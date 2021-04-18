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Арнис Лицитис – единственный актер латвийского происхождения, который сыграл в множестве советских и российских фильмов без дубляжа. И это неудивительно – именитый мэтр в совершенстве владеет русским языком. Судьба весьма благосклонна к артисту: его фильмография насчитывает более сотни успешных кинолент. Среди них такие шедевры, как «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Богач, бедняк», «Трудно быть Богом» и многие другие.
Поговорка про яблоню и яблоко не всегда соответствует действительности, но в случае семьи артиста оправдала себя на 100 %. Родители А. Лицитиса – Хельга Лиците и Альфред Видениекс не мыслили жизни без театра и кино. Отец успешно снимался в киноролях и играл на театральной сцене, а мать была исполнительницей оперетт. Неудивительно, что судьба подрастающего Арниса была предопределена. Несмотря на ранний развод родителей и протесты матери против кинокарьеры сына, в 1970 году будущий мэтр отпраздновал окончание театрального факультета Латвийской консерватории. Сразу после окончания ВУЗа сразу поступил в театральную труппу Рижского русского драмтеатра.
Первую кинороль – солдата Лидаки в ленте «Заговор послов» юный актер сыграл еще в 1965 – м. В дальнейшем фильмография знаменитого мастера кино пополнилась огромным количеством успешных ролей.
Первую кинороль – солдата Лидаки в ленте «Заговор послов» юный актер сыграл еще в 1965 – м. В дальнейшем фильмография знаменитого мастера кино пополнилась огромным количеством успешных ролей.
Своеобразная «европейская» внешность артиста была очень востребована в фильмах 80-х годов – именно в это время наступил расцвет кинокарьеры мэтра. Особенно удачно артисту удавались роли характерных персонажей и криминальных героев, поэтому в этот период фильмография Лицитиса пополнилась детективами и лентами о великой отечественной войне. Однако какого-то определенного амплуа у артиста не было. А. Лицитис успешно играл роли бандитов и идейных граждан, германских шпионов и милиционеров, подлецов и романтических персонажей.
В СССР актеру принес славу фильм «Фаворит», где герой артиста жокей Аллан Йорк проводит собственное детективное расследование. Затем фильмография мэтра пополнилась такими лентами, как «Крепость», «Акванавты», военная кинокартина «Мерседес» уходит от погони», где Лицитис играет роль пленного немецкого солдата, «Долгая дорога в дюнах» и многие другие.
Запомнился персонаж Лицитиса и по сериалу «Узник замка Иф», отснятому по мотивам «Графа Монте-Кристо» А. Дюма.
Кинокартины с участием мэтра, отснятые в 90-х, тоже были успешными: Лицитис сыграл роли лорда Винтера в ленте «Мушкетеры 20 лет спустя» и маркиза де Во в знаменитом «Крестоносце».
В СССР актеру принес славу фильм «Фаворит», где герой артиста жокей Аллан Йорк проводит собственное детективное расследование. Затем фильмография мэтра пополнилась такими лентами, как «Крепость», «Акванавты», военная кинокартина «Мерседес» уходит от погони», где Лицитис играет роль пленного немецкого солдата, «Долгая дорога в дюнах» и многие другие.
Запомнился персонаж Лицитиса и по сериалу «Узник замка Иф», отснятому по мотивам «Графа Монте-Кристо» А. Дюма.
Кинокартины с участием мэтра, отснятые в 90-х, тоже были успешными: Лицитис сыграл роли лорда Винтера в ленте «Мушкетеры 20 лет спустя» и маркиза де Во в знаменитом «Крестоносце».
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Официальных браков у А. Лицитиса не было. Однако известно о трех серьезных любовных связях артиста, в том числе яркой истории любви с актрисой А. Самохиной. Яркий роман случился на съемках знаменитого «Узника» несмотря на то, что оба артиста на тот момент состояли в стабильных отношениях. Актеров настолько поглотили взаимные чувства, что вскоре об отнюдь не профессиональной связи знала вся труппа. Говорят, именно благодаря вспыхнувшей страсти Самохина столь блистательно сыграла роль Мерседес.
Однако чувства довольно быстро угасли, и пара рассталась.
Однако чувства довольно быстро угасли, и пара рассталась.
В 2004 году на съемках фильма «Бездельники» Лицитис знакомится с молодой актрисой Ингой Айзбалте, которая моложе его почти на 20 лет. Именно Инга была тем единственным человеком, который поддержал актера после потери жилья – правительство Латвии на законных основаниях лишило Лицитиса квартиры. Молодая возлюбленная, ни секунды не сомневаясь, предложила Арнису переехать на ее территорию. С тех пор пара живет вместе, это стабильные счастливые отношения.
Последним известным в России кинофильмом с участием Лицитиса считается комедия «Гастролеры» о жизни криминальной России, где мэтр сыграл роль полицейского. Сейчас мастер занимается преподаванием в международной киношколе, ездит на гастроли, сочиняет музыку и иногда играет в кинолентах.
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Метки: Арнис Лицитис ЛАТЫШ кино роль
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