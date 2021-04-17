В мурманской области разгорелся скандал из-за повара в купальнике

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Провокационное фото сделал поставщик продуктов.
Мужчина доставлял продукты в кафе "Три соуса" города Апатиты и его внимание привлекла девушка-повар, работавшая на кухне в купальнике. Хотя стоит отметить, что она работала с соблюдением всех мер предосторожности. Перчатки, маска, косынка и фартук на ней были.
"3 соуса что творят!!! у них на кухне полуголая девушка работает, это как понять? я поставщик продукции, привез им сырье, а тут такая картина. Я все понимаю, это дело каждого, но не до такой степени же!! Куда смотрит руководство! Девушка-сотрудница которая на фото прости что выложил, но это не в какие рамки не умещается у меня в голове!!
Антон плз!
Админу добра!"
Антон плз!
Админу добра!"
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Общественность, как и положено, тут же разделилась на два лагеря. Одни были до глубины души возмущены внешним видом девушки, другие же, наоборот, похвалили её за находчивость.
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