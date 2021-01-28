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Сообщество Удивительное рядом 27 постов • 6 подписчиков подписаться
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40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир

40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир (41 фото)

Автор:
28 января 2021 16:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   Вот это ДА   животный мир Австралии   забавно   интересно   странные штуки   удивительное рядом   факты   
1963
41
"Эта земля проклята; животные прыгают, а не бегают, птицы бегают, а не летают, и лебеди черные, а не белые. Эта земля проклята, и я больше не буду иметь с ней ничего общего", - написал в 1688 году Уильям Дампьер, один из первых европейцев, побывавших на австралийском континенте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Вот это ДА   животный мир Австралии   забавно   интересно   странные штуки   удивительное рядом   факты   
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320
Ришат 2 часа назад
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1k
vagon1 43 минуты назад
А мы тут в Беларуси клещей в поле боимся и медведя одного на всю Брестскую область опасаемся.
Мда... Дети мы ещё пред ними!:)
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971
СДД 44 минуты назад
Это земля, какой она должна была быть на всей планете. И наверняка была. Пока поганое человечество не сжило со свету природу.
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад
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