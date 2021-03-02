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Ругзак для промината в порихматерскую с сырой

Ругзак для промината в порихматерскую с сырой (22 фото)

Автор:
02 марта 2021 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безрамотность   мысли   русский язык   соцсети   эволюция   
2062
22

Доброго дня всем, кто по-прежнему читает наши подборки, удивляется, поражается, ругается и просто офигевает от происходящего в этом мире. Запомните эти дни, скоро перестанете удивляться и перейдете на новый уровень - смирение...

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безрамотность   мысли   русский язык   соцсети   эволюция   
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9  комментариев
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Тимофей Заволжский 2 часа назад
Зеленый травк ложиться под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащими губами ВЕЛИК МОГУЧИМ РУССКИЙ ЯЗЫКА.
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5k
Игорь Мочалов 8 минут назад
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438
Александр 14 минут назад
На суку сидит ворона и клюёт своя нога.
Шёл дождь и два студента, один в пальто, другой - в кино.
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
Тут всё говорит за себя. Тупого и безграмотного легче убедить в существовании "боженьки".
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Polotenchick Час назад
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Борис Азачемвам Час назад
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Борис Азачемвам Час назад
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40k
Максим Т. 2 часа назад
Тогда уж не ДВЗ, а ДВИ - двигатель внутреннего Изгорания, "да отсохнет его карбюратор во веки веков!")
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69k
Пассажир. 2 часа назад
демография повышается за счет чурко баранов.
Наши белые все принцев хотят...Поэтому сидят и ждут, а их виноградинка постепенно превращается в изюм.. А Зульфия из кишлака уже девятого рожает..
Вот такой Ругзак..
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