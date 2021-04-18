Маленький котёнок, которого хотели усыпить, спасён волонтерами

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Волонтёры Best Friends Felines - службы спасения кошек и котят дарят новую жизнь сотням несчастных животных, недавно они спасли котенка по имени Лулу.
Крайне истощенного котенка по имени Лулу (вместе с остальными братьями и сёстрами) принесли к ветеринару хозяева для усыпления.
«Лулу изобиловала блохами, была заражена анкилостомами, она была полностью истощенной и местами лысой, так как котята были настолько голодны, что ели шерсть друг друга».
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Волонтеры забрали Лулу в приют, она весила всего 300 г, несколько месяцев ее пришлось лечить, после выздоровления она была усыновлена и теперь у неё любящая семья и прекрасный дом.
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