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В Северной Корее пышно отпраздновали день рождения Ким Ир Сена

В Северной Корее пышно отпраздновали день рождения Ким Ир Сена (7 фото + 2 видео)

Автор:
16 апреля 2021 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День Солнца   Ким Че Ын   видео   кндр   торжество   фото   
1543
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2

Вот она, настоящая любовь к Отцу нации!

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Метки: День Солнца   Ким Че Ын   видео   кндр   торжество   фото   
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15  комментариев
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10k
Bill 2 часа назад
Ну так то и не скажешь что они там голодают, ходят в лохмотьях и не улыбаются. Фотошоп, наверное.
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201
Алексей Варашев Bill 2 часа назад
По фоткам наших депутатов-сенаторов-губернаторов тоже не скажешь что больше 20% населения за чертой бедности, а за просрочку на помойках драки устаивают
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5k
Leo Sun 11 минут назад
Пгастите, а в Северную Корею коронавирус что ли не завезли?.. Ни масок, ни социального дистанцирования...

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3k
Dmitrii Ivanov Leo Sun Минуту назад
Коронавирус - продукт кремля, он не опасен учасникам массовых гуляний в поддержку власти. Владимир Владимирович не мог не поделиться рецептом с дружественной державой.
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−131
Yurik 15 минут назад
противно на это смотреть,вот это лоховская нация!уже б кинулись бы на этого жирного урода толпой та разорвали бы его со свитой ради своих детей и внуков и [мат] на риск смерти.
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9k
Schandmaul Yurik 4 минуты назад
ага, издалека завсегда виднее, так ведь можно про любого царька из другой страны сказать
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4k
Владимир 44 минуты назад
Пхеньян гуляет и празднует, вся остальная страна работает и беднеет, ну прям как Россия. Вовка с Ына пример берет
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6k
Сгусток позитива 55 минут назад
хорошая атмосфера, веселые жизнерадостные лица, любящего своего лидера, красота!
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3k
Арт Час назад
А потом четверть всей толпы посадили в тюрьму, за то что они не искренне "праздновали")
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2k
OLDer Арт 43 минуты назад
Другая четверть умерла с голоду ))
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13k
KOSTELLO Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ваня панкин Час назад

Ссылка www.youtube.com
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
давненько новостей из Кореи не было. Хотя я и не искал.
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