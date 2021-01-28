40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир

"Эта земля проклята; животные прыгают, а не бегают, птицы бегают, а не летают, и лебеди черные, а не белые. Эта земля проклята, и я больше не буду иметь с ней ничего общего", - написал в 1688 году Уильям Дампьер, один из первых европейцев, побывавших на австралийском континенте.
26 января - национальный день Австралии. Есть ли лучший способ отпраздновать это событие, чем воздать должное особенностям, делающим эту страну красивым, интересным и очень странным местом? Вот коллекция фотографий, доказывающих, что Австралия - это не просто другая страна, а совершенно другой мир.
1. "Никто не терял большого желтохохлого какаду? Этот парень заявился в мой дом, сказал мне, что я великолепен, уселся на мое плечо и начал грязно материться... Не знаю что и делать теперь!"
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2. Это интересное растение - родом из Австралии. Его называют "зеленым птичьим цветком", а официально - Кроталярией Каннингема
5. Рядом с англиканской церковью: "Слишком жарко, чтобы постоянно менять вывеску. Бог - хорошо. Грех - плохо. Подробности внутри"
10. "Эта земля проклята; животные прыгают, а не бегают, птицы бегают, а не летают, и лебеди черные, а не белые. Эта земля проклята, и я больше не буду иметь с ней ничего общего"
15. "Он спустился через камин и разгромил все, съел мои бананы и набросился на меня в 2 часа ночи"
17. "Наконец-то встретила в Австралии животное, которое не собирается меня убивать. Банан для масштаба"
18. "Здесь, в Австралии, сейчас так чертовски жарко, и я удивился, почему это птицы не пьют воду из своего тазика"
22. "Я застрял в Европе из-за Covid, а потом моя семья сделала это фото и отправила его из похода в Скенс Крик, штат Виктория... Теперь я действительно скучаю по дому"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия Вот это ДА животный мир Австралии забавно интересно странные штуки удивительное рядом факты
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Мда... Дети мы ещё пред ними!:)