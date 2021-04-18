Своеобразная «европейская» внешность артиста была очень востребована в фильмах 80-х годов – именно в это время наступил расцвет кинокарьеры мэтра. Особенно удачно артисту удавались роли характерных персонажей и криминальных героев, поэтому в этот период фильмография Лицитиса пополнилась детективами и лентами о великой отечественной войне. Однако какого-то определенного амплуа у артиста не было. А. Лицитис успешно играл роли бандитов и идейных граждан, германских шпионов и милиционеров, подлецов и романтических персонажей.



В СССР актеру принес славу фильм «Фаворит», где герой артиста жокей Аллан Йорк проводит собственное детективное расследование. Затем фильмография мэтра пополнилась такими лентами, как «Крепость», «Акванавты», военная кинокартина «Мерседес» уходит от погони», где Лицитис играет роль пленного немецкого солдата, «Долгая дорога в дюнах» и многие другие.



Запомнился персонаж Лицитиса и по сериалу «Узник замка Иф», отснятому по мотивам «Графа Монте-Кристо» А. Дюма.



Кинокартины с участием мэтра, отснятые в 90-х, тоже были успешными: Лицитис сыграл роли лорда Винтера в ленте «Мушкетеры 20 лет спустя» и маркиза де Во в знаменитом «Крестоносце».