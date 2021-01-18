Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую горнолыжный курорт в КЧР

Он отметил, что их служба стреляла из орудия по другому участку горного хребта, пытаясь искусственно обрушить лавину, для спасения канатной дороги, но это спровоцировало сход лавины и на горнолыжную трассу. По его словам, в момент инцидента людей на ней, не должно было быть.





"Регион сейчас закрыт, канатные дороги не работали, на территории людей не должно было быть. Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно. Но даже если мы не стреляли бы, то лавина сошла бы. Было всё закрыто из-за повышенной лавинной опасности. Но люди там оказались. Это несчастный случай", - отметил он.

Служба по отстрелу лавин и в этот раз сработала, примерно следующим образом: