Американка устроила приют для 200 животных в своем доме

116
31
30-летняя американка Адри Рашель (Adri Rachelle) так любит животных, что устроила в своем доме целый заповедник. Она ухаживает почти за 200 животными и тратит десятки тысяч долларов каждый год, чтобы ее подопечные были в порядке. При этом девушка спасает не только кошек и собак, а животных совершенно разных видов. У этой девушки большое сердце!
30-летняя Адри Рашель из американского штата Атланта основала собственный заповедник Wild Things Sanctuary после многих лет спасения животных, которые отчаянно нуждались в помощи. Она всегда мечтала помогать животным, и осуществила задуманное - теперь в ее доме живет около 200 зверушек, которые выжили благодаря ей.
"Я поняла, что для меня это далеко не просто хобби. Это была история моей жизни с самого детства, и в какой-то момент я решила официально выбрать помощь животным в качестве своего основного дела. То, что я им помогаю, дает моей жизни цель, и эта награда намного перевешивает все время, деньги и печаль, которые может принести управление приютом для животных," - говорит девушка.
×
Девушка тратит огромные суммы на уход и постройку домиков для животных. Она надеется на будущую поддержку от людей, но признает, что ее приют совсем новый, поэтому к вложениям она готова. "Эксплуатационные расходы прямо сейчас, начиная с строительства постоянных сооружений, ограждений и так далее, огромны. Счета за корм в среднем составляют 1300 долларов в месяц. Уход и ветеринары - 10 000 долларов. Создание приюта за последний год обошлось примерно в 50 000 долларов," - говорит Адри.
Девушка спасает всех животных, которых способна содержать - собак, кошек, лошадей, бычков, птиц, ящериц, и многих других. У каждого из них своя история - кого-то бросили хозяева, от кого-то оказались после травм, с другими жестоко обращались, другие просто были бездомными, и никто не хотел их забирать. Адри открыла свое сердце и дом для таких животных.
Несмотря на трудные моменты, Адри не называет свое дело "работой" - она предана ему всем сердцем. Она занимается животными каждый день с 7 утра до ночи, и ее любовь к этому неизменна. Девушка ведет Инстаграм, где публикует фотографии из жизни своего приюта, и будет продолжать таким образом вдохновлять все больше людей помогать нуждающимся животным.
Девушка спасает всех животных, которых способна содержать - собак, кошек, лошадей, бычков, птиц, ящериц, и многих других. У каждого из них своя история - кого-то бросили хозяева, от кого-то оказались после травм, с другими жестоко обращались, другие просто были бездомными, и никто не хотел их забирать. Адри открыла свое сердце и дом для таких животных.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку
- Изуродованный болезнью пес не поверил счастью, когда на него обратили внимание
- Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде
- Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья
- Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...