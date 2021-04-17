В мурманской области разгорелся скандал из-за повара в купальнике

"3 соуса что творят!!! у них на кухне полуголая девушка работает, это как понять? я поставщик продукции, привез им сырье, а тут такая картина. Я все понимаю, это дело каждого, но не до такой степени же!! Куда смотрит руководство! Девушка-сотрудница которая на фото прости что выложил, но это не в какие рамки не умещается у меня в голове!!

Антон плз!

Админу добра!"