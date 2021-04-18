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Как сложилась судьба Арниса Лицитиса, "русского" латыша в советском кино, сыгравший более 100 ролей

Как сложилась судьба Арниса Лицитиса, "русского" латыша в советском кино, сыгравший более 100 ролей (6 фото)

Автор:
18 апреля 2021 17:16
Метки: Арнис Лицитис   ЛАТЫШ   кино   роль   
1434
6
Арнис Лицитис – единственный актер латвийского происхождения, который сыграл в множестве советских и российских фильмов без дубляжа. И это неудивительно – именитый мэтр в совершенстве владеет русским языком. Судьба весьма благосклонна к артисту: его фильмография насчитывает более сотни успешных кинолент. Среди них такие шедевры, как «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Богач, бедняк», «Трудно быть Богом» и многие другие.
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Метки: Арнис Лицитис   ЛАТЫШ   кино   роль   
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2k
Kungs 2 часа назад
Мне больше Вия Артмане импонировала. От неё я никогда не слышал слова худого ни об СССР, ни о коммунистах, ни о русских, ни о России. Всегда была верна себе и не крутилась, как большинство наших латвийских артистов, словно флюгер на крыше... Увы, но в жизни многие актёры крайне далеки от тех персонажей, которых они играли в кино или каковыми они представляются зрителю.
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529
Шурман 9 минут назад
Самый хороший фильм это Одиночное плавание , наверное сегодня вечером гляну .
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92
Stazis Полчаса назад
... "Груз без маркировки" (1984г.) - отличный фильм, помню с детства.
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1k
cnob7 Час назад
Он был "чистокровным" американцем в советском кино. Долф Лундгрен был "чистокровным" русским в Голливудском. Вот так и снимали.
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285
Андрей Час назад
Хороший актёр!
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Alex Час назад
Очень нравится его роль Де Вильфора в "Узник замка Иф"
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