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Небывалая торжественность: в одном из вузов Киева открыли женский туалет

Небывалая торжественность: в одном из вузов Киева открыли женский туалет (4 фото)

Автор:
10 марта 2021 11:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 8 марта   Украина   дамская комната   киев   торжество   туалет   церемония   
2383
4
Прочитав заголовок, можно подумать, что это очередные проделки ИА "Панорама", но это не так. Торжественная церемония по открытию дамской уборной прошла в Государственном Университете Телекоммуникаций.
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Метки: 8 марта   Украина   дамская комната   киев   торжество   туалет   церемония   
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26  комментариев
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23k
Григорий 3 часа назад
Снимаешь штаны, садишься на такой толчок, а тебе подносят рюмочку и хлеб с солью. Какаешь и думаешь - остаться что-ли навсегда?
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1k
Bhaal Полчаса назад
Все-таки мы один народ. И у руля тоже долб..бы
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27k
Acu900 Полчаса назад
Анекдот:
Разговаривают два хохла на Украине около общественнонго туалета:
- Что это за туалеты наодном написано "Ж", а на другом "М".
- Где буква "Ж", там жиды срут. А где "М", там Москали срут.
- А мы, Хохлы куда?
- А Украина наша, где хотим, там и срем
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335
Victor Chromov 42 минуты назад
Молебном, разбиванием бутылки с шампанским и банкетом отметил ввод в эксплуатацию нового судна персонал травматологической больницы
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2k
Frank Borman Час назад
Украина - цэ Европа. Теперь хохлушки-студентки смогут облегчаться в европейских условиях. Цэ важлива перемога.
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1k
Дмитрий Час назад
Теперь заживут!
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1k
Тритий 2 часа назад
У Варламова на этот счёт есть хорошая подборка.
Ссылка youtu.be
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1k
ALEX 2 часа назад
https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/27067/4137036/https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/27067/4137036/

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1k
ALEX 2 часа назад
https://life.ru/p/1261513https://life.ru/p/1261513

Биотуалет за 4.5 ляма.


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1k
ALEX 2 часа назад
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/social/2019/11/20/chinovniki-iz-orlovskoy-glubinki-torzhestvenno-otkryli-v-shkole-teplyy-tualet.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/social/2019/11/20/chinovniki-iz-orlovskoy-glubinki-torzhestvenno-otkryli-v-shkole-teplyy-tualet.html

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1k
Bhaal ALEX Полчаса назад
Так народ то один. Чтобы там ни говорили
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576
Ermak 2 часа назад
Просто оставлю это здесь...

https://lenta.ru/news/2019/09/19/stophttps://lenta.ru/news/2019/09/19/stop_/
https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-torzhestvenno-otkryli-musornuyu-ploshhadku/https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-torzhestvenno-otkryli-musornuyu-ploshhadku/
Ссылка www.youtube.com


Можно ещё с десяток накидать, как в России открывают мусорки, остановки и т.д.
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600
Злодей Ermak 2 часа назад
Что ты оставишь, валенок. Тут не о колонке разговор,а о сети водоснабжения района. Подвод воды в каждый дом. "Лавров"
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38k
Нанук Паналык 3 часа назад
Шикарный толчек...
У нас в прошлом годе пластиковое окно так же открывали...
Навес для мусора и не достроенную остановку!
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38k
Нанук Паналык Михалыч Час назад
Пригожинская псинка очень сильно негодует?
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1k
ALEX Михалыч Полчаса назад
https://komi-kp-ru.turbopages.org/komi.kp.ru/s/daily/27032/4097333/https://komi-kp-ru.turbopages.org/komi.kp.ru/s/daily/27032/4097333/

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1k
ALEX Михалыч 21 минуту назад
Таких садиков в России много "строят и открывают"

________________________________
https://bashinform-ru.turbopages.org/bashinform.ru/s/news/1567033-v-ufe-prokuratura-vzyala-na-osobyy-kontrol-situatsiyu-s-dostroennym-po-bumagam-detsadom/?utm_source=turbo_turbohttps://bashinform-ru.turbopages.org/bashinform.ru/s/news/1567033-v-ufe-prokuratura-vzyala-na-osobyy-kontrol-situatsiyu-s-dostroennym-po-bumagam-detsadom/?utm_source=turbo_turbo

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1k
ALEX Михалыч 16 минут назад
Сколько построили?
80% только на бумаге!

Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be
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9k
Михалыч ALEX 6 минут назад
На, посмотри, хохлобот:

https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101

Мосфильм как постарался.
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54k
Racer777 3 часа назад
А зачем каклосрани туалет, если они привыкли гадить в штаны? Не понятно.
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3k
insaider 3 часа назад
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