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Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую горнолыжный курорт в КЧР

Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую горнолыжный курорт в КЧР (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2021 20:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Домбай   КЧР   Россия   горнолыжный   жертвы   лавина   причины   сход   
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Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы Хазир Чочаев назвал инцидент со сходом лавины на горнолыжную трассу в посёлке Домбай Карачаево-Черкессии, несчастным случаем .

Источник:

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Метки: Домбай   КЧР   Россия   горнолыжный   жертвы   лавина   причины   сход   
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14  комментариев
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4k
Бу 57 минут назад
Хачи, про организацию и пр.таких мероприятий конечно не слышали и не знали.
Кули толку.
Никогда такого не было и вот снова (.
А погибли люди (
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57k
Опиум для народа Бу 51 минуту назад
Предупреждения МЧС были о лавиноопасной ситуации? Были. Нех"й плакать теперь,коли шары навыпучку и на лыжи приспичило.
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20k
Юрьевич 20 минут назад
Людей быть не должно, но они там были.
Стреляли по одному лавиноопасному участку, но спровоцировали сход в другом месте...

Короче, там явно высококлассные профессионалы работают... племянники, кумовья и т.п.
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20k
Юрьевич 8 минут назад
"Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно."

350 метров!!!! Блин, да последний идиот даже знает что лавину можно акустической волной спровоцировать! А тут из пушки долбили! Да там в радиусе 10 км быть никого не должно!
"Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно." 350 метров!!!! Блин, да последний идиот даже знает что лавину можно акустической волной спровоцировать! А тут из пушки долбили! Да там в радиусе 10 км быть никого не должно!
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23k
Остап Бульба 40 минут назад
Нормально всё рассказал. Людей быть не должно. Оцеплять горы нельзя - людей в цепи засыплет. Предупредили и спускают лавины. Стрельцы не виновны, что сошла соседняя.
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12k
Владислав Грецов 42 минуты назад
а людей согнать перед тем как стрелять не судьба ?
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19k
pssst Владислав Грецов 38 минут назад
ну в России всегда найдутся самые умные, которые не хотят следовать за стадом.
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1k
Нудник Шпилкес Владислав Грецов Полчаса назад
а зачем?подумаешь, кого то снегом придавило, проще же потом спасательную операцию провести, не так ли?
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12k
Владислав Грецов pssst Полчаса назад
это да....
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1k
Нудник Шпилкес 53 минуты назад
надо было атомную бомбу скинуть, тогда бы точно всех накрыло! или они хотели лавину скинуть в целях безопасности людей? если да, то страшно жить становится в этой горе-стране
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