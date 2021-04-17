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Стремясь к заветной популярности легко переступить черту. Так «творчеством» рэпера Моргенштерна, наконец-то, заинтересовалось Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве.
Ещё в конце марта Лига безопасного интернета настаивала на проведении компетентными органами проверки деятельности и, так называемого, «творчества» рэпера Моргенштерна, на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.
Но последней каплей в чаше терпения стало официальное заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. Он сообщил, что в клипах «Розовое вино-2» и Family наркотики не только упоминаются, но и открыто пропагандируются.
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Заявление приняли, административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ в отношении рэпера возбудили. Если будет доказано, что Моргенштерн рекламировал или пропагандировал наркотические вещества, то рэперу грозит штраф до 1 млн рублей.
Защищать интересы музыканта будет адвокат Сергей Жорин. Адвокат уже язвительно заметил, что "теперь не только управление по контролю за оборотом наркотиков, но и экспертам и суду, придется детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, пересмотреть несколько раз эти видеоролики, ознакомиться с другим творчеством. В этой связи мы желаем приятного просмотра".
Впрочем, это не первое уголовное дело скандального рэпера. То он непристойную рекламу банка снимет, то и вовсе текст песни сплагиатит. Ну а нам остаётся только ждать, чем закончится этот суд и когда же Моргенштерн наконец завершит свою карьеру.
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Метки: Моргинштерн наркотики пропаганда рэп суд шоу бизес
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Да пох ему на этот штраф.
Его закрыть нужно. Если не на киче, то в психушке.
У него эта статья на лбу написана.
Вот насмешили)))
Он в неделю десятку просаживает! Ему этот лям капля в море.
Да. Я старый уже. Может чего не понимаю в новом творчестве... Но много стало воплей про него. Посмотрел. Всё правильно! Это тело должно быть наказано. Явный перебор, пропаганда говна и бесовщина. Ну... По закону пропаганду бесовщины не "пришить", а вот пропаганду наркотиков и разного всякого незаконнного можно. И нужно!