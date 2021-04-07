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Актёр рассказал, почему ему не нравится репетировать сцены перед съёмками и как его обманом заставили участвовать во вторых «Охотниках за привидениями».
2 апреля Билл Мюррей получил награду Maltin Modern Master Award на международном кинофестивале в Санта-Барбаре. В честь этого он дал интервью изданию Collider, а мы выбрали самые интересные цитаты актёра.
Он рассказал о начале своей карьеры, работе над «Охотниками за привидениями», своём отношении к репетициям и сотрудничестве с Уэсом Андерсоном. Выяснилось, что ему совсем не нравятся вторые «Охотники за привидениями», а на съёмках «Дня сурка» он часто ругался со своей партнёршей по фильму.
Он рассказал о начале своей карьеры, работе над «Охотниками за привидениями», своём отношении к репетициям и сотрудничестве с Уэсом Андерсоном. Выяснилось, что ему совсем не нравятся вторые «Охотники за привидениями», а на съёмках «Дня сурка» он часто ругался со своей партнёршей по фильму.
О переходе из шоу-бизнеса в Голливуд
Билл Мюррей в одном из выпусков Saturday Night Live, 1981 год
До начала актёрской карьеры Билл Мюррей был известным комиком. Сначала он выступал в Чикаго в составе комедийной труппы Second City, а затем его пригласили войти в актёрский состав популярной вечерней программы Saturday Night Live.
Очень быстро Мюррей стал любимцем публики. Его выступления и скетчи были одними из самых популярных в SNL, и актёра пригласили в Голливуд. Там он сыграл в комедии «Гольф-клуб» Харольда Рэмиса, а затем его взяли на главную роль в «Охотниках за привидениями».
Сам актёр вспоминает это время с теплотой. Он понял, что мог бы сниматься в кино ещё во время работы в Saturday Night Live.
До начала актёрской карьеры у меня уже была работа, которой я мог бы заниматься всю жизнь. Однажды вечером, выступая на сцене [Saturday Night Live], я подумал: «Эй, а ведь это неплохая работа. Я мог бы зарабатывать этим на хлеб». Именно тогда я решил, что буду сниматься в фильмах.
"Затем я пришёл к выводу, что чем больше удовольствия я получаю от работы, тем лучше с ней справляюсь. Я посмотрел на своих друзей и понял, что предел счастья — это работать там, где нравится. С тех пор я и снимаюсь в фильмах."
Очень быстро Мюррей стал любимцем публики. Его выступления и скетчи были одними из самых популярных в SNL, и актёра пригласили в Голливуд. Там он сыграл в комедии «Гольф-клуб» Харольда Рэмиса, а затем его взяли на главную роль в «Охотниках за привидениями».
Сам актёр вспоминает это время с теплотой. Он понял, что мог бы сниматься в кино ещё во время работы в Saturday Night Live.
До начала актёрской карьеры у меня уже была работа, которой я мог бы заниматься всю жизнь. Однажды вечером, выступая на сцене [Saturday Night Live], я подумал: «Эй, а ведь это неплохая работа. Я мог бы зарабатывать этим на хлеб». Именно тогда я решил, что буду сниматься в фильмах.
"Затем я пришёл к выводу, что чем больше удовольствия я получаю от работы, тем лучше с ней справляюсь. Я посмотрел на своих друзей и понял, что предел счастья — это работать там, где нравится. С тех пор я и снимаюсь в фильмах."
Билл Мюррей в фильме «Гольф-клуб»
Также Билл Мюррей признался, что сначала ему было нелегко сниматься в кино. На сцене он выступал перед зрителями и видел их реакцию, а на съёмках фильмов мог лишь догадываться, насколько удачно он сыграл.
Когда я рассказываю шутку или говорю что-то смешное на камеру и ещё девять месяцев не слышу смеха зрителей, я тяжело это переживаю. Внутри есть чувство, что что-то пошло не так, и ты гадаешь, почему не можешь нормально уснуть всё это время.
"Когда я иду на фильм со своим участием, такой эпизод может всплыть в моей голове, и я понимаю, что рассказал шутку, над которой никто не смеялся. А потом я вижу позитивную реакцию зрителей и успокаиваюсь. «Ох, слава богу это закончилось. Какое же это облегчение», — думаю я."
Когда я рассказываю шутку или говорю что-то смешное на камеру и ещё девять месяцев не слышу смеха зрителей, я тяжело это переживаю. Внутри есть чувство, что что-то пошло не так, и ты гадаешь, почему не можешь нормально уснуть всё это время.
"Когда я иду на фильм со своим участием, такой эпизод может всплыть в моей голове, и я понимаю, что рассказал шутку, над которой никто не смеялся. А потом я вижу позитивную реакцию зрителей и успокаиваюсь. «Ох, слава богу это закончилось. Какое же это облегчение», — думаю я."
Кроме того, Билл Мюррей рассказал о своём подходе к актёрской игре. По его словам, он лишь делает вид, что играет в кино легко и непринуждённо. На самом деле ему сложно поддерживать один и тот же образ на протяжении многих лет.
"Ну, играть самого себя не так легко. Кто-то недавно сказал мне: «Я посмотрел новый фильм с твоим участием. Надеюсь, тебе не заплатили, потому что ты просто играл самого себя». А я сразу парировал: «Знаешь, быть собой гораздо сложнее, чем ты думаешь. Почему бы тебе не попробовать сделать это?». Это не так-то и легко. Это часть жизненных трудностей."
"Ну, играть самого себя не так легко. Кто-то недавно сказал мне: «Я посмотрел новый фильм с твоим участием. Надеюсь, тебе не заплатили, потому что ты просто играл самого себя». А я сразу парировал: «Знаешь, быть собой гораздо сложнее, чем ты думаешь. Почему бы тебе не попробовать сделать это?». Это не так-то и легко. Это часть жизненных трудностей."
О работе над «Охотниками за привидениями»
Билл Мюррей считает, что без импровизаций «Охотники за привидениями» потеряли бы свой шарм. Именно поэтому он решил обойтись без репетиций перед съёмками — ему кажется, что не следует дотошно следовать сценарию во всём.
Не знаю, как можно репетировать сцены. Наверное, только если ты сам писал сценарий. Репетиции — для неудачников. Я думаю, что все актёры это понимают. Нам просто нравится идти на съёмочную площадку и делать своё дело. Сценарий — всего лишь два измерения. Он может быть очень хорош, но в нашем физическом мире, где ты стоишь, двигаешься, ходишь и говоришь, всегда происходит что-то неожиданное. Из этого и возникает скелет фильма.
Ваш фильм можно назвать безжизненным, если он весь сыгран только по сценарию, и актёры не принимают во внимание то, что происходит на момент съёмок. И чем больше ты замечаешь что-то во время съёмок и импровизируешь, тем живее становится сцена и сам фильм.
Кроме того, импровизировал не только Мюррей, но и все его коллеги по съёмочной площадке. Благодаря свободе в отыгрыше ролей актёры получали удовольствие от съёмок в «Охотниках за привидениями».
По признанию Билла Мюррея, только импровизированные шутки и взаимные подколы позволяли актёрскому составу поддерживать хорошее настроение на работе — иногда им было страшно от происходящего на съёмочной площадке.
Что касается импровизации, то Харольд Рэмис был мозгом «Охотников», Дэн Эйкройд — сердцем, Эрни Хадсон — душой, а я — ртом команды. Мне нужно было очень много говорить. Когда привидения в виде спецэффектов поднимали свои уродливые головы, я отрабатывал свою зарплату, комментируя происходящее.
Так я поднимал моральный дух команды перед лицом того, чего мы действительно боялись. На самом деле, даже декорации нас пугали. Съёмочная площадка была довольно пугающей, с мигающим электричеством и прочими вещами.
Не знаю, как можно репетировать сцены. Наверное, только если ты сам писал сценарий. Репетиции — для неудачников. Я думаю, что все актёры это понимают. Нам просто нравится идти на съёмочную площадку и делать своё дело. Сценарий — всего лишь два измерения. Он может быть очень хорош, но в нашем физическом мире, где ты стоишь, двигаешься, ходишь и говоришь, всегда происходит что-то неожиданное. Из этого и возникает скелет фильма.
Ваш фильм можно назвать безжизненным, если он весь сыгран только по сценарию, и актёры не принимают во внимание то, что происходит на момент съёмок. И чем больше ты замечаешь что-то во время съёмок и импровизируешь, тем живее становится сцена и сам фильм.
Кроме того, импровизировал не только Мюррей, но и все его коллеги по съёмочной площадке. Благодаря свободе в отыгрыше ролей актёры получали удовольствие от съёмок в «Охотниках за привидениями».
По признанию Билла Мюррея, только импровизированные шутки и взаимные подколы позволяли актёрскому составу поддерживать хорошее настроение на работе — иногда им было страшно от происходящего на съёмочной площадке.
Что касается импровизации, то Харольд Рэмис был мозгом «Охотников», Дэн Эйкройд — сердцем, Эрни Хадсон — душой, а я — ртом команды. Мне нужно было очень много говорить. Когда привидения в виде спецэффектов поднимали свои уродливые головы, я отрабатывал свою зарплату, комментируя происходящее.
Так я поднимал моральный дух команды перед лицом того, чего мы действительно боялись. На самом деле, даже декорации нас пугали. Съёмочная площадка была довольно пугающей, с мигающим электричеством и прочими вещами.
«Охотники за привидениями 2»
Также актёр подробно рассказал о работе над «Охотниками за привидениями 2». Изначально ему казалось, что эту историю не стоит продолжать — оригинальный фильм был самостоятельным произведением. Но продюсеры убедили его сыграть в сиквеле после удачной презентации концепта фильма.
Затем незадолго до съёмок Мюррей и его коллеги выяснили, что их попросту обманули: окончательная версия сценария не имела ничего общего с оригинальными планами на продолжение. Но отказываться было уже поздно — актёры уже подписали контракты.
Нас собрали вместе, чтобы рассказать нам отличную идею для продолжения. Я подумал: «Боже мой, из этого может что-то выгореть».
В конце выяснилось, что мы будем сниматься не в том фильме, который нам презентовали ранее. Они пригласили нас сняться под ложным предлогом. У Харольда Рэмиса была прекрасная идея, но когда начались съёмки, я пришёл на площадку и спросил у продюсеров: «Что это, чёрт возьми? Что вы нам подсунули?». Но производство уже началось, и нам пришлось думать, как выкручиваться из этой ситуации.
Сам Мюррей считает, что продолжение получилось гораздо хуже оригинала. На съёмках он почти не получал удовольствия, а сюжет оставил его в недоумении.
Затем незадолго до съёмок Мюррей и его коллеги выяснили, что их попросту обманули: окончательная версия сценария не имела ничего общего с оригинальными планами на продолжение. Но отказываться было уже поздно — актёры уже подписали контракты.
Нас собрали вместе, чтобы рассказать нам отличную идею для продолжения. Я подумал: «Боже мой, из этого может что-то выгореть».
В конце выяснилось, что мы будем сниматься не в том фильме, который нам презентовали ранее. Они пригласили нас сняться под ложным предлогом. У Харольда Рэмиса была прекрасная идея, но когда начались съёмки, я пришёл на площадку и спросил у продюсеров: «Что это, чёрт возьми? Что вы нам подсунули?». Но производство уже началось, и нам пришлось думать, как выкручиваться из этой ситуации.
Сам Мюррей считает, что продолжение получилось гораздо хуже оригинала. На съёмках он почти не получал удовольствия, а сюжет оставил его в недоумении.
О сотрудничестве с Уэсом Андерсоном
В интервью Collider Билл Мюррей также рассказал о давнем сотрудничестве с Уэсом Андерсоном. Он сыграл в восьми фильмах режиссёра, включая «Академию Рашмор», «Водную жизнь» и «Отель Гранд Будапешт».
Актёр считает Андерсона одним из лучших постановщиков современности. По словам Мюррея, они дружат уже больше двадцати лет. И всё началось с заочного согласия на участие в «Академии Рашмор».
Я получил от своего агента кучу писем с приложенной кассетой фильма «Бутылочная ракета» (дебютный фильм Уэса Андерсона — DTF). У меня, наверное, самая большая коллекция кассет с этим фильмом, а я его так и не посмотрел. У меня попросту не было на это времени. Наконец, мне прислали сценарий «Академии Рашмор» и спросили: «Вы бы хотели встретиться с режиссёром фильма?». И я ответил: «В этом нет необходимости».
Продюсеры действительно хотели, чтобы я сыграл в этом фильме, и они удивились моему ответу. А я сказал: «Режиссёр точно знает, что он хочет снять». Когда я прочитал сценарий фильма, я понял, что имею дело с таким человеком. И продюсеры спросили ещё раз: «Не хотели бы встретиться с ним?». Я сказал им: «В этом нет никакой необходимости. Когда начнутся съёмки?».
Билл Мюррей заявил, что считает себя счастливчиком — ему удалось поработать с Уэсом Андерсоном почти во всех его фильмах. Актёру очень нравится стиль Андерсона, и он считает, что каждая новая работа режиссёра получается лучше предыдущей.
Мюррей также сыграл одну из главных ролей в новом фильме Андерсона — «Французском вестнике». Картина выйдет позже в этом году.
Актёр считает Андерсона одним из лучших постановщиков современности. По словам Мюррея, они дружат уже больше двадцати лет. И всё началось с заочного согласия на участие в «Академии Рашмор».
Я получил от своего агента кучу писем с приложенной кассетой фильма «Бутылочная ракета» (дебютный фильм Уэса Андерсона — DTF). У меня, наверное, самая большая коллекция кассет с этим фильмом, а я его так и не посмотрел. У меня попросту не было на это времени. Наконец, мне прислали сценарий «Академии Рашмор» и спросили: «Вы бы хотели встретиться с режиссёром фильма?». И я ответил: «В этом нет необходимости».
Продюсеры действительно хотели, чтобы я сыграл в этом фильме, и они удивились моему ответу. А я сказал: «Режиссёр точно знает, что он хочет снять». Когда я прочитал сценарий фильма, я понял, что имею дело с таким человеком. И продюсеры спросили ещё раз: «Не хотели бы встретиться с ним?». Я сказал им: «В этом нет никакой необходимости. Когда начнутся съёмки?».
Билл Мюррей заявил, что считает себя счастливчиком — ему удалось поработать с Уэсом Андерсоном почти во всех его фильмах. Актёру очень нравится стиль Андерсона, и он считает, что каждая новая работа режиссёра получается лучше предыдущей.
Мюррей также сыграл одну из главных ролей в новом фильме Андерсона — «Французском вестнике». Картина выйдет позже в этом году.
О съёмках «Дня сурка»
Из всех воспоминаний, связанных с «Днём сурка», Билл Мюррей выделяет конфликты со своей партнёршей по фильму Энди Макдауэлл. Актёр заявил, что съёмки проходили тяжело, и за семнадцать недель съёмок он так и не нашёл с ней общий язык.
Также Мюррей признался, что часто терял терпение на съёмочной площадке, когда Макдауэлл опаздывала на работу из-за долгой укладки своих волос.
Энди Макдауэлл сводила меня с ума. Все на съёмочной площадке ждали, когда она уложит свои волосы. Дело в том, что у неё самые лучшие волосы, которые вы можете увидеть в своей жизни. И нужно было просто сдаться и ждать, потому что её прическа была отпадной. Но она действительно сводила меня с ума.
Я много раз думал о том, что нужно бы перед ней извиниться, потому что я действительно терял терпение. [...] Но я бы хотел сказать, что она очень хорошо сыграла в фильме. Даже лучше, чем очень хорошо. Просто великолепно. Съёмки всё же были трудными. Ей тоже было тяжело, тем более ей приходилось иметь дело с этими волосами.
Также Мюррей признался, что часто терял терпение на съёмочной площадке, когда Макдауэлл опаздывала на работу из-за долгой укладки своих волос.
Энди Макдауэлл сводила меня с ума. Все на съёмочной площадке ждали, когда она уложит свои волосы. Дело в том, что у неё самые лучшие волосы, которые вы можете увидеть в своей жизни. И нужно было просто сдаться и ждать, потому что её прическа была отпадной. Но она действительно сводила меня с ума.
Я много раз думал о том, что нужно бы перед ней извиниться, потому что я действительно терял терпение. [...] Но я бы хотел сказать, что она очень хорошо сыграла в фильме. Даже лучше, чем очень хорошо. Просто великолепно. Съёмки всё же были трудными. Ей тоже было тяжело, тем более ей приходилось иметь дело с этими волосами.
Почему Билл Мюррей не снимает фильмы и не пишет сценарии
За всю карьеру Билл Мюррей снял лишь один фильм — «Быстрые перемены», которые вышли в 1990 году. С тех пор актёр больше не брал на себя роль постановщика. К сценариям он тоже приступает редко: несмотря на свой талант комика, Мюррей написал всего несколько оригинальных сценариев в соавторстве.
При этом он заявил, что ему нравится и придумывать истории, и снимать фильмы. Но плотный график и нехватка времени не позволяют ему приступить к своему творчеству.
Я думаю, что мне стоит писать сценарии. Мне бы хотелось стать писателем. Я могу придумать что-то отдельное вроде диалогов и некоторых сцен, но написать сценарий к полнометражному фильму — совсем другое дело. В этом я пока не преуспел.
Мне очень понравилось снимать «Быстрые перемены», и тогда я думал, что буду постоянно работать режиссёром. Мне нравится работать с актёрами, я их понимаю. И тогда я думал: «Я смогу этим заниматься». Но моя жизнь за это время изменилась, и на съёмки понадобится определённое время. У меня не осталось свободного времени, чтобы снимать что-то своё.
Но есть люди, которые делают это постоянно. В прошлом году Клинт Иствуд снял свой новый фильм, а ведь ему за 90 лет. Не знаю, как он это делает, но он продолжает заниматься этим.
В конце интервью Билл Мюррей заявил, что может в будущем вернуться к режиссуре. На это его вдохновляют талантливые постановщики, с которыми он работал.
Мне очень повезло работать с такими режиссёрами, как София Коппола, Джим Джармуш, Уэс Андерсон и Рубен Фляйшер, который снял «Зомбилэнд». Думаю, что другие актёры смотрят на меня и думают: «Ох уж этот ходячий труп. Как ему удаётся работать с такими людьми? Что он вообще такого сделал? А разве он уже не умер?».
Но я думаю, что могу приступить к режиссуре. Может, дым развеется, и я смогу сфокусироваться. Может, я научусь кое-чему от тех режиссёров, которые знают, что они снимают.
При этом он заявил, что ему нравится и придумывать истории, и снимать фильмы. Но плотный график и нехватка времени не позволяют ему приступить к своему творчеству.
Я думаю, что мне стоит писать сценарии. Мне бы хотелось стать писателем. Я могу придумать что-то отдельное вроде диалогов и некоторых сцен, но написать сценарий к полнометражному фильму — совсем другое дело. В этом я пока не преуспел.
Мне очень понравилось снимать «Быстрые перемены», и тогда я думал, что буду постоянно работать режиссёром. Мне нравится работать с актёрами, я их понимаю. И тогда я думал: «Я смогу этим заниматься». Но моя жизнь за это время изменилась, и на съёмки понадобится определённое время. У меня не осталось свободного времени, чтобы снимать что-то своё.
Но есть люди, которые делают это постоянно. В прошлом году Клинт Иствуд снял свой новый фильм, а ведь ему за 90 лет. Не знаю, как он это делает, но он продолжает заниматься этим.
В конце интервью Билл Мюррей заявил, что может в будущем вернуться к режиссуре. На это его вдохновляют талантливые постановщики, с которыми он работал.
Мне очень повезло работать с такими режиссёрами, как София Коппола, Джим Джармуш, Уэс Андерсон и Рубен Фляйшер, который снял «Зомбилэнд». Думаю, что другие актёры смотрят на меня и думают: «Ох уж этот ходячий труп. Как ему удаётся работать с такими людьми? Что он вообще такого сделал? А разве он уже не умер?».
Но я думаю, что могу приступить к режиссуре. Может, дым развеется, и я смогу сфокусироваться. Может, я научусь кое-чему от тех режиссёров, которые знают, что они снимают.
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