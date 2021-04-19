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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
19 апреля 2021 08:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
988
34
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Смешные и не очень комментарии из интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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27  комментариев
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454
Добрый Самаритянин 50 минут назад
Комментарий к фото
Теперь придётся эту крысу змеями кормить.
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5k
Александр Иванов 11 минут назад
Комментарий к фото
Думаете пошутили? Ан нет, случай то из реальной жизни!!!
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16k
Егор 20 минут назад
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Уникальная возможность чистого эксперимента при прочих равных.
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15k
Maks Es Полчаса назад
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Ночные клубы, хреновый воздух, ЗППП.
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15k
Maks Es Полчаса назад
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Их и сейчас белорусы отлично делают.
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1k
Acid Snake Полчаса назад
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У нас такие сразу закладывают
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15k
Maks Es Полчаса назад
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Сына назовет Берцем.
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5k
Александр Иванов Maks Es Полчаса назад
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От слова "Bear" (англ. Медведь)?
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15k
Maks Es Александр Иванов 24 минуты назад
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Бер - и на славянском тоже медведь. "Ведает, где мед" - это его кликуха, чтобы всуе не накликать. Берлин, кстати, с кельтского "медвежья заводь".
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15k
Maks Es 36 минут назад
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Д,б!
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17k
Anna 37 минут назад
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логично
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17k
Anna 37 минут назад
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вот подружки
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3k
Mimik 37 минут назад
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Для инсты скромновато
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17k
Anna 39 минут назад
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а это разве не автомат?
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17k
Anna 40 минут назад
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и ведь кто то ее траха..., ой жрал
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17k
Anna 42 минуты назад
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чет оушен на нашего Леонова похож
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3k
Core 43 минуты назад
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Зарплату ему также платят, как он чаевые оставляет
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5k
Александр Иванов Core Полчаса назад
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Что, халдей, обиделся?
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8k
MihailoSerbiya 43 минуты назад
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Znayu odnu takuyu . 36 let i net muzhika u ee ewe .
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17k
Anna 44 минуты назад
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Шерлок, но как?
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1k
bosayk 46 минут назад
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стоя?
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17k
Anna 47 минут назад
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если стол еще из сталинских времен, то только рука крутящего
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8k
MihailoSerbiya 48 минут назад
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I ruka kotoraya ego krutit .
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