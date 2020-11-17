Угадываем знаменитость по фотографии

Молодые, юные, маленькие и пока неизвестные актёры, музыканты, политики.
Предупреждение: в этой подборке фотографии российских знаменитостей соседствуют со снимками зарубежных актёров, актрис и политиков. По-настоящему выдающиеся люди соседствуют с головами из телевизора. Этим соседством автор не планировал унизить любимых вами знаменитостей.
1.
Роль, сделавшую эту девочку знаменитой, отклонили многие популярные актрисы. Некоторые голливудские дивы посчитали сценарий унизительным для женщин, другие просто не захотели играть девушку лёгкого поведения.
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В этом году он прославился как самый старый человек, занявший одну очень ответственную должность. Правда, это ещё не точно.
4.
Из-за предыдущего героя нашей подборки этой девочке придётся в следующем году заняться переездом.
5.
Да разве вы не видите, что эта девушка создана для роскоши? Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует. И хорошего ювелира. В последнее время она известна тем, что помогает подобрать ювелира всем желающим.
6.
Вы точно знаете, что она работала в бутике на юге столице и состояла в романтических отношениях с хозяином бутика, уволившим её.
8.
А благодаря этому человеку мы знаем, какое количество звёздочек является оптимальным, а также про административно-территориальную единицу в составе Русского царства, имеющую выход к Белому морю.
9.
Он прославился как один из четырёх. Первый - холерик, второй - сангвиник, третий - флегматик, а он - меланхолик.
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Эта девочка начала делать блестящую карьеру в фигурном катании, но из-за травмы грудью проложила себе дорогу на эстраду.
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Если эту подборку сейчас просматривает какой-нибудь бес, то, увидев эти фотографии, он в страхе закроет страницу.
14.
Он написал 104 страницы про любовь и много-много страниц про российскую и мировую историю.
Продолжайте загадывать фото-загадки в комментариях.
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