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Билл Мюррей рассказал каково было сниматься в «Охотниках за привидениями» и «Дне сурка»

Билл Мюррей рассказал каково было сниматься в «Охотниках за привидениями» и «Дне сурка» (7 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 08:53
Сообщество : Кино
Метки: билл мюррей   день сурка   кино   охотники за привидениями   роль   съемка   фильм   
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Актёр рассказал, почему ему не нравится репетировать сцены перед съёмками и как его обманом заставили участвовать во вторых «Охотниках за привидениями».

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Метки: билл мюррей   день сурка   кино   охотники за привидениями   роль   съемка   фильм   
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