В Северной Корее пышно отпраздновали день рождения Ким Ир Сена

«Великий вождь своими глубокими идейно-теоретическими выработками, незаурядным искусством руководства, абсолютным доверием к народу и самоотверженностью к нему открыл на этой земле священную историю, проникнутую идеей „поклоняться народу, как небу“, единодушием и сплоченностью, и упрочил вечный фундамент нашего достойного государства, обогащающегося и процветающего независимостью, самостоятельностью и способностью на самозащиту», - передает ЦТАК.