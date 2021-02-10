Удивительные факты о флагах

На флагах многих стран можно заметить немало удивительного!
Непал - единственная страна, чей флаг - не четырехугольник
Флаг Непала представляет собой два совмещенных треугольника, на одном из которых изображено Солнце, а на другом - полумесяц. Он официально принят в 1962 году.
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В мире есть два квадратных флага
Один из квадратных флагов принадлежит Ватикану, другой - Швейцарии. Бело-золотой квадратный флаг был принят в Ватикане 7 июня 1929 года. Флаг Швейцарии - белый крест на красном фоне - существует с 1889 года, символизируя христианство и кровь, пролитую за веру.
У каждого символа на флаге есть свое значение
Наиболее часто встречающиеся смволические фигуры на флагах - Солнце, Луна, звезды, крест, треугольник, квадрат. У каждой из них есть свое символическое значение, зачастую не совпадающее для разных стран, к примеру, красный круг на японском флаге символизирует Солнце и воплощает неформальное название Японии - Страна восходящего Солнца.
Звезда и полумесяц - универсальный символ
Звезда и полумесяц на флаге - всемирно признанный символ ислама. Впервые он появился на знамени Оттоманской империи. Сегодня далеко не все исламские страны имеют этот символ на знаменах, но таких все же немало: среди них - Азербайджан, Турция, Тунис, Малайзия.
Крест - символ христианства
Крест на флаге - общепринятый символ христианства. Его можно увидеть на знаменах Англии и Грузии. На флагах Швеции, Норвегии и Дании тоже есть крест, правда, отличающийся по форме. Это так называемый скандинавский крест, но символика его ничем не отличается от обычного - он также обозначает христианскую страну.
Животные - у каждого свой смысл
Иногда на флаг помещают животное, которое является национальным символом - как кондор на флаге Эквадора. На многих флагах животные имеют символическое значение, к примеру, лев - традиционный символ силы. Иногда на флаг помещают знаменитых животных из местных легенд - таковы дракон на флаге Уэльса и двухголовый орел на албанском флаге.
Популярные цвета
Самые популярные цвета флагов - красный, синий и желтый. Символика цвета обычно связана с историей страны. К примеру, красный на флаге Португалии - символ пролитой в борьбе за независимость крови, красный на флаге Марокко символизирует бесстрашие народа этой страны. Как правило, красный цвет используется на флагах много воевавших стран. Синий чаще всего символизирует небо и океан, однако иногда несет философское значение мира и свободы. Желтый (золотой) - символ богатства или Солнца. Черный иногда символизирует этническое наследие, но чаще напоминает о черных страницах истории - разрушительных войнах или массовых смертях, являясь символом скорби.
Фиолетовый - самый редкий цвет флага
Фиолетовый цвет встречается на флагах всего лишь двух стран - Никарагуа и Доминиканской республики. Такая непопулярность имеет два объяснения. Во-первых, раньше пурпурный считался цветом королей и был уместен лишь на королевском штандарте. А во-вторых, пурпурные красители были дорогостоящей редкостью. Примечательно, что флаги Никарагуа и Доминиканы появились уже в ХХ веке, когда проблема с красителями была решена химической промышленностью.
Самый многоцветный флаг - у Белиза
На флаге Белиза, принятом 12 сентября 1981 года, - 12 разных цветов.
Самый старый флаг - у Дании
Датский флаг был принят в 1625 году и не менялся до сегодняшнего дня.
Самый молодой флаг - у Южного Судана
Флаг Южного Судана начал использоваться 9 июля 2010 года, но ифициально стал государственным после обретения страной независимости в 2011 году. Красный цвет на флаге символизирует кровь, пролитую в борьбе за независимость, черный - цвет кожи народа, зеленый - природное богатство страны, а синий - воды Нила.
Все флаги мира делятся на три группы
По используемым цветам принято выделять три крупные группы флагов. Первая группа - панславянская, это флаги в красно-сине-белой гамме, используемые в странах Восточной Европы - России, Хорватии, Чехии, Сербии, Словакии и Словении. Вторая, панафриканская группа, объединяет флаги африканских стран красно-желто-зеленой расцветки: к ней принадлежат флаги Бенина, Камеруна, Республики Конго, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Мали, Мозамбика, Сенегала, Того, Замбии. Третья группа - панарабская, где используются белый, красный, зеленый и черный цвета, к ней принадлежат флаги большинства государств Ближнего Востока - Ирака, Иордании, Кувейта, Судана, Сирии, ОАЭ и Западной Сахары.
На флагах 4 стран изображено огнестрельное оружие
Это Мозамбик, Гватемала, Гаити и Боливия.
На флаге Гватемалы изображены две перекрещенных винтовки, символизирующих готовность народа защищать свою страну. Этот флаг существует с 1871 года.
На флаге Гаити изображены две пушки - они стоят на вершине холма и являются трофеями, захваченными во время войны за независимость. Этот флаг существует с 26 февраля 1986 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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