В комментариях он признал, что такая мера ударила бы по рядовым россиянам, но тем не менее потребовал ввести ее: «На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно».

«Россия—сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?» — спрашивает он.

Тоомас Хендрик Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.

Отметим, что 16 апреля в интервью «Интерфаксу» глава эстонского МИД Эва-Мария Лииметс заявила, что Эстония и России должны разговаривать между собой, несмотря на разногласия. «Эстония и Россия — соседи. Между нами хорошо проводится повседневное практическое сотрудничество, например пограничное, культурное и иное»,— отметила она.