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Коммон это же Козловский. Как Данила в интервью Ирине Шихман, разоблачал СССР и современную Россию

Коммон это же Козловский. Как Данила в интервью Ирине Шихман, разоблачал СССР и современную Россию (1 фото)

Автор:
17 апреля 2021 16:06
Метки: СССР   Чернобыль   Яхина   козловский   шихман   
322
1
О времена, о нравы, достаточно какому-нибудь актеру или актрисе даже не средней руки, засветиться в пару фильмах, как он сразу становиться совестью нации. Раздает интервью, где начинает поучать, как нужно правильно жить (спойлер, как в Америке), что наша история немного неправильна и мы должны непременнейше каяться. Что говорить, если даже Трескунов (простите меня) выступил в роли мудрого папеньки.

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Метки: СССР   Чернобыль   Яхина   козловский   шихман   
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15  комментариев
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5k
Иван Автор поста 2 часа назад
Что за странный «рупор»у нас в последнее время появился в лице комедиантов? ))
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3k
Сергей 9 минут назад
Не,ну нынешнюю власть дерьмом облить ,это да,достойна.но не этому [мат] размышлять и тем более п@@ть о СССР.его там даже в проекте не было.мудак.
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4k
КремлеКот 11 минут назад
Я сразу поставил на нём крест, когда он после своего очередного режиссёрского "шедевра" очень обиделся на зрителей, которым этот "шедевр" вдруг не понравился.
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26k
Антон 22 минуты назад
Что-то последнее время Ирина гостями не балует. Раньше учёные ходили, физики, антропологи. Теперь всякие козловские. Я на ютубе увидел уведомление о новом видео, сначала порадовался, потом посмотрел, кто гость - в топку. Так и не в курсе, о чём там болтали.
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Этот борец за историческую справедливость ничего не хочет сказать о своей роли князя Олега в "Викингах"? Как русский князь жил в церкви, летал на воздушном шаре и нападал на Норвегию?
Да это говно за деньги скажет все что угодно.
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202
Васёк Л. Час назад
Казёл_овский это чередной высерыш от современной киносрани...
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616
Gleb_Skameikin Час назад
Козловский еще за Дукалиса и Ларина не ответил, ирод
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2k
Frank Borman Час назад
Ок, вей! Шихман, Козловский, Соловьев, П@зднер. Только из уст еврея и можно узнать правду о России.
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6k
sumrаknn Час назад
Полностью согласен. Увидел козлоподобную фамилию - обходи стороной. То что я знаю про его фильмы - все они очерняют Россию и СССР. Да и сам этот персонаж в жизни - гамно. Чего стоит только этот эпизод из его интервью.
- а вы видели обзоры про фильмы со своим участием?
- да, видел. Как там его зовут?
- бэдкомедиан.
- ах, да. точно. А имя есть у него?
Ну типа надо показать всю ничтожность блогера. Типа кто там его знает и запоминает, да и вообще всякие ничтожества знать не надо, типа я же король, и не обязан знать быдло-плебеев.
Да и насрать что фильм с ним посмотрит миллион, а бэдкомедиан выпистит за это время 20 роликов и каждый по 10 млн.
Мне этот торговец еплом не просто не импонирует, он мне глубоко неприятен.
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201k
Барон Мюнхгаузен sumrаknn 19 минут назад
Меня ещё передёргивает при фамилии Петров....
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3k
Сергей Барон Мюнхгаузен 7 минут назад
Я думал это один и тот же человек.
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9k
K7OO Час назад
Ну а что, наговорит сейчас всякой антироссийской хрени, поедет на Запад, всех там порвет и станет мега-звездой мирового масштаба. Вон, Серебряков не даст соврать.)
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233
Василий Петрович K7OO Час назад
Серебряков мощно загадил себя, очень мощно...
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