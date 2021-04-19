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Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч

Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 апреля 2021 22:21
Сообщество : Автомир
Метки: Шкала   автомир   автопром   видео   значения   причины   разметка   спидометр   
2302
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Одним из развлечений советских пионеров, было, дождавшись выпуска очередной модели легкового автомобиля, а их только АвтоВАЗ с 1973 по 1987 наштамповал девять штук, подсмотреть значение максимальной метки на спидометре и первым разнести эту новость. В то время было принято верить, во всяком случае у пионеров, не только партии, но и отечественному автопрому. И лишь позже стало ясно, что не всё в этом вопросе так однозначно, как казалось, на первый взгляд.

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Метки: Шкала   автомир   автопром   видео   значения   причины   разметка   спидометр   
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3k
WisImp 2 часа назад
у меня на рабочем дизельно Форде Фиеста разметка до 200 км/ч. По прямой едет не больше 160, но пару раз ехал по автобану с горы (уклон был 5 или 6 градусов), так я там почти до 200 разогнался, без всякого тюнинга.
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−24
_________ 5 минут назад
Разгонял я как то Москвич 412-й до 160, под бугорок... думал взлетит, бог миловал, но кидало не по детски...
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28k
a.fey 19 минут назад
На современном автомобиле вообще, кроме LCD панели ничего нет, и стрелок тоже. А про спидометр водителю мультик показывают.
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36k
Бабай Полчаса назад
У любого стрелочного прибора рабочая зона во второй трети шкалы, то есть где то с 60 до 130. Самое то.
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13k
Алексей Час назад
Любой современный автомобиль положит стрелку на 180-200 км/ч, при достаточном времени разгона по прямой.
Только не все останутся автомобилями в прямом смысле этого слова - с возможностью управления, адекватного торможения и др. реакций.
Хотя пи@жу - забыл про Ульяновский завод...
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5k
Андрей Крылов Час назад
Капитан очевидность! А я то пол века думаю... И почему! ;)
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−7
Князь Курбский Час назад
У меня сейчас монастырский S350. 220 спокойно жарит. Каунас Вильнюс, там 70 км, машин мало, треноги все пропали, камеры знаю, там одна, до 9 утра скрытых патрулей нет.
Но приходится съезжать загодя, там контроль участка. Одна на выезде их Каунас, другая на въезд. Приходится через проселок. Так на так и выйдет. Но я люблю скорость. Да и подвеску на проселке не жалко. РКЦ богатая. Машины меняют по мере износа. И есть своя станция в монастыре
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36k
Бабай Князь Курбский 39 минут назад
Ты ещё и лабус оказывается... Ну, это многое объясняет.
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4k
Константин Безумов Бабай Полчаса назад
Ессно многое, теперь понятно че он так за альошу топит и на митинги зовет
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−7
Князь Курбский Час назад
У меня было 140 цифра. Но это мили. Максимальная отметка 150. Стрелочку клал часто. Американцы мощные.
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2k
Илья Час назад
Ссылка m.youtube.com
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543
Шурман 2 часа назад
Было дело ехал в Австрию устал сильно из за пробок по дороге заехал в отель Ибись или не помню что , так у меня был вид на ангар краш тестов , ребят там сердце кровью обливалось новые мерсы бэхи и тд . Я на это с утра посмотрел и думаю ну его нахер .
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Помню, как-то давно, единственный автомобиль, который разогнал до предельной скорости и держал ее очень много км. Это был участок свежепостроенной киевки, ехал с дачи ночью. 6 полос, ни одного автомобиля... кароче тапку в пол и так и летел - в горку 180, с горки 185 и ни км больше или меньше интервала.
Ах, забыл, это была киа рио первая с автоматом. Думаю общая погрешность там была километров 10-15.
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8k
Andrei 2 часа назад
А ведь реально ходили пионерами в 80-х и заглядывали на спидометры. Причём в шаговой доступности был выставочный центр, где во время международных выставок собирались редкие тогда иномарки. Интересно было...
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9k
Александр 2 часа назад
Причём тут пионеры, вообще ХЗ
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127k
Редька с хреном Автор поста Александр 2 часа назад
при разметке
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46k
Albert GER 2 часа назад
Ездил я по русским дорогам в 96ом.
Между Тольяти и Самарой на старой шестерке( дяде гнал в подарок).
175 предел. Моего чувства самосохранения. ...
Ну не построена она для скорости выше 120. Потом закладывает уши и летаешь по дороге как вялая пиписка на ветру.
А дороги норм. Тогда было много ремонта и продавцов палочек. Много время отнимали.
Дороги почти до Уфы были супер. А потом полный пестец на уральских перевалах...
Как приключение вспоминаю. Сейчас бы снова поехал. По приколу ваще!
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543
Шурман Albert GER 2 часа назад
Я у вас на бане больше 180 не делаю , наши приучили к 120-130 , к вам как не заезжаю это космополис :) В субботу был в Сар , просто по делам через Люкс и по горкам .
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3k
au3 Шурман Час назад
Сперва надо бы иметь в виду что шины для скоростей больше 180 надо бы иметь специальные.
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543
Шурман au3 Час назад
Поверь мне у меня с шинами и машинами все хорошо :)))) Я просто не езжу больше 200 км :) в машине кроме меня и дети и жена и я о них думаю а не как в топку дать . За топливо тоже не переживаю :)
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543
Шурман au3 Час назад
Кто так сильно спешит пускай обгонят я не в обиде , если один хрен с ним могу и на м спорт перейти но в целях воспитания .
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5k
Андрей Крылов Albert GER 54 минуты назад
Есть такое понятие - разумность. Ну можно и запорожец разогнать до 130-ти! И москвич 412 до 150. (сам пробовал. Можно) Если сильно постараться. Но на такой скорости такая машина слабо управляема.
И даже если ты на спортивной "Ламборджини" но на неважной дороге, куда могут выехать или выбежать, то ни какой реакци не хватит уйти от ваварии на скорости в 200. Мудрые учителя вождения всегда говорят банальное: - "Представь себе, что на этой дороге неожиданно что-то вылетело, быбажало...Вот так и едь, чтоб успеть не столкнуться при любом раскладе!" Это - золотое правило.
А тут уже "пабредили" и похвастались тут некоторые о том, как "мы можем быстро". Ага. До первой неожиданости! Можно даже телегу разогнать до пары сотен км/ч , но то запредельный риск. Ариск может быьт оправдан разве на гонках по спецтрассам. и ни как не на общедоступныхь дорогах. Риск не только у рискующего. Хуже, что рискуют и добропорядосные водители. когдаа рядом "рисковый" придурки, типа Мары Багдосарян и подобных.

Мой совет. Страрайтесь не рисковать! Включите мозг! А конкретные км\ч на контретной дороге - разговор отдельный. По обстоятельствам.
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