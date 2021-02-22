Американка устроила приют для 200 животных в своем доме

"Я поняла, что для меня это далеко не просто хобби. Это была история моей жизни с самого детства, и в какой-то момент я решила официально выбрать помощь животным в качестве своего основного дела. То, что я им помогаю, дает моей жизни цель, и эта награда намного перевешивает все время, деньги и печаль, которые может принести управление приютом для животных," - говорит девушка.