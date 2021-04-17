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15 угарных моментов, когда здравый смысл взял выходной

15 угарных моментов, когда здравый смысл взял выходной (16 фото)

Автор:
17 апреля 2021 21:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Здравый   выходной   логика   моменты   поступки   смысл   угарные   
4423
16

Есть ситуации, которые в очередной раз доказывают, что люди - это самые странные существа на планете. Иногда наши поступки не подчиняются законам логики. И когда мы видим эти невероятные моменты, очень хочется поинтересоваться: "Вы серьёзно?"

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Метки: Здравый   выходной   логика   моменты   поступки   смысл   угарные   
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5  комментариев
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
какие же неимоверно тупые, скучные и главное, ненужные надписи.
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4k
Очень Злой 10 минут назад
Автомобиль в крыше куёвый фотошоп.
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32k
Nefrion 17 минут назад
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953
™!я нА даЧе!™ Полчаса назад
Комментарий к фото
Как, как... С трупа!
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14k
vikklu 2 часа назад
Интересно, а что мешает оторвать этот сигнальный ярлык от пластиковой упаковки? Ну, кроме совести, конечно. А если есть совесть, то он и не нужен.
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