время.
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6k
Pillin Alex Андрей Час назад
Ничего странного. Если он в суде будет говорить что сел за руль пьяный и наплевал на ограничения скорости при этом прячась от фотофиксации полиции, то судья больше даст, чем если расскажет что прилег в машину уставший поспать, наверное случайно нагой зацепил старт и больше ничего не помню, спасибо большое полиции за то, что остановили эту бесовскую бричку.
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15k
SolomonA Андрей Час назад
Тесла, конечно, знает об ограничениях, но существуют прошивки, которые делают эти "знания" необязательными... И, я так понимаю, применяют эти прошивки не только у нас.
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