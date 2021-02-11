Элизабет Кэмбидж может похвастаться невероятно длинными ногами! И весьма внушительным ростом: 203 сантиметра. В школе девочку, конечно, дразнили из-за этого...
С 2019 года австралийка представляет клуб Las Vegas Aces из Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). До переезда в США играла за команды Китая и Австралии.
Элизабет Кэмбидж родилась в Лондоне, но с раннего детства росла в Австралии. Ее отец родом из Нигерии. По совету матери, будучи 10-летней и очень высокой школьницей, она начала играть в баскетбол - чтобы найти друзей.
В 2018 году Камбидж отказалась от мяса и в том же году поставила рекорд WNBA, набрав 53 очка в матче Dallas Wings New York Liberty...
А на днях Кэмбидж продемонстрировала свою фигуру в бикини, разместив в Instagram несколько свежих снимков...
Бонус ;)
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и как связаны эти два события, выбросила котлету и стала играть в две руки?
тп
Идёт заседание суда, обвиняется мужик в изнасиловании. Вроде рядовое дело, но одно но - мужичонка мелкий, плюгавый, росточку вообще никакого, а женщина - два с гаком (тоже, наверное , баскетболистка) и бухая была, не помнит толком. Да и дело было в телефонной будке, где не положить, ни нагнуть как следует. И все доводы обвинения разбиваются об физиологический факт - не мог достать, даже на пол шишечки, вот и замеры врача обоих сторон процесса, схемы, рисунки. В общем - одно заседание, второе -а никак. Наконец судья задолбался подходит втихаря к обвиняемому:
- Слушай, ну ок, оправдаю я тебя, если ты мне расскажешь, как исхитрился, ну уж больно интересно
- Так товарищ судья, там же кастрюлька была рядом с будкой...
- Помню. но её же тоже померяли, и тот же вывод - даже с неё бы ты не достал !
- Хе, так я её ей на голову надел, за ручки взялся.... А подтягивался я всегда хорошо и много ;)