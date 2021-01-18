Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую горнолыжный курорт в КЧР

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы Хазир Чочаев назвал инцидент со сходом лавины на горнолыжную трассу в посёлке Домбай Карачаево-Черкессии, несчастным случаем .
Он сообщил, что несколько дней назад выпало большое количество снега, в связи с чем в регионе объявили опасность схода лавин, а сам курорт был временно закрыт.
"Есть гора, высотой 2,5 км. Полтора метра снега после снегопада на этом склоне лежит. Гравитация. По наклонной поверхности снег – неустойчивая субстанция, поэтому сходят лавины", - сказал Чочаев.
Он отметил, что их служба стреляла из орудия по другому участку горного хребта, пытаясь искусственно обрушить лавину, для спасения канатной дороги, но это спровоцировало сход лавины и на горнолыжную трассу. По его словам, в момент инцидента людей на ней, не должно было быть.
"Регион сейчас закрыт, канатные дороги не работали, на территории людей не должно было быть. Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно. Но даже если мы не стреляли бы, то лавина сошла бы. Было всё закрыто из-за повышенной лавинной опасности. Но люди там оказались. Это несчастный случай", - отметил он.
Служба по отстрелу лавин и в этот раз сработала, примерно следующим образом:
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Ранее уже писалось, что на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии сошла лавина, под которой могли остаться люди.
На данный момент в Карачаево-Черкессии подтвердили информацию о гибели одного человека в результате схода лавины. Для поиска остальных пострадавших МЧС России увеличивает количество спасателей более чем в три раза. На месте схода лавины работают свыше 50 человек, всего планируется привлечь около 170.
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Кули толку.
Никогда такого не было и вот снова (.
А погибли люди (
Стреляли по одному лавиноопасному участку, но спровоцировали сход в другом месте...
Короче, там явно высококлассные профессионалы работают... племянники, кумовья и т.п.
350 метров!!!! Блин, да последний идиот даже знает что лавину можно акустической волной спровоцировать! А тут из пушки долбили! Да там в радиусе 10 км быть никого не должно!