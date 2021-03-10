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Прочитав заголовок, можно подумать, что это очередные проделки ИА "Панорама", но это не так. Торжественная церемония по открытию дамской уборной прошла в Государственном Университете Телекоммуникаций.
Мероприятие провели официальные лица киевского учебного заведения. Так они поздравили студентов и преподавателей с 8 марта. В коридоре стояло множество женщин, которым, видимо, уже не терпелось затестить подарок.
После того, как была перерезана красная ленточка, официальные лица на радостях распили шампанское.
Это укороченная версия видеозаписи. Полная запись включает в себя ещё три минуты похвальбы ректору и чтение стихов.
После того, как была перерезана красная ленточка, официальные лица на радостях распили шампанское.
Это укороченная версия видеозаписи. Полная запись включает в себя ещё три минуты похвальбы ректору и чтение стихов.
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Почему украинцы смогли!— Тихий ужас (@zexep) March 10, 2021
Стихи, красная ленточка и шампанское. Именно так открывали в киевском университете женский туалет. Милым дамам его подарили в честь 8 Марта. pic.twitter.com/Zpr5jVdYeY
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Разговаривают два хохла на Украине около общественнонго туалета:
- Что это за туалеты наодном написано "Ж", а на другом "М".
- Где буква "Ж", там жиды срут. А где "М", там Москали срут.
- А мы, Хохлы куда?
- А Украина наша, где хотим, там и срем
Биотуалет за 4.5 ляма.
https://lenta.ru/news/2019/09/19/stophttps://lenta.ru/news/2019/09/19/stop_/
https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-torzhestvenno-otkryli-musornuyu-ploshhadku/https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-torzhestvenno-otkryli-musornuyu-ploshhadku/
Можно ещё с десяток накидать, как в России открывают мусорки, остановки и т.д.
У нас в прошлом годе пластиковое окно так же открывали...
Навес для мусора и не достроенную остановку!
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https://bashinform-ru.turbopages.org/bashinform.ru/s/news/1567033-v-ufe-prokuratura-vzyala-na-osobyy-kontrol-situatsiyu-s-dostroennym-po-bumagam-detsadom/?utm_source=turbo_turbohttps://bashinform-ru.turbopages.org/bashinform.ru/s/news/1567033-v-ufe-prokuratura-vzyala-na-osobyy-kontrol-situatsiyu-s-dostroennym-po-bumagam-detsadom/?utm_source=turbo_turbo
80% только на бумаге!
https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101
Мосфильм как постарался.