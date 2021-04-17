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О времена, о нравы, достаточно какому-нибудь актеру или актрисе даже не средней руки, засветиться в пару фильмах, как он сразу становиться совестью нации. Раздает интервью, где начинает поучать, как нужно правильно жить (спойлер, как в Америке), что наша история немного неправильна и мы должны непременнейше каяться. Что говорить, если даже Трескунов (простите меня) выступил в роли мудрого папеньки.
И видимо очередь дошла и до Данила светоча Козловского. В интервью Ирине Шихман, он поделился своими мыслями, и не зря говорили древние, - молчание золото. Немного о самой ведущей, это та самая Ирина, разумеется либералка и демократка, которая обвинила доктора Мясникова в том, что он попросил деньги за свое интервью. И когда Мясников, сказал, что это ложь и он никогда не просил каких-то денег и он может это доказать, Ира технично слила тему.
Это я к чему, чтобы вы понимали уровень неполживости.
И вот два светоча Козловский и Шихман, делают интервью. Пропустим, разговор про роли, Даня какие роли назови хоть одну свою работу, которой можно поставить хотя бы тройку, вы же нигде не играете, вы одинаковые во всех фильмах и сериалах. Извините сорвалось. Пропустим, разговор о том, кто кого там бросил, я даже трогать это не хочу, там у них настолько свободные нравы, что даже Калигула покраснел бы. А давайте сразу перейдем к тому моменту, где Козловский начинает чернить СССР.
Это я к чему, чтобы вы понимали уровень неполживости.
И вот два светоча Козловский и Шихман, делают интервью. Пропустим, разговор про роли, Даня какие роли назови хоть одну свою работу, которой можно поставить хотя бы тройку, вы же нигде не играете, вы одинаковые во всех фильмах и сериалах. Извините сорвалось. Пропустим, разговор о том, кто кого там бросил, я даже трогать это не хочу, там у них настолько свободные нравы, что даже Калигула покраснел бы. А давайте сразу перейдем к тому моменту, где Козловский начинает чернить СССР.
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Дело в том, что сейчас продюсирует фильм "Чернобыль", и конечно в стиле Гузель Яхиной, показал, что СССР это империя зла, что только в Советском Союзе были аварии, что людей не жалели, короче все то же самое. Уф, как им уже самим не надоело, вы когда СССР оставите в покое?
Вы которые ничего не умеете, вы даже сами заработать не можете, постоянно клянчите бюджетные деньги. Так и здесь фильм "Чернобыль" спонсируется государством, коммон Козловский, ты же такой успешный, а зачем тебе тогда бюджетные деньги, снимай на свои, ты же за капитализм.
Что вы все к Чернобылю прицепились, почему бы не снять про Фукусиму?
Ну коммон, давай покажи в фильме, как Япония построена на тотальной лжи, как они долгое время скрывали масштабы аварии, и представь Данилка, до сих пор не ликвидировали аварию.
Более того, в мировой океан с Фукусимы сольют миллион тонн радиоактивной воды, бери камеру Козловский снимай про это. Молчание, потом шепот Сталин, Гулак, Колыма, империя зла.
Потом мы удивляемся откуда взялась Гузель Яхина и кто её продвигает.
Вся эта тусовка она закодирована ненавистью к СССР, они будут тратить бюджетные деньги, чтобы опять охаять Советский Союз, но в упор не будут видеть то, что происходит сейчас.
Например, снимите и расскажите, как так получилось, что центр "Зимняя вишня", прошел всевозможные инспекции и проверки, хотя у них даже огнетушителей не было.
Вы которые ничего не умеете, вы даже сами заработать не можете, постоянно клянчите бюджетные деньги. Так и здесь фильм "Чернобыль" спонсируется государством, коммон Козловский, ты же такой успешный, а зачем тебе тогда бюджетные деньги, снимай на свои, ты же за капитализм.
Что вы все к Чернобылю прицепились, почему бы не снять про Фукусиму?
Ну коммон, давай покажи в фильме, как Япония построена на тотальной лжи, как они долгое время скрывали масштабы аварии, и представь Данилка, до сих пор не ликвидировали аварию.
Более того, в мировой океан с Фукусимы сольют миллион тонн радиоактивной воды, бери камеру Козловский снимай про это. Молчание, потом шепот Сталин, Гулак, Колыма, империя зла.
Потом мы удивляемся откуда взялась Гузель Яхина и кто её продвигает.
Вся эта тусовка она закодирована ненавистью к СССР, они будут тратить бюджетные деньги, чтобы опять охаять Советский Союз, но в упор не будут видеть то, что происходит сейчас.
Например, снимите и расскажите, как так получилось, что центр "Зимняя вишня", прошел всевозможные инспекции и проверки, хотя у них даже огнетушителей не было.
И конечно, Козловский не мог, не сказать про современную Россию. Что можно сказать про страну, где ты даже не средний артист, стал знаменитым, получаешь кучу денег, за государственные деньги, снимаешь фильмы. Ну, коммон ребята! Конечно её надо охаить!
И Данила в духе Ахеджаковой, поделился как ему тяжело России, а вот в Америке благодать, а вот у нас тридцать седьмой год вернулся.
Молодец Козловский! Недаром ты с Бортич вместе снимался, у вас даже и мысли одинаковые.
Скажу от себя, я как только вижу фильм с участием Козловского, то на сто процентов знаю, что это категорически нельзя смотреть, и даже зачастую не из-за сценария, а из-за игры самого Данилы. Может лучше, чем с выпученными глазами рассказывать, какая у нас плохая страна и её история, пойти и не много подучится актерскому мастерству.
И Данила в духе Ахеджаковой, поделился как ему тяжело России, а вот в Америке благодать, а вот у нас тридцать седьмой год вернулся.
Молодец Козловский! Недаром ты с Бортич вместе снимался, у вас даже и мысли одинаковые.
Скажу от себя, я как только вижу фильм с участием Козловского, то на сто процентов знаю, что это категорически нельзя смотреть, и даже зачастую не из-за сценария, а из-за игры самого Данилы. Может лучше, чем с выпученными глазами рассказывать, какая у нас плохая страна и её история, пойти и не много подучится актерскому мастерству.
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Метки: СССР Чернобыль Яхина козловский шихман
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Да это говно за деньги скажет все что угодно.
- а вы видели обзоры про фильмы со своим участием?
- да, видел. Как там его зовут?
- бэдкомедиан.
- ах, да. точно. А имя есть у него?
Ну типа надо показать всю ничтожность блогера. Типа кто там его знает и запоминает, да и вообще всякие ничтожества знать не надо, типа я же король, и не обязан знать быдло-плебеев.
Да и насрать что фильм с ним посмотрит миллион, а бэдкомедиан выпистит за это время 20 роликов и каждый по 10 млн.
Мне этот торговец еплом не просто не импонирует, он мне глубоко неприятен.