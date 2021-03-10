Мероприятие провели официальные лица киевского учебного заведения. Так они поздравили студентов и преподавателей с 8 марта. В коридоре стояло множество женщин, которым, видимо, уже не терпелось затестить подарок.

После того, как была перерезана красная ленточка, официальные лица на радостях распили шампанское.



Это укороченная версия видеозаписи. Полная запись включает в себя ещё три минуты похвальбы ректору и чтение стихов.