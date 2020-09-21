Когда уснул водитель: Tesla попыталась удрать от полиции

9 июля в местную полицию поступило сообщение о мчащемся по трассе авто, за рулем которого не видно водителя. Автомобиль выглядел самоуправляемым: он летел по трассе со скоростью под 140 км/ч, при этом оба передних сиденья были откинуты до максимума. Патрульные обнаружили похожее авто - им оказалась Model S. Стражи порядка включили сигнальные огни, пытаясь остановить электрокар. Однако Tesla, наоборот, увеличила скорость: как показали радары, до 150 километров в час. При этом ограничение по скорости на этом участке составляет 110 км/ч.



Когда машину всё же остановили, выяснилось, что ее водитель, 20-летний житель Британской Колумбии, всё проспал, полностью доверив руль автопилоту. Его обвинили в превышении скорости и лишили на 24 часа прав - из-за явной усталости.



Затем ему было предъявлено обвинение в опасном вождении, судебное разбирательство этого случая назначено на декабрь.