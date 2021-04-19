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Случай в транспорте: "заяц" превратился в человека-паука

Случай в транспорте: "заяц" превратился в человека-паука (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   Черкассы   плата за проезд   пьяный   троллейбус   форточка   
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В украинском городе Черкассы молодой человек в подпитии зашёл в троллейбус и тихонько сел. Но не прокатило, и кондуктор всё-таки спросила у него плату за проезд.

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Метки: Украина   Черкассы   плата за проезд   пьяный   троллейбус   форточка   
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6  комментариев
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Егор 2 часа назад
В масочке, молодец.
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Опаньки 48 минут назад
Окно в европу
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21k
SerGProS 58 минут назад
Надо было, пока он вылезал, джинсы с него стянуть. Трофей!
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848
lobster Час назад
Талантище, явно не в первый раз в форточку пролезает.
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66k
Пётровыч Час назад
Це Европа
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