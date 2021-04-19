22 исторические личности из XIX века: детство тех, кто изменил мир

1150
22
Большинство из нас знают этих людей в уже взрослыми, некоторые лишь слышали их имена и вероятно понимают их историческое значение. А какими они были в детстве и молодости?
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Редкие фотографии Мадонны, сделанные до того, как она стала королевой поп-музыки
- Угадываем знаменитость по фотографии
- Мать Деми Мур продала свою дочь за 500 долларов незнакомцу, который надругался над ней
- Угадай знаменитость по фотографии
- Угадай знаменитость. Новая серия
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
Так что на фото не он.Похож на гитлера в детстве.