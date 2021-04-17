Дело в том, что сейчас продюсирует фильм "Чернобыль", и конечно в стиле Гузель Яхиной, показал, что СССР это империя зла, что только в Советском Союзе были аварии, что людей не жалели, короче все то же самое. Уф, как им уже самим не надоело, вы когда СССР оставите в покое?



Вы которые ничего не умеете, вы даже сами заработать не можете, постоянно клянчите бюджетные деньги. Так и здесь фильм "Чернобыль" спонсируется государством, коммон Козловский, ты же такой успешный, а зачем тебе тогда бюджетные деньги, снимай на свои, ты же за капитализм.



Что вы все к Чернобылю прицепились, почему бы не снять про Фукусиму?



Ну коммон, давай покажи в фильме, как Япония построена на тотальной лжи, как они долгое время скрывали масштабы аварии, и представь Данилка, до сих пор не ликвидировали аварию.



Более того, в мировой океан с Фукусимы сольют миллион тонн радиоактивной воды, бери камеру Козловский снимай про это. Молчание, потом шепот Сталин, Гулак, Колыма, империя зла.



Потом мы удивляемся откуда взялась Гузель Яхина и кто её продвигает.



Вся эта тусовка она закодирована ненавистью к СССР, они будут тратить бюджетные деньги, чтобы опять охаять Советский Союз, но в упор не будут видеть то, что происходит сейчас.



Например, снимите и расскажите, как так получилось, что центр "Зимняя вишня", прошел всевозможные инспекции и проверки, хотя у них даже огнетушителей не было.