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Экс-президент Эстонии потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз

Экс-президент Эстонии потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз (1 фото)

Автор:
18 апреля 2021 19:19
Метки: евросоюз   факты   эмтния   
903
1

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006–2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России.

«Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах,— написал он в Twitter.— До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

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Метки: евросоюз   факты   эмтния   
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26  комментариев
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2k
Виталий Касандров 3 часа назад
Вот еще один агент Путина. Требует что бы миллионы евро россияне тратили внутри страны, а не спонсировали марионеточные режимы Чехии или Франции
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18k
Андрей Иванов 8 минут назад
Этот мудила в курсе, сколько приносит транзит пассажиров только из Питера в Шенген через Эстонию?
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10k
Taximaxi 23 минуты назад
Эстония готова электрифицировать ж.д. до самого Питера за свой,или европейский счёт,лишь бы не потерять полностью транзит. Кто там этих политзомби слушать то скоро будет.
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6k
Serjio 37 минут назад
О! Пильвес проснулся. Пингвин-рогоносец
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13k
KOSTELLO Час назад
Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века

Ну вот наконец-то.
Теперь понятно как это называется.
Мы то всё, тупорылыми пи.з.д.а.б.олами таких называем, а оно воно как "демократ цифрового века", оказывается
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20k
Влад 2 часа назад
Вот ведь память подводит, уже и забыл когда требовал безвиз с ЕС и зачем.
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3k
VL 2 часа назад
отправьте этому светлому человеку этот сертификат

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1k
Isakov Sergey VL 48 минут назад
Это не есть светлый человек. Это наша местная "говорящая голова".
Он и тогда, когда его президентом в Эстонию назначили, регулярно нёс лютую дичь.
Типа: "Я разговариваю с лесами и полями и они мне отвечают на эстонском языке."
Любого работягу уже давно бы в дурку закрыли, а этого назначенца нельзя, кураторы из СШП не позволят.
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58
Дядя Витя 2 часа назад
На дауна похож!
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Все понятно. Пациент буйный. Лечение - усыпить.
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298
Андрей 2 часа назад
Очередное весеннее обострение!
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8k
Кыся 2 часа назад
Да его и сами эстонцы-то никогда всерьёз не воспринимали. У него кличка Пингвин. Он, кстати, к эстонцам имеет очень небольшое отношение, так как вообще американо-канадец, а бабушка у него русская. Эстонцы-националисты про это не забывали(хотя нацик он знатный), просто он был удобен всем партиям, пока ему жена рога не наставила. А этого уже даже его заморские хозяева не выдержали.
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3k
Мангуст Кыся 17 минут назад
А шо за история с рогами? Жена-то, хоть, симпатичная?
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вспомнилась змея, которая умирала от собственного яда
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2k
Mellivora 2 часа назад
Еще до 14го года РФ протягивала руку дружбы ЕС. Все можно было сделать и без виз и гарантии от РФ, все..... Были варианты.
Только вот Пендосам это не в масть. И их сателлитам типа Прибалтики с Польшей тем более.
Европа задрала нос и продолжила тысячелетнюю политику в отношении России, типа сидите там себе в степях с медведями и не лезть в Европу, а мы вас будем поучать палкой по голове.
Все вернулось к холодной войне в активной стадии, так оно всем привычнее и смысл жизни есть.
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4k
Tatyana 2 часа назад
О, эстонец проснулся. Или это последствия кароновирусной инфекции?
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656
qwer Tatyana Час назад
Самое интересное, что он практически не эстонец, родился в Стокгольме, бабушка русская..
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3k
au3 2 часа назад
Псц этот клоун жжет :) А закрыть границу эстония-Россия?
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33k
Антон 3 часа назад
Шпротина отметилась! Орден Леща первой степени этому утырку!
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466
Старичок 3 часа назад
так может он про америку?
кто поймет этих под. пез. дыш. ей.
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2k
александр 3 часа назад
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16k
Ал 3 часа назад
Вот утырок )
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31k
Alex 3 часа назад
Ага, вымирающих чухонцев забыли спросить
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3k
Allmaster 3 часа назад
Посоветовать ему попросить, что о нем думают те, кем руководил, и к чему он довел свою страну и взять за это ответственность.
А то продадут страну, а потом такие мемуары да советы пишут, типа вот мы да, а тут все развалили.
И закон то ввели чуть не во всех странах, иммунитет бывших президентов, чуют, что в ад им дорога будет быстрой...
Я бы некоторым бывшим своим правителям гранатку бы в штаны закинул. А то свалили и мерцая пятном умничают, ска! Или раздавать независимость то хорошо, с плеча то...
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