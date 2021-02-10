Удивительные факты о флагах

Самые популярные цвета флагов - красный, синий и желтый. Символика цвета обычно связана с историей страны. К примеру, красный на флаге Португалии - символ пролитой в борьбе за независимость крови, красный на флаге Марокко символизирует бесстрашие народа этой страны. Как правило, красный цвет используется на флагах много воевавших стран. Синий чаще всего символизирует небо и океан, однако иногда несет философское значение мира и свободы. Желтый (золотой) - символ богатства или Солнца. Черный иногда символизирует этническое наследие, но чаще напоминает о черных страницах истории - разрушительных войнах или массовых смертях, являясь символом скорби.