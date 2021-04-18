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Маленький котёнок, которого хотели усыпить, спасён волонтерами

Маленький котёнок, которого хотели усыпить, спасён волонтерами (10 фото)

Автор:
18 апреля 2021 07:43
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: добро   котята   люди   питомник   
231
10
Волонтёры Best Friends Felines - службы спасения кошек и котят дарят новую жизнь сотням несчастных животных, недавно они спасли котенка по имени Лулу.
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Метки: добро   котята   люди   питомник   
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VikaR 2 часа назад
Дай Бог счастья и здоровья волонтерам, хозяевам и Лулу
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