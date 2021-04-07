За всю карьеру Билл Мюррей снял лишь один фильм — «Быстрые перемены», которые вышли в 1990 году. С тех пор актёр больше не брал на себя роль постановщика. К сценариям он тоже приступает редко: несмотря на свой талант комика, Мюррей написал всего несколько оригинальных сценариев в соавторстве.



При этом он заявил, что ему нравится и придумывать истории, и снимать фильмы. Но плотный график и нехватка времени не позволяют ему приступить к своему творчеству.



Я думаю, что мне стоит писать сценарии. Мне бы хотелось стать писателем. Я могу придумать что-то отдельное вроде диалогов и некоторых сцен, но написать сценарий к полнометражному фильму — совсем другое дело. В этом я пока не преуспел.



Мне очень понравилось снимать «Быстрые перемены», и тогда я думал, что буду постоянно работать режиссёром. Мне нравится работать с актёрами, я их понимаю. И тогда я думал: «Я смогу этим заниматься». Но моя жизнь за это время изменилась, и на съёмки понадобится определённое время. У меня не осталось свободного времени, чтобы снимать что-то своё.



Но есть люди, которые делают это постоянно. В прошлом году Клинт Иствуд снял свой новый фильм, а ведь ему за 90 лет. Не знаю, как он это делает, но он продолжает заниматься этим.





В конце интервью Билл Мюррей заявил, что может в будущем вернуться к режиссуре. На это его вдохновляют талантливые постановщики, с которыми он работал.



Мне очень повезло работать с такими режиссёрами, как София Коппола, Джим Джармуш, Уэс Андерсон и Рубен Фляйшер, который снял «Зомбилэнд». Думаю, что другие актёры смотрят на меня и думают: «Ох уж этот ходячий труп. Как ему удаётся работать с такими людьми? Что он вообще такого сделал? А разве он уже не умер?».



Но я думаю, что могу приступить к режиссуре. Может, дым развеется, и я смогу сфокусироваться. Может, я научусь кое-чему от тех режиссёров, которые знают, что они снимают.