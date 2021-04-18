Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006–2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России.
«Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах,— написал он в Twitter.— До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».
В комментариях он признал, что такая мера ударила бы по рядовым россиянам, но тем не менее потребовал ввести ее: «На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно».
«Россия—сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?» — спрашивает он.
Тоомас Хендрик Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.
Отметим, что 16 апреля в интервью «Интерфаксу» глава эстонского МИД Эва-Мария Лииметс заявила, что Эстония и России должны разговаривать между собой, несмотря на разногласия. «Эстония и Россия — соседи. Между нами хорошо проводится повседневное практическое сотрудничество, например пограничное, культурное и иное»,— отметила она.
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Ну вот наконец-то.
Теперь понятно как это называется.
Мы то всё, тупорылыми пи.з.д.а.б.олами таких называем, а оно воно как "демократ цифрового века", оказывается
Он и тогда, когда его президентом в Эстонию назначили, регулярно нёс лютую дичь.
Типа: "Я разговариваю с лесами и полями и они мне отвечают на эстонском языке."
Любого работягу уже давно бы в дурку закрыли, а этого назначенца нельзя, кураторы из СШП не позволят.
Только вот Пендосам это не в масть. И их сателлитам типа Прибалтики с Польшей тем более.
Европа задрала нос и продолжила тысячелетнюю политику в отношении России, типа сидите там себе в степях с медведями и не лезть в Европу, а мы вас будем поучать палкой по голове.
Все вернулось к холодной войне в активной стадии, так оно всем привычнее и смысл жизни есть.
кто поймет этих под. пез. дыш. ей.
А то продадут страну, а потом такие мемуары да советы пишут, типа вот мы да, а тут все развалили.
И закон то ввели чуть не во всех странах, иммунитет бывших президентов, чуют, что в ад им дорога будет быстрой...
Я бы некоторым бывшим своим правителям гранатку бы в штаны закинул. А то свалили и мерцая пятном умничают, ска! Или раздавать независимость то хорошо, с плеча то...