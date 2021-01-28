40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир

"Эта земля проклята; животные прыгают, а не бегают, птицы бегают, а не летают, и лебеди черные, а не белые. Эта земля проклята, и я больше не буду иметь с ней ничего общего", - написал в 1688 году Уильям Дампьер, один из первых европейцев, побывавших на австралийском континенте.

0 26 января - национальный день Австралии. Есть ли лучший способ отпраздновать это событие, чем воздать должное особенностям, делающим эту страну красивым, интересным и очень странным местом? Вот коллекция фотографий, доказывающих, что Австралия - это не просто другая страна, а совершенно другой мир.

1. "Никто не терял большого желтохохлого какаду? Этот парень заявился в мой дом, сказал мне, что я великолепен, уселся на мое плечо и начал грязно материться... Не знаю что и делать теперь!" 0 Источник:

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2. Это интересное растение - родом из Австралии. Его называют "зеленым птичьим цветком", а официально - Кроталярией Каннингема 0 Источник:

3. Вот сколько еды можно купить за стоимость одной пачки сигарет в Австралии 0 Источник:

4. "Шестимесячный кенгуру, которого я выращиваю, очень нетерпелив во время кормления" 0 Источник:

5. Рядом с англиканской церковью: "Слишком жарко, чтобы постоянно менять вывеску. Бог - хорошо. Грех - плохо. Подробности внутри" 0 Источник:

6. "Яйцо страуса эму, которое я нашел несколько лет назад в Австралии" 0 Источник:

7. Радужный губан, пойманный у острова Рождества 0 Источник:

8. Кемпинг в Австралии 0 Источник:

9. "Так, ну-ка чуть влево подвинься, в кадр не попадаешь" 0 Источник:

10. "Эта земля проклята; животные прыгают, а не бегают, птицы бегают, а не летают, и лебеди черные, а не белые. Эта земля проклята, и я больше не буду иметь с ней ничего общего" 0 Источник:

11. Ящерицы в Австралии 0 Источник:

12. Однажды в Австралии... 0 Источник:

13. Эротические календари по-австралийски 0 Источник:

14. Озеро Спенсер в Австралии. Это его обычный цвет 0 Источник:

15. "Он спустился через камин и разгромил все, съел мои бананы и набросился на меня в 2 часа ночи" 0 Источник:

16. "Лучшая девушка на ресепшн из всех, что вы когда-нибудь видели" 0 Источник:

17. "Наконец-то встретила в Австралии животное, которое не собирается меня убивать. Банан для масштаба" 0 Источник:

18. "Здесь, в Австралии, сейчас так чертовски жарко, и я удивился, почему это птицы не пьют воду из своего тазика" 0 Источник:

19. Скала "Волна" (Wave Rock), Хайден, Западная Австралия 0 Источник:

20. "Когда лягушки едят змей, вы знаете, что находитесь в Австралии" 0 Источник:

21. "Два очень милых и находящихся под угрозой исчезновения лающих геккона" 0 Источник:

22. "Я застрял в Европе из-за Covid, а потом моя семья сделала это фото и отправила его из похода в Скенс Крик, штат Виктория... Теперь я действительно скучаю по дому" 0 Источник:

23. "Пропал волнистый попугай. Лоретта. 4 года. Умеет кричать "Отвали нахрен" 0 Источник:

24. "Милая, к нашему клопику прицепился какой-то ребенок" 0 Источник:

25. Всего лишь тростниковые жабы, оседлавшие 3,5-метрового питона 0 Источник:

26. "Это страус эму, которому скучно. Он решился исследовать здание небольшого аэропорта" 0 Источник:

27. Дерево в тропическом лесу Дейнтри (Квинсленд, Австралия) 0 Источник:

28. Милашка! 0 Источник:

29. "Вот почему мы в Австралии всегда проверяем свою обувь, прежде чем ее надеть" 0 Источник:

30. Типичная придорожная канава в Австралии 0 Источник:

31. Розовый какаду, или гала 0 Источник:

32. Лето в Австралии 0 Источник:

33. "Австралия. Место, где даже град может убить вас" 0 Источник:

34. Австралийский мотылек 0 Источник:

35. Синекольчатый осьминог, яд которого может убить в считанные минуты 0 Источник:

36. Марш волосатых гусениц 0 Источник:

37. "Привет. Я так, на минутку решил заскочить" 0 Источник:

38. Традиционный сельский пейзаж 0 Источник:

39. Новый герб Австралии? 0 Источник: