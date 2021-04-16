В Северной Корее пышно отпраздновали день рождения Ким Ир Сена

Вот она, настоящая любовь к Отцу нации!
В Северной Корее прошли торжества в честь Солнца корейской нации Ким Ир Сена. Нынешний лидер КНДР, внук основателя государства, Ким Чен Ын в едином порыве с народом почтил память великого человека - 15 апреля исполнилось 109 лет со дня рождения Ким Ир Сена. Этот день считается главным национальным событием и празднуется соответственно.
Народ ликует, кричит и неистово аплодирует, не щадя рук своих, когда на площади появляется Отец нации:
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«Весь народ страны, отмечающий величайший национальный праздник — День Солнца, воздает дань высочайшей чести и вечной славы великому вождю товарищу Ким Ир Сену — вечному вождю нашей партии и народа, священному символу социалистической Кореи. По случаю 109-летия со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена члены центрального руководящего органа партии, в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Чве Рен Хэ, Ли Бен Чхор и Ким Док Хун, 15 апреля посетили Высшую Святыню чучхе — Кымсусанский Дворец Солнца», - сообщает Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Помимо торжественной части с танцами и фейерверками к этому дню приурочили конгресс Трудовой партии КНДР. Как передает ЦТАК, члены центрального руководящего органа партии были «охвачены безмерным чувством почтения и тоски по великому вождю».
«Великий вождь своими глубокими идейно-теоретическими выработками, незаурядным искусством руководства, абсолютным доверием к народу и самоотверженностью к нему открыл на этой земле священную историю, проникнутую идеей „поклоняться народу, как небу“, единодушием и сплоченностью, и упрочил вечный фундамент нашего достойного государства, обогащающегося и процветающего независимостью, самостоятельностью и способностью на самозащиту», - передает ЦТАК.
Также Ким Чен Ын вместе с женой отдали дань уважения статуям КНДР Ким Ир Сена и следующего руководителя страны Ким Чен Ира и возложили венки к усыпальнице первого лидера КНДР, автора идеи чучхе Ким Ир Сену.
ЦТАК: «В залах бессмертия участники с самым благоговейным чувством отдали глубокий поклон великому вождю и великому полководцу»
А вечером на главной площади страны состоялось пышное празднество с фейерверками и танцами
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