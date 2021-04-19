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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (20 фото)

Автор:
19 апреля 2021 21:07
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
857
20
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3k
au3 4 часа назад
Единственное хорошее решение Елцина
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5k
TirAn 4 часа назад
фото №8 Сомнителное, т.к. с началом ВОВ все р/приёмники полагалось сдать.
За несколько радиодеталей расстреляли радиолюбителя Николая Шмидта, который поимал сигнал группы Нобиле на льдине после катастрофы дирежабля "Италия" , что способствовало быстрому спасению остатков экипажа.
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27k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Почему собака литаврщик? В повозке барабан, а мужик с литаврами сзади
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269k
Booharik Snork Snorkoff 4 часа назад
Литавры на фото снизу, а у мужика "тарелки".
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475k
Юганск Автор поста Snork Snorkoff 4 часа назад
Бронзовый памятник собакам-литаврщикам 43-го пехотного полка Герцог Карл фон Мекленбург-Штрелиц (Infanterie-Regiment Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz 43) работы А. Шевцова установлен в Калининграде на Каштановой Аллее в 2010-2011 годах.

43-й пехотный полк Герцог Карл фон Мекленбург-Штрелиц (6 Восточно-Прусский) основан 5 мая 1860 года.
3 июля 1866 года 43-й пехотный полк захватил сенбернара по кличке Султан, запряженного в тележку с большим барабаном, из состава полкового оркестра австрийского его Императорского и Королевского Величества 77-го пехотного королевского полка.
9 марта 1867 года 43-й пехотный полк получил высочайшее разрешение катить литавры на вечные времена, символ получил наименование "Собачий литаврщик" или "Полковая собака".
Сенбернары носили клички Султан и Паша, состояли в полку на довольствии и носили на шее сержантский галун.
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49k
smakido 4 часа назад
Мощно, впечатлило!
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9k
Енот Полиграфович 5 часов назад
Комментарий к фото
Вот таков должен быть памятник конструктору Калашникову, а не тот что стоит в центре Москвы.
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780
sedoisever 5 часов назад
Может быть "Жившая в трёх веках", а не "прожившая три века подряд"?
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13k
Алексей sedoisever 3 часа назад
Ну как судить....
С одной стороны, у меня на один век меньше

С другой стороны два тысячелетия - это два тысячелетия
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