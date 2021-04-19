FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 678 постов • 179 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
22 исторические личности из XIX века: детство тех, кто изменил мир

22 исторические личности из XIX века: детство тех, кто изменил мир (22 фото)

Автор:
19 апреля 2021 14:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: 19 век   Исторические факты   детство   знаменитости   известные личности   фото   
1150
22

Большинство из нас знают этих людей в уже взрослыми, некоторые лишь слышали их имена и вероятно понимают их историческое значение. А какими они были в детстве и молодости?

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: 19 век   Исторические факты   детство   знаменитости   известные личности   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46
Sergey Mikula 56 минут назад
Карл Маркс родился в 1818году. Первые фото появились в 1839.
Так что на фото не он.Похож на гитлера в детстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 19 минут назад
Карл Маркс , значит ... ну , ну , ждем Энгельса .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Час назад
По-моему Маркс больше на Шикльгрубера похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов Час назад
Эти три руководителя тоже изменили историю. Нашу и мировую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Редкие фотографии Мадонны, сделанные до того, как она стала королевой поп-музыки Редкие фотографии Мадонны, сделанные до того, как она стала королевой поп-музыки Мать Деми Мур продала свою дочь за 500 долларов незнакомцу, который надругался над ней Мать Деми Мур продала свою дочь за 500 долларов незнакомцу, который надругался над ней Угадываем знаменитость по фотографии Угадываем знаменитость по фотографии Угадай знаменитость. Новая серия Угадай знаменитость. Новая серия
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

601840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них
7
86
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и...
8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
1
29
8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
1
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
600 дронов посвятили картину ван Гогу
0
3
600 дронов посвятили картину ван Гогу
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#сша#кино#комментарии#в мире#приколы#авто аварии#ретро
#история#Россия#факты#прикол#Фотографии.#сатира#аварии#фотографии#подборка#смешные
#фото#люди#картинки#дтп#животные#прикольные#позитив#шоу бизнес#знаменитости#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться