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В мурманской области разгорелся скандал из-за повара в купальнике

В мурманской области разгорелся скандал из-за повара в купальнике (7 фото)

Автор:
17 апреля 2021 13:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Апатиты   Девушка   Мурманская область   дресс-код   купальник   повар   фото   
1919
7
Провокационное фото сделал поставщик продуктов.
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Источник:

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Метки: Апатиты   Девушка   Мурманская область   дресс-код   купальник   повар   фото   
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16  комментариев
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4k
KonstantinK Час назад
Не совсем понял, в чём тут собственно проблема?
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6
сергей костромин 2 минуты назад
коменты огонь
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729
Миша 8 минут назад
Садо-мазо какое то, вся в синяках. Подделка.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Это ж какой презираемой мразью надо быть, чтобы вот так вот подло сфотать и выложить на всеобщее обозрение! Такое может сделать только конченое чмо, дрочер, на которого ни одна женщина не посмотрит. Вот от злобы и отчаяния и решил гадить.
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208
KUZ,MA Полчаса назад
А этот Антон не "голубых кровей" случаем?
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Гнать после этого грязной тряпкой этого поставщика продуктов. Пускай сцука свои склады фотографирует. Повар наверное что-то у этого говнюка не приняла из-за качества товара и он так падла решил отиграться.
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16k
MarkovAlexandr 41 минуту назад
Фотограф крыса, хайпожор дырявый! Непосредственно рядом с девушкой 3 нагревательных прибора! Что вы от неё хотите? Человек просто не хочет получить тепловой удар. Аналогии с пляжем вообще неуместны - на пляже ты лежишь, отдыхаешь, а не работаешь. Попробуйте отработать полную смену при температуре воздуха в комнате около +45 или +50, а потом критикуйте. У неё и так от перчаток дерматит может появится, а в маске весь день тоже пытка ещё та!
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5k
zulluz 47 минут назад
я бы сменил поставщика продуктов, а девочку оставил, пусть готовит если ей так удобно
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1k
просто программист 50 минут назад
"А как вы считаете, допустимо ли в таком виде работать поварам на кухне" - для таких даже желательно
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34
manul74 Час назад
почему скандал?
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6k
Pillin Alex Час назад
Реклам с расчётом на то, что мужская часть Апатитов потопает в эту шаурмячную заценить повара?
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4k
Sanar Pillin Alex Час назад
Там большая часть населения вахтовики, так что может и сработает)))
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7k
Alex Djeff Час назад
А есть видео как она готовит? Друг спрашивает...
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5k
Vadim Час назад
И чо?
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