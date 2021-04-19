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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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За несколько радиодеталей расстреляли радиолюбителя Николая Шмидта, который поимал сигнал группы Нобиле на льдине после катастрофы дирежабля "Италия" , что способствовало быстрому спасению остатков экипажа.
43-й пехотный полк Герцог Карл фон Мекленбург-Штрелиц (6 Восточно-Прусский) основан 5 мая 1860 года.
3 июля 1866 года 43-й пехотный полк захватил сенбернара по кличке Султан, запряженного в тележку с большим барабаном, из состава полкового оркестра австрийского его Императорского и Королевского Величества 77-го пехотного королевского полка.
9 марта 1867 года 43-й пехотный полк получил высочайшее разрешение катить литавры на вечные времена, символ получил наименование "Собачий литаврщик" или "Полковая собака".
Сенбернары носили клички Султан и Паша, состояли в полку на довольствии и носили на шее сержантский галун.
С одной стороны, у меня на один век меньше
С другой стороны два тысячелетия - это два тысячелетия