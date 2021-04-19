Случай в транспорте: "заяц" превратился в человека-паука

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В украинском городе Черкассы молодой человек в подпитии зашёл в троллейбус и тихонько сел. Но не прокатило, и кондуктор всё-таки спросила у него плату за проезд.
Мужчина сразу же начал проявлять агрессию и даже ударил кондуктора. Троллейбус остановили, а кондуктор вызвала полицию. Но парень не растерялся и решил вылезти из форточки под удивлённые возгласы бабушек.
Другие пассажиры думали, что он застрянет, но украинец оказался достойным подражателем человека-паука и всё-таки пролез в маленькое окно.
А вот и прощальный жест от пьяного неадеквата.
А вот и прощальный жест от пьяного неадеквата.
Цена проезда в черкасском троллейбусе составляет всего 5 гривен (13,5 рублей).
Видео происшествия опубликовал в соцсетях заместитель КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль:
Видео происшествия опубликовал в соцсетях заместитель КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль:
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