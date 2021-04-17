FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4802 поста • 659 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
На Моргенштерна возбудили уголовное дело, в этот раз за пропаганду наркотиков

На Моргенштерна возбудили уголовное дело, в этот раз за пропаганду наркотиков (5 фото)

Автор:
17 апреля 2021 15:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Моргинштерн   наркотики   пропаганда   рэп   суд   шоу бизес   
1132
5
Стремясь к заветной популярности легко переступить черту. Так «творчеством» рэпера Моргенштерна, наконец-то, заинтересовалось Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Моргинштерн   наркотики   пропаганда   рэп   суд   шоу бизес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
680
Гарик 2 часа назад
Сотрите пожалуйста это дерьмо с медийного пространства навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201k
Барон Мюнхгаузен 11 минут назад
Штраф? Миллион?
Да пох ему на этот штраф.
Его закрыть нужно. Если не на киче, то в психушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель 11 минут назад
А почему за оскорбления чувств верующих уголовное дело не заводят?
У него эта статья на лбу написана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Toxictofa 15 минут назад
Штраф до 1 миллиона???
Вот насмешили)))
Он в неделю десятку просаживает! Ему этот лям капля в море.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Максим Т. 17 минут назад
Давно пора это легоголовое к ногтю прижать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Сергей 18 минут назад
вот мы не спешно и приближаемся к цензуре.... сразу запретят в медийном пространстве Моргенштерна (дай бох, что бы все его "творчество"), потом Бузову, а потом..... комиссия из старых пердунов будет решать, что слушать и что смотреть всем. С учетом настоящих тенденций, из разрешённого останется только кино времен СССР, российское кино, отснятое за бюджетные деньги и передачи про РПЦ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergei Ogarkov Полчаса назад
Розовое вино-2. Меня хватило на 30 секунд. Скажите, как этот пзц они слушают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
СезарДеБанан Полчаса назад
То есть они всё таки разобрали, что он поёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex Полчаса назад
Сколько можно постить этого петуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Artem Zverev 44 минуты назад
так административное, это не уголовное дела, по административке не посадют, а вот по уголовному еще как лет на 8
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! 58 минут назад
А занять денег на все это можно в "Альфа-банке"!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сложные Щи Час назад
блёвань
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
Sanek Час назад
Вижу пост про этого долбоящера - ставлю минус. Хватит уже его рекламировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All Час назад
давно пора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
X Æ A-12 Час назад
На опыты его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Час назад
Это тело мне крайне неприятно, само по себе. Изучил его "творчеество" потому, что слишком много где "на слуху" и для себя понял, что правильно возбудили дело. Вроде бы как мне нет дала до "творчества" таких вот. Их полно.
Да. Я старый уже. Может чего не понимаю в новом творчестве... Но много стало воплей про него. Посмотрел. Всё правильно! Это тело должно быть наказано. Явный перебор, пропаганда говна и бесовщина. Ну... По закону пропаганду бесовщины не "пришить", а вот пропаганду наркотиков и разного всякого незаконнного можно. И нужно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Час назад
Это тело мне крайне неприятно, само по себе. Изучил его "творчеество" потому, что слишком много где "на слуху" и для себя понял, что правильно возбудили дело. Вроде бы как нет мне дала до "створчества" таких вот. Да. Я старый уже. Может чего не понимаю в новом творчестве... Но много стало воплей про него. Посмотрел. в\Всё правильно! Это тело должно быть наказано. Явный перебор. пропаганда говна и бесовщина. Ну... П закону пропаганду бесовщины не "пришить", а вот пропаганду наркотиков и разного всякого незаконнного можно. И нужно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Час назад
Не понимаю, зачем надо постить что-либо связанное с этим животным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
645
igor_kvik 2 часа назад
Блевотный гамадрил. Хотя нет, животные лучше этих [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Максим Т. igor_kvik 16 минут назад
Хватит оскорблять животный мир!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
arcush 2 часа назад
Прикольно... Ежели супротив обнуленного, то найдут статью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Shtoppi 2 часа назад
Глядя на фотки в посте, нормальному человеку сделать выводы о том что изображенный на них примат, или психически не здоров, или "торчит", а возможно и то и другое сразу, вполне можно без подсказок из вне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Shtoppi Час назад
И то и другое там одновременно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно" Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно" В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю На кого похожи теперь Элджей и Ивлеева знают и дети, а как смотрелись звёзды, пока не взошли и не образовали тандем в зените славы На кого похожи теперь Элджей и Ивлеева знают и дети, а как смотрелись звёзды, пока не взошли и... Женщину из Перми посадили за интим с подростком Женщину из Перми посадили за интим с подростком 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
4
30
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
91
142
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Маразм крепчал
0
11
Маразм крепчал
Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами
1
54
Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#приколы#СССР#комментарии#автомир#аварии#факты#Украина
#фото#подборка#люди#животные#сша#сатира#прикольные#истории#в мире#красота
#история#картинки#прикол#забавно#кино#соцсети#природа#смешные#интересное#gif

На что жалуетесь?

Вернуться