Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч

Одним из развлечений советских пионеров, было, дождавшись выпуска очередной модели легкового автомобиля, а их только АвтоВАЗ с 1973 по 1987 наштамповал девять штук, подсмотреть значение максимальной метки на спидометре и первым разнести эту новость. В то время было принято верить, во всяком случае у пионеров, не только партии, но и отечественному автопрому. И лишь позже стало ясно, что не всё в этом вопросе так однозначно, как казалось, на первый взгляд.
Автоэксперты рассказали, почему даже у малолитражек спидометры имеют градуировку до 200 км/ч.
Разумеется, такую скорость малолитражка может развить, но разве что с горки и при попутном ветре. Однако в нашем случае для этого есть другое, вполне логичное, объяснение — оптимизация расходов.
Автопрому не выгодно для каждой модели изготавливать спидометр с уникальным механизмом. Приборы делают универсальными с возможностью разметки до 200 или до 250 км/ч на табло, что позволяет оснащать аналогичными спидометрами сразу несколько моделей — и со слабыми агрегатами, и более продвинутые авто. К примеру отечественная девятка (ВАЗ 2109) имела 3 модификации, с двигателями объёмом - 1.1, 1.3 и 1.5 литра соответственно.
Дополнительной причиной установки таких универсальных спидометров является возможность проведения тюнинга. Если мотор форсировать, то спидометр может не показывать реальную скорость автомобиля, что чревато опасностями для участников движения и пешеходов, да и стрелка, начав биться об ограничитель, быстрее выведет прибор из строя, что тоже чревато последствиями.
Ну и куда сейчас без маркетинга? Водителю малолитражки приятно ощутить себя босом, видя "скрытые возможности" своего автомобиля на обозначениях панели приборов.
Кстати, у законопослушных пользователей легкового автотранспорта, при достижении предела разрешённой скорости на трассе,, стрелка спидометра при показателях в 90-100 км/ч располагается вертикально, указывая на верхнюю часть шкалы прибора, что считается удобным для водителя.
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Да и стоит ли на дорогах, отличных от германских автобанов, развивать максимальные скорости хотя бы потому, что, если верить следующему краш тесту - фронтальный лобовой удар при скорости 160 км/ч, сокращает машину наполовину, а при разгоне до 190 км/ч - на 2/3, а то и на 3/4?
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Только не все останутся автомобилями в прямом смысле этого слова - с возможностью управления, адекватного торможения и др. реакций.
Хотя пи@жу - забыл про Ульяновский завод...
Но приходится съезжать загодя, там контроль участка. Одна на выезде их Каунас, другая на въезд. Приходится через проселок. Так на так и выйдет. Но я люблю скорость. Да и подвеску на проселке не жалко. РКЦ богатая. Машины меняют по мере износа. И есть своя станция в монастыре
Ах, забыл, это была киа рио первая с автоматом. Думаю общая погрешность там была километров 10-15.
Между Тольяти и Самарой на старой шестерке( дяде гнал в подарок).
175 предел. Моего чувства самосохранения. ...
Ну не построена она для скорости выше 120. Потом закладывает уши и летаешь по дороге как вялая пиписка на ветру.
А дороги норм. Тогда было много ремонта и продавцов палочек. Много время отнимали.
Дороги почти до Уфы были супер. А потом полный пестец на уральских перевалах...
Как приключение вспоминаю. Сейчас бы снова поехал. По приколу ваще!
И даже если ты на спортивной "Ламборджини" но на неважной дороге, куда могут выехать или выбежать, то ни какой реакци не хватит уйти от ваварии на скорости в 200. Мудрые учителя вождения всегда говорят банальное: - "Представь себе, что на этой дороге неожиданно что-то вылетело, быбажало...Вот так и едь, чтоб успеть не столкнуться при любом раскладе!" Это - золотое правило.
А тут уже "пабредили" и похвастались тут некоторые о том, как "мы можем быстро". Ага. До первой неожиданости! Можно даже телегу разогнать до пары сотен км/ч , но то запредельный риск. Ариск может быьт оправдан разве на гонках по спецтрассам. и ни как не на общедоступныхь дорогах. Риск не только у рискующего. Хуже, что рискуют и добропорядосные водители. когдаа рядом "рисковый" придурки, типа Мары Багдосарян и подобных.
Мой совет. Страрайтесь не рисковать! Включите мозг! А конкретные км\ч на контретной дороге - разговор отдельный. По обстоятельствам.