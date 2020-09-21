Когда уснул водитель: Tesla попыталась удрать от полиции

Дело было в канадской провинции Альберта. Электрокар под управлением автопилота прибавил газу, завидев дорожный патруль...
9 июля в местную полицию поступило сообщение о мчащемся по трассе авто, за рулем которого не видно водителя. Автомобиль выглядел самоуправляемым: он летел по трассе со скоростью под 140 км/ч, при этом оба передних сиденья были откинуты до максимума. Патрульные обнаружили похожее авто - им оказалась Model S. Стражи порядка включили сигнальные огни, пытаясь остановить электрокар. Однако Tesla, наоборот, увеличила скорость: как показали радары, до 150 километров в час. При этом ограничение по скорости на этом участке составляет 110 км/ч.
Когда машину всё же остановили, выяснилось, что ее водитель, 20-летний житель Британской Колумбии, всё проспал, полностью доверив руль автопилоту. Его обвинили в превышении скорости и лишили на 24 часа прав - из-за явной усталости.
Затем ему было предъявлено обвинение в опасном вождении, судебное разбирательство этого случая назначено на декабрь.
Когда машину всё же остановили, выяснилось, что ее водитель, 20-летний житель Британской Колумбии, всё проспал, полностью доверив руль автопилоту. Его обвинили в превышении скорости и лишили на 24 часа прав - из-за явной усталости.
Затем ему было предъявлено обвинение в опасном вождении, судебное разбирательство этого случая назначено на декабрь.
А ведь только в последних числах августа Tesla в режиме автопилота чуть не задавила полицейского, стоявшего возле свой машины. И тут же врезалась в патрульную машину шерифа округа Нэш, а также в припаркованное рядом авто государственного дорожного патруля.
Конечно, Tesla позиционируется как снабженный «полными возможностями автономного вождения» автомобиль, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта. И автопилот описан на веб-сайте Tesla как функция, которая «позволяет вашему автомобилю автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения».
Но там же, на сайте, говорится, что автопилот тем не менее по-прежнему требует контроля:
«Текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным»...
Но там же, на сайте, говорится, что автопилот тем не менее по-прежнему требует контроля:
«Текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным»...
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Похоже на мульку. Теста знает о разрешенной максимальной скорости. И в режиме автопилота Модэо Эс наказывает водителя, если отпустить руки с руля на долгое время.