15 угарных моментов, когда здравый смысл взял выходной

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Есть ситуации, которые в очередной раз доказывают, что люди - это самые странные существа на планете. Иногда наши поступки не подчиняются законам логики. И когда мы видим эти невероятные моменты, очень хочется поинтересоваться: "Вы серьёзно?"
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