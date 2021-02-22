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Американка устроила приют для 200 животных в своем доме

Американка устроила приют для 200 животных в своем доме (31 фото)

Автор:
22 февраля 2021 14:39
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   животные   звери   истории спасения   история спасения   приют   спасение животных   фото   
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30-летняя американка Адри Рашель (Adri Rachelle) так любит животных, что устроила в своем доме целый заповедник. Она ухаживает почти за 200 животными и тратит десятки тысяч долларов каждый год, чтобы ее подопечные были в порядке. При этом девушка спасает не только кошек и собак, а животных совершенно разных видов. У этой девушки большое сердце!

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Метки: Девушка   животные   звери   истории спасения   история спасения   приют   спасение животных   фото   
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31k
Лесли 🥰 51 минуту назад
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lekha-fil 54 минуты назад
Да бабла ей девать некуда, а остальное вторично.
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