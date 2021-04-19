Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч

Автоэксперты рассказали, почему даже у малолитражек спидометры имеют градуировку до 200 км/ч.

Разумеется, такую скорость малолитражка может развить, но разве что с горки и при попутном ветре. Однако в нашем случае для этого есть другое, вполне логичное, объяснение — оптимизация расходов.

Автопрому не выгодно для каждой модели изготавливать спидометр с уникальным механизмом. Приборы делают универсальными с возможностью разметки до 200 или до 250 км/ч на табло, что позволяет оснащать аналогичными спидометрами сразу несколько моделей — и со слабыми агрегатами, и более продвинутые авто. К примеру отечественная девятка (ВАЗ 2109) имела 3 модификации, с двигателями объёмом - 1.1, 1.3 и 1.5 литра соответственно.

Дополнительной причиной установки таких универсальных спидометров является возможность проведения тюнинга. Если мотор форсировать, то спидометр может не показывать реальную скорость автомобиля, что чревато опасностями для участников движения и пешеходов, да и стрелка, начав биться об ограничитель, быстрее выведет прибор из строя, что тоже чревато последствиями.

Ну и куда сейчас без маркетинга? Водителю малолитражки приятно ощутить себя босом, видя "скрытые возможности" своего автомобиля на обозначениях панели приборов.

Кстати, у законопослушных пользователей легкового автотранспорта, при достижении предела разрешённой скорости на трассе,, стрелка спидометра при показателях в 90-100 км/ч располагается вертикально, указывая на верхнюю часть шкалы прибора, что считается удобным для водителя.